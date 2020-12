Tupakoimattomalta Elliltä löytyi 28-vuotiaana keuhkosyöpä, mutta pahemmat oireet aiheutti tauti, joka iski keväällä – hän uskoo sen olleen korona

Sitkeä oireilu uupumuksesta rintakipuihin on tehnyt Ellin vuodesta raskaan.

Ellin keuhkosyöpä on juuri nyt hyvässä hoitotasapainossa.­

Vuosi sitten kirjoitimme Ellistä, jolta löytyi vain 28-vuotiaana keuhkosyöpä. Hän ei ollut koskaan tupakoinut.

Keuhkosyöpää ei läheskään aina löydetä riittävän ajoissa. Jos syöpä on päässyt etenemään, leikkaushoito ei välttämättä ole enää mahdollinen. Leikkaus on ainoa parantava hoitomuoto.

Oli omanlaisensa lottovoitto, että Ellin syöpä löytyi vuosia sitten varhaisvaiheessa. Samaa mieltä Elli, nykyään 37, on vieläkin.

– Kaikki on todella hyvässä kunnossa. Keuhkoissa ei näy mitään, Helsingin yliopistossa opiskeleva Elli kertoo.

Elli sairastaa tietynlaista ei-pienisoluista keuhkosyöpää, johon on viime vuosina kehitetty täsmälääke. Täsmälääke on toiminut, eikä se aiheuta sivuvaikutuksia. Elli saa ”jarruttavaa hoitoa” eli parantua hän ei keuhkosyövästä voi, vaikka lääke tepsiikin tällä hetkellä hyvin.

Keuhkosyöpä on alussa usein oireeton, niin Ellilläkin. Kokonaisen joukon rajuja oireita Elli on kuitenkin tänä vuonna saanut osakseen – hän uskoo sairastuneensa maaliskuussa koronaan.

– Heräsin maaliskuussa korkeaan kuumeeseen, ja minulla oli kurkkukipua. Tajusin heti, että nyt tässä on jotain outoa.

Kuume ei tyypillisesti nouse Ellille, mutta nyt se kesti kaksi päivää. Kun kuume laski, Elli ajatteli olevansa terve.

– Nousin ja menin keittiöön paistamaan kananmunia. Yhtäkkiä pyörryin. Makasin lattialla, ja kun yritin jatkaa aamupalan laittamista, lysähdin pian takaisin.

Negatiivinen tulos hämmensi

Koronatestiin Elli pääsi keväällä vasta kolmen viikon kuluttua oireiden alkamisesta, vaikka hänellä onkin keuhkosyöpä. Testitulos oli negatiivinen.

– Minulle soittanut lääkäri sanoi, että jopa 40 prosenttia testeistä voi olla vääriä negatiivisia. Olin todella yllättynyt, surullinen ja hämmentynyt.

Koronatestin tulos kertoo tilanteesta näytteenottohetkellä.

Ellin epämääräiset oireet eivät olleet helpottaneet. Hän oli maannut niiden vuoksi kaikki viikot sängyssä. Jalkeille ei ollut mitään asiaa.

– Minulla oli koko ajan todella sairas olo, vaikka kuumetta ei enää ollut. Rinnassa oli paineen tunnetta, minua huimasi. Harvoin olen ollut niin heikossa kunnossa.

Viime kesänä Elli oli jälleen pitkällä sairaslomalla.­

Oudot oireet ovat jatkuneet

Testiä seuraavat viisi viikkoa Elli pysyi kotonaan. Kun hän palasi töihin henkilökohtaiseksi avustajaksi, päälle iski armoton väsymys.

– Luulin, että syöpä oli alkanut temppuilla, niin uskomattoman kokonaisvaltaista väsymys oli. Olin peloissani ja ajattelin, että syöpä on levinnyt.

Tarkkojen tutkimusten jälkeen syövästä ei löytynyt mitään merkkejä.

Oudoista oireistaan Elli ei sen sijaan ole päässyt eroon vieläkään.

– Oireet pahenivat heinäkuussa, ja kun menin päivystykseen, arveltiin, että ne ovat koronan jälkioireita.

Testitulos oli jälleen negatiivinen.

Se, mistä Elli koronan keväällä olisi saanut, on jäänyt mysteeriksi. Hän ei ollut käynyt ulkomailla, vaan eli tavallista elämää. Opiskeli, kävi kuntosalilla ja elokuvissa.

Vertaistukiryhmästä apua

Elokuussa Elli oli kaksi ja puoli kuukautta sairauslomalla.

– Oireet olivat tosi rankkoja. En päässyt mihinkään. Jaksoin vain välillä raahautua hetkeksi ulos makaamaan.

Lokakuussa Elli palasi taas töihin. Jotkut päivät ovat olleet parempia, toiset huonompia. Oireet voivat ilmaantua aivan yhtäkkiä ja sitten taas kadota.

– En esimerkiksi kykene sietämään rasitusta. Vaikka olen aiemmin ollut todella urheilullinen, en ole voinut urheilla lainkaan maaliskuun jälkeen.

Muita toistuvia oireita ovat uupumus, heikotus, aivosumu, väsymys ja rintakivut. Sydänoireetkin.

– Oireet ovat tosi ikäviä ja niitä on tutkittu, mutta kukaan ei tunnu tietävän pitkittyneen koronan oireista.

Oireita on hoidettu päivystyksessä yksi kerrallaan.

– Minut on pelastanut se, että liityin Facebookissa koronan sairastaneiden vertaistukiryhmään. On ollut helpottavaa, kun joku muu on kirjoittanut aivan samanlaisista oireista.

Myös perheen tuki on auttanut Elliä.

– He ovat uskoneet minua eivätkä ole epäilleet, etteikö koronaa olisi. Lääkärissä olen sen sijaan välillä kokenut vähättelyä.

Eräs lääkäri kehotti Elliä varaaman ajan psykiatriselle sairaanhoitajalle.

– Se oli aivan hirveää, sillä tiesin itse, millaisessa kunnossa olen.

” Olen huomannut, että jaksan ja pärjään, vaikka onkin ollut rankka vuosi.

Raskas kokemus

Koronavirus voi olla vaarallinen syöpäpotilaille, sillä sytostaattihoidot voivat alentaa vastustuskykyä. Ellin syömällä täsmälääkkeellä ei tällaista vaikutusta onneksi ole.

Elli kertoi vuosi sitten, että hänen keuhkosyöpänsä ehti sen löytämisen jälkeen uusiutua.

– Se oli todella kova shokki, melkein suurempi kuin se, kun sain ensimmäistä kertaa kuulla sairastavani syöpää, Elli kertoi.

Voiko keuhkosyöpää ja kuluneen vuoden oireilua mitenkään verrata?

– Keuhkosyöpä ja koronavirustartunta ovat molemmat vaarallisia, mutta keuhkosyöpä ei ole aiheuttanut minulle mitään oireita. Se löydettiin niin ajoissa. Koronan kanssa oireita on ollut sitäkin enemmän.

Epäilty koronakokemus on ollut raskas.

– Aina kun olen luullut, että olen voiton puolella, matto onkin vedetty jalkojen alta. Sain juuri maanantaina sydänoireiden vuoksi taas kaksi päivää sairauslomaa.

Ellin äänestä kajastaa kuitenkin positiivisuus.

– Olen palannut töihin, ja minulla on ollut parempia viikkoja. Oma sietokyky on kasvanut. Olen huomannut, että jaksan ja pärjään, vaikka onkin ollut rankka vuosi.

Iloa elämään ovat tuoneet siskon lapset, samoin opinnot.

– Opiskelu on ollut haastavaa, mutta olen saanut siitä paljon mielenkiintoa ja uutta elämään. Etäopiskelu on ollut kannaltani hyvä juttu.

Toivoa ei sovi heittää.

– On pakko katsoa eteenpäin, muuten en pääsisi ylös sängystä. Jos tulee vaikeampia päiviä, niin sitten päivä kerrallaan.