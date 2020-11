Uusi havainto kolesterolista – saattaa vaikuttaa suoraan sydämen rakenteeseen

Jos havainto varmistuu lisätutkimuksissa, se laajentaa käsitystä siitä, miten kolesteroliongelmat edistävät sydän- ja verisuonitautien kehittymistä.

Suuri LDL-kolesterolin ja triglyseridin pitoisuus voivat tuoreen tutkimuksen valossa vaikuttaa haitallisesti sydämen rakenteeseen ja sitä kautta altistaa sydän- ja verisuonitaudeille. Jos havainto varmistuu lisätutkimuksissa, se laajentaa käsitystä tavoista, joilla kolesteroliongelmat edistävät sydän- ja verisuonitautien kehittymistä.

Merkittävää tutkimuksessa on myös se, että siinä hyödynnettiin magneettikuvauksen ja perinteisten terveystietojen lisäksi potilaiden geenikartoituksia. Niiden avulla tutkijat tunnistivat potilaat, joiden LDL-kolesteroli- ja triglyseripitoisuudet ovat suuria geneettisen alttiuden vuoksi. Tämä sulkee pois tuloksia mahdollisesti sekoittavien elintapatekijöiden vaikutuksia ja viittaa yhteyden olevan kausaalinen eli syyseurauksellinen.

Analyysin perusteella geneettisesti osoitettu suuri LDL-kolesterolin ja triglyseridin pitoisuus liittyi suurempaan sydämen vasemman kammion massaan ja LDL-kolesteroli myös suurempaan loppudiastoliseen tilavuuteen. Nämä muutokset edistävät sydänkammion toimintahäiriöitä, sydämen vajaatoimintaa ja sydän- ja verisuonitautien kehittymistä. HDL-kolesteroli ei vaikuttanut sydänkammion rakenteeseen tässä analyysissa.

Vastaavaa geenitietoja hyödyntävää tutkimusta ei ole tehty tätä ennen, joten tuloksia kannattaa tulkita varoen. Ne kuitenkin viittaavat siihen, että suuri LDL-kolesterolin ja triglyseridin pitoisuus voi vaikuttaa haitallisesti sydämen rakenteeseen ja aiheuttaa sydänoireita. Tätä ennen haittojen on ajateltu johtuvan lähinnä ateroskleroosista eli valtimoiden rasvoittumisesta ja kovettumisesta.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä. Analyysi perustuu 17 000 UK Biobank -aineistoon kuuluvan 40–69-vuotiaan britin tietoihin.