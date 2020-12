Kaksisuuntainen mielialahäiriö osoittaa ensimerkkinsä nuorena – nämä oireet voivat paljastaa sairauden

Tietyt kysymykset omasta tilasta voivat paljastaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön.

Myös moni julkisuuden henkilö on kertonut olevansa bipolaarinen.­

Bipolaarinen häiriö eli kaksisuuntainen mielialahäiriö ei ole mikään erityisen harvinainen sairaus.

Sitä sairastaa noin 0,5–1 prosenttia väestöstä. Tämä tarkoittaa, että noin joka sadannella vastaantulijalla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Jopa 90 prosentilla sairaus alkaa oireilla 15–35-vuoden ikäisenä.

Tieto omasta sairaudesta on tärkeää, koska häiriö on hoitoa vaativa ja vakava. Sairauden tunnistaa vuorottelevista, toistuvista mania- ja masennusvaiheista, joista kummallakin on omat piirteensä.

Ketkä sairastavat?

Myös moni suomalainen julkisuuden henkilö on kertonut sairastavansa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Näin on tehnyt esimerkiksi räppäri Cheek sekä laulaja Antti Railio.

Myös esimerkiksi näyttelijä Catherine Zeta-Jones ja urheiluselostaja Tapio Suominen ovat kertoneet avoimesti kärsivänsä sairaudesta.

Yksi tunnetuimmista häiriötä sairastavista on varmastikin säveltäjä Ludwig van Beethoven. Myös arvostetut suomalaiskirjailijat Mika Waltari ja Eino Leino sairastivat sitä. Kuvataiteilijoista esimerkiksi Edvard Munchilla ja Vincent van Goghilla oli kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Sairaus on muuta väestöä yleisempää luovan alan ammattilaisilla, erityisesti kirjailijoilla ja säveltäjillä, psykiatrian dosentti Marko Sorvaniemi kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2016.

Kesällä mielialahäiriö nousi puheenaiheeksi, kun toimittaja Päivi Storgård, 54, kertoi Ylen Kutsuvieras-ohjelmassa, millaista elämä sairauden kanssa on.

– Istutin vapaapäivinä kasveja tuntitolkulla syömättä ja juomatta. Siivosin niin, että ovenpielistä irtosi suuria puutikkuja vetäessäni imuria riuskoin ottein monta kertaa päivässä. Sydämessä tuntui ylimääräisiä lyöntejä. Jotenkin tiesin, että tämä ei pääty hyvin, mutta en pystynyt lopettamaan, Storgård kuvaili.

Keskeistä mielialan muutos

Mielialahäiriöön sairastuneella vaihtelevat masennuskaudet ja vauhdikkaan mielialan maniat sekä normaalin mielialan kaudet, jolloin ihminen on toimintakykyinen, tavallinen oma itsensä. Sairausjakson aikana ihminen ei siis ole oma itsensä.

Muutokset ovat niin suuria ja voimakkaita, että lähipiiri huomaa ne, mutta sairastunut ei useinkaan näe itse toiminnassaan mitään kummallista.

Keskeistä on mielialan muutos.

Jos epäilet, että sinulla voisi olla kaksisuuntainen mielialahäiriö, muun muassa nämä kysymykset voivat paljastaa sairauden.

Maniavaihe

Onko olosi ollut poikkeuksellisen koholla tai ärtynyt vähintään viikon? Oletko ollut poikkeuksellisen toimelias ja fyysisesti rauhaton? Tuntuuko siltä, ajattelusi on kiihtynyt ja ideoita suorastaan tulvii? Onko itsetuntosi ollut kumman koholla tai oletko tuntenut itsesi suorastaan ylivertaiseksi? Onko unentarpeesi vähentynyt selvästi? Oletko toiminut uhkarohkeasti tai suorastaan vastuuttomasti? Esimerkiksi tuhlannut rahaa ajattelemattomasti ja juhlinut railakkaasti ilman lepoa? Tai ollut seksuaalisesti yliaktiivinen?

Masennusvaihe

Oletko tuntenut olosi masentuneeksi vähintään kaksi viikkoa? Oletko huomannut, että aiemmin iloa tuottaneet asiat eivät enää kiinnosta sinua? Onko sinulla ollut jatkuvasti vetämätön olo? Ovatko ajatuksesi tulevaisuudesta ja itsestä olleet varsin kielteisiä? Onko sinulla ollut keskittymisvaikeuksia? Onko painosi noussut tai laskenut jyrkästi?

Päihteiden käyttö vaikeuttaa tunnistamista

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavista noin puolet potee lievempää hypomaniaa, puolet vakavampaa maniaa. Manian aikana mieliala kohoaa niin jyrkästi, että mieli suorastaan hajoaa.

– Tällainen ihminen ei pysty kontaktiin, vaan rönsyää ja puhuu koko ajan, eikä nuku lainkaan. Silloin ihminen voi sortua estottomiin tekoihin, joita hän jälkikäteen katuu. Hän voi esimerkiksi ostaa autoja tai käydä vieraissa, psykiatrian dosentti Marko Sorvaniemi kertoi artikkelissamme.

Toinen ääripää on masennusjakso, jossa mieliala ja jaksaminen romahtaa voimakkaasti. Vaarana on myös itsetuhoisuus.

– Tauti alkaa masennusjaksolla ja tarkentuu kaksisuuntaiseksi mielialahäiriöksi, kun tulee ensimmäinen hypomaaninen tai maaninen jakso, Sorvaniemi kertoo.

Häiriön tunnistamista vaikeuttaa päihteiden käyttö. Mania- tai hypomaniavaiheessa oleva henkilö on taipuvainen käyttämään reippaasti alkoholia. Siksi mania voidaan kuitata juomisen tiliin ja päinvastoin.

Tätä taudista ei tiedetä

Aiemmin olemme kertoneet myös vähemmän tunnetuista faktoista liittyen mielialahäiriöön.

Syklotymia eli lievä sairaus, joka tarkoittaa mielialan aaltoiluhäiriötä, voi edetä kaksisuuntaiseksi mielialahäiriöksi. Syklotymiassa vaihtelevat lievät masennusjaksot ja hypomaniat eli lievät maniat.

Viive kaksisuuntaisen mielialahäiriön puhkeamisesta diagnoosin saamiseen on keskimäärin kahdeksan vuotta, eli se vie hyvin pitkän ajan.

Vaikka mielialahäiriön ensimmäisen ja toisen sairausjakson väli on keskimäärin 3–4 vuotta, ja sen jälkeen sairausjaksot saattavat toistua 1–3 vuoden välein, sykli voi olla myös nopeampi. Sairausjaksoja voi olla jopa yli neljä vuodessa. Tiheäjaksoisuus voi aiheuttaa potilaalle ahdistusta ja toivottomuutta, sillä elpymäjaksot jäävät usein lyhyiksi.

Mania- tai masennusjaksot eivät myöskään aina ole selvästi jompaakumpaa. Sekamuotoisessa sairausjaksossa voi esiintyä samanaikaisesti sekä mania- että masennusoireita.