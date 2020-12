Aivokasvaimen oireet ovat harvoin pelkkää päänsärkyä – tunnista tyypilliset merkit

Toisin kuin saatetaan luulla, pelkkä päänsärky on harvoin merkki aivokasvaimesta.

Me Naiset kertoi tänään, että kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) joutuu terveydellisistä syistä vetäytymään valiokunnan johtamisesta.

Ojala-Niemelällä todettiin syyskuussa aivokasvain. Hän jää sairauslomalle maanantaina.

Oireet alkoivat alkusyksystä. Ensin ne ilmenivät päänsärkynä. Aluksi Ojala-Niemelä, 46, ei osannut huolestua. Hän päätteli päänsäryn johtuvan stressistä tai ikänäöstä.

Diagnoosiksi tuli lopulta aivokasvain. Se leikataan ensi viikolla.

Harvoin pelkkää päänsärkyä

Joskus ihminen voi elää koko ikänsä aivokasvaimen kanssa, joskus kasvain koituu kohtaloksi. Tapaukset vaihtelevat, kuten myös aivokasvainten oireet.

Oireet riippuvat kasvaimen sijainnista, laajuudesta, kudostyypistä, kasvutavasta sekä -nopeudesta.

Pelkkä päänsärky on harvoin merkki aivokasvaimesta.

– Yleisin oire on epileptinen kohtaus, neurologi Merja Kallio Docrates Syöpäsairaalasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

Aivokasvain voi olla hyvänlaatuinen tai pahanlaatuinen. Hyvänlaatuisen kasvaimen paikka aivoissa voi kuitenkin olla ”pahanlaatuinen”, jolloin se voi aiheuttaa hankalia oireita ja sitä voi olla vaikea leikata.

Nämä oireet voivat olla merkkejä aivokasvaimesta

Yleensä kasvain todetaan, kun oireet alkavat olla selkeitä. Diagnoosiin vaaditaan magneettikuva.

Aivokasvain on alkuvaiheessa usein vähäoireinen. Oireet voivat vaihdella riippuen siitä, minkä kokoinen kasvain on, miten nopeasti se on kasvanut ja millä aivojen alueella se sijaitsee.

Tyypillisiä oireita ovat:

Epileptiset kohtaukset.

Jatkuvat ja pahenevat häiriöt muistissa, asioiden ja tilanteiden hahmotuksessa, aloitekyvyssä ja sosiaalisissa taidoissa. Ne voivat näkyä myös käyttäytymisen muuttumisena.

Väsymys, jolle ei löydy muuta selitystä.

Liikkumiseen ja lihasten toimintaan liittyvät oireet, kuten kömpelyys ja heikkous.

Tavanomaisesta päänsärystä poikkeava päänsärky, joka ilmenee yhdessä muiden oireiden, kuten huimauksen, näköhäiriöiden tai pahoinvoinnin kanssa.

Erilaiset näkemiseen ja hahmottamiseen liittyvät häiriöt sekä tasapaino-ongelmat.

Kasvaimet aivoissa ovat verrattain harvinaisia. Suomessa todetaan noin tuhat uutta aivokasvainta vuosittain.

Yhä useampi jää eloon kasvaimen löytämisen jälkeen, sillä hoitotulokset ovat parantuneet.