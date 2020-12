Jouni, 45, ihmetteli erikoista tunnetta – kohta iski aivoinfarkti

Liikunnallinen ja perusterve mies sai aivoinfarktin vain 45-vuotiaana.

Se oli aivan tavallinen tilanne. Jouni Kääriäinen touhusi lastensa kanssa heinäkuussa 2020 kiipeilypuistossa, kun hänen niskansa hieman retkahti. Samalla tavalla oli käynyt joskus aikaisemminkin. Tapahtuma oli niin tavanomainen, ettei Kääriäinen ajatellut koko asiaa.

Illalla hän kuitenkin ihmetteli vaimolleen erikoista tunnetta niskassa.

Puolentoista viikon päästä Kääriäinen valmistautui pelaamaan tennistä kaverinsa kanssa, kun hän yhtäkkiä tajusi, ettei toinen jalka pidä. Kaveri käski soittamaan ambulanssin, mutta Kääriäinen vastusteli. Lopulta hän suostui.

Sairaalan kuvauksissa niskasta löytyi verisuonen sisäinen repeämä, joka oli aiheuttanut tasapaino-ongelmat.

Kääriäinen sai lääkkeet ja pääsi kotiinsa muutaman päivän päästä. Viikon päästä hänen päänsä kipeytyi. Kun hän palasi sairaalaan, uusissa kuvauksissa löytyi aivoinfarkti.

Kääriäinen makasi avuttomana sairaalasängyssä eikä voinut uskoa kuulemaansa.

– Sitä vain ajattelee, että mitä ihmettä tämä on, tässäkö elämä nyt oli.

Kääriäisen epäuskoa lisäsi se, että hän on vain 45-vuotias, liikunnallinen ja perusterve. Hänellä ei ollut mitään aivoverenkiertohäiriön riskitekijöitä.

– Olen omasta mielestäni ollut supermies, jolle ei voi tapahtua tällaista.

” Jotenkin meillä miehillä on tapana ajatella, että kyllä ihminen kestää.

Supersankariluulot karisivat

Kääriäinen ei ollut omien ajatustensa kanssa yksin. Samassa sairaalahuoneessa makasi muitakin saman kokeneita miehiä, jotka olivat vähätelleet oireitaan ja vastustelleet sairaalaan tuloa. Osa oli tullut koronavirustestiin ja päätynyt sieltä aivokuvaukseen.

– Jotenkin meillä miehillä on tapana ajatella, että kyllä ihminen kestää, Kääriäinen sanoo.

Oman sairastumisen myötä Kääriäisen omat supersankariluulot ovat karisseet. Hän pysyi infarktin saatuaan suhteellisen toimintakykyisenä mutta vietti sairaalassa silti yksitoista päivää. Kääriäinen kärsi muun muassa väsymyksestä eikä pystynyt heti kohdistamaan katsetta tai nostamaan jalkaa kunnolla.

Kääriäinen palasi töihin aluksi kevennetysti mutta tekee nyt jo täyttä päivää. Lieviä muisti- ja tarkkaavaisuusongelmia on kuntoutettu ja seurantakuvauksissa kaikki on ollut kunnossa. Myös mieliala on hyvä.

– Totta kai harmittaa, mutta alan olla sen kanssa sinut. Tapahtuneeseen ei kannata jäädä roikkumaan, vaan pitää katsoa eteenpäin.

Ota oireet tosissaan

Kääriäisen aivoinfarktin katsotaan johtuneen verisuonen repeämään syntyneen hyytymän irronneesta osasta. Ennuste on, että hän toipuu ennalleen. Siitä on kiittäminen nopeasti saatua hoitoa.

Kääriäinen kehottaa kaikkia opettelemaan aivoinfarktin oireet ja ottamaan ne tosissaan.

– Kukaan ei ole turvassa. On kuitenkin rohkaisevaa, että tästäkin voi selvitä.