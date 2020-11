Hälyttävän monella suomalaisella on refluksitautiin viittaavia oireita – tunnista myös ”hiljaisen” refluksin merkit

Lääkkeet voivat olla tärkeä ensivaiheen helpotus vaivaan, mutta happosalpaajia ei tulisi käyttää turhaan.

Hälyttävän monia suomalaisia korventaa ruokailun jälkeen tai pitkin päivää – jopa yötä myöten. Terveyskirjaston mukaan noin 30 prosentilla on oireita, jotka viittaavat refluksitautiin. Entistäkin vakavammaksi lukemat tekee se, että refluksitautiin kytkeytyvät ruokatorven syövät ovat nopeimmin yleistynyt syöpä viimeisinä vuosikymmeninä.

Refluksitaudissa ruokatorven ja vatsan yhdistävä sulkijalihas (LES) ei kykene tekemään työtään oikein. Kun sulkijalihas rentoutuu liiaksi, mahanesteet nousevat ruokatorveen aiheuttaen tulehdusta ja usein tuskallista polttavaa tunnetta rintalastan takana.

LES:n tarpeetonta avautumista aiheuttaa mahalaukun yläosan venytys esimerkiksi runsaiden aterioiden, ilmannielemisen, hotkimisen ja hiilihapotettujen juomien takia, selvittää gastroenterologian professori Martti Färkkilä.

LES:n toiminta häiriintyy myös painetason pettäessä, joko matalapaineisen LES:n takia tai kohonneen vatsaontelon paineen aiheuttamana. Färkkilän mukaan suurin syy refluksitaudin yleistymiseen on ylipainon lisääntyminen, koska se lisää vatsaontelon painetta.

Refluksi voi olla myös ”hiljainen”

Osa refluksista kärsivistä ei tunne lainkaan poltetta rinnassa. Heillä on niin kutsuttu ”hiljainen refluksi” eli laryngofaryngeaalinen refluksi (LPR). Sen tyyppioireita ovat äänen käheys, yskä, limaisuus, rykimisen tarve, palan tunne, kurkkukipu tai leukaperiin säteilevä kipu. Hiljaisessa refluksissa pettää myös ruokatorven ylempi sulkijalihas (UES).

Hiljaisen refluksin oireet näyttävät olevan yhteydessä pepsiinientsyymiin, joka on yksi aine mahanesteessä. Pepsiini pilkkoo tehokkaasti proteiineja, mutta osalla refluksista kärsivillä se pääsee vaeltamaan ruokatorven yläosiin, hengitysteihin ja keuhkoihin, joissa suojaus on heikkoa.

” Vatsahappoja ei ole liikaa, vaan kyse on perimmiltään siitä, että hapot ovat ajautuneet väärään paikkaan.

Tutkimuksissa pepsiiniä on löydetty LPR-potilaiden kurkunpäästä, syljestä, korvista ja nenäontelosta. Tuoreessa italialaistutkimuksessa pepsiiniä löytyi myös LPR:sta kärsivien kyyneleistä. Tämä yhdistyy muun muassa kuivasilmäisyyteen ja tukkeutuneisiin kyynelkanaviin.

Suurin osa LPR-potilaista ilmoitti tutkimuksessa silmäoireista kuten silmien kutinasta (38 prosenttia), punoituksesta (56 prosenttia) sekä vieraasta kehotunteesta (40 prosenttia). Tutkimuksen mukaan kyyneleiden pepsiinitasot korreloivat merkittävästi LPR-taudin vakavuuden ja silmän pinnan muutoksien kanssa.

Tutkijat ehdottavat, että LPR-tautia pitäisi lähestyä monitieteellisesti ja havainnoida myös silmänpinnan muutoksia.

Käytätkö happosalpaajia turhaan?

Refluksitaudin hoitoon käytetyt PPI-lääkkeet eli happosalpaajat ovat monille turhia. Tähän viittaavat 2019 julkaistun tutkimuksen tulokset. Siinä oli mukana 366 happosalpaajia käyttävää potilasta eri puolilta Yhdysvaltoja.

Heistä vain 78:lla todettiin refluksitaudin aiheuttamaa närästystä. Tutkijoiden mukaan monilla lääkkeitä käyttäneistä ei edes ole tautia. Samalla selvisi, että lääkitystä tehokkaampi hoito oli usein leikkaus.

– Leikkaushoito on perusteltua, jos on vaikea refluksitauti ja lääkehoitovaste on riittämätön, toteaa TYKS:n gastroenterologian ylilääkäri Markku Voutilainen.

Tässä kulkee lääkkeiden normaalikäytön raja

Pitkään käytettynä PPI-lääkkeiden on todettu lisäävän infektioriskiä, heikentävän vitamiinien ja hivenaineiden imeytymistä sekä muuttavan paksunsuolen bakteeriston koostumusta. Voutilaisen mukaan PPI-lääkkeiden normaalin käytön raja kulkee noin 2–3 kuukaudessa.

Lääkkeet voivat toimia tärkeänä ensivaiheen helpottajana, mutta ne eivät refluksia paranna. Voutilainen huomauttaa, että lääkemainoksista syntyvä kuva liikahappoisuudesta on virheellinen.

– Vatsahappoja ei ole liikaa, vaan kyse on perimmiltään siitä, että hapot ovat ajautuneet väärään paikkaan.

Vaivaan on kehitteillä uutta apua

Täysin uudenlainen lääkehoito on kehitteillä. Helmikuussa Gastroenterology-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin uutta IW-3718-lääkettä, joka sitoo sappihappoja mahassa. Tutkimustulosten mukaan se voi vähentää huomattavan paljon närästysoireita niillä refluksipotilailla, joilla PPI-lääkkeet eivät toimi.

” Uusimpaan tutkimusaineistoon perustuen närästyksestä kärsivän kannattaa rajoittaa hiilihydraattien sekä rasvojen käyttöä ja kalorimäärää yleisesti.

Apua refluksiin saadaan merestäkin. Ruskeasta merilevästä eli rakkolevästä eristetty alginaatti on tutkimuksissa osoittautunut teholtaan paremmaksi kuin antasidilääkkeet ja lähes yhtä tehokkaaksi kuin PPI-lääkkeet. Alginaatti muodostaa ylösnousua ehkäisevän suojaavan kalvon vatsaan. Alginaatista sellaisenaan ei ole havaittu vakavia sivuoireita.

Apteekeista löytyy ilman reseptiä alginaattivalmisteita. Osassa vanhempia valmisteita on terveydelle haitallista alumiinia. Suomeen voi tilata ETA-alueelta laillisista verkkoapteekeista valmisteita, joihin ei ole lisätty alumiinia. Tällaisia ovat Gaviscon Advance ja Reflux Gourmet.

Nämä kasvattavat riskiä

Useat tutkimukset ovat havainneet vahvan yhteyden refluksitaudin ja suolisto-ongelmien – erityisesti ärtyvän suolen – välillä. World Journal of Gastroenterology -lehdessä julkaistun raportin mukaan yhdistävä tekijä voi olla suoliston heikko lihastoiminta eli motiliteettihäiriö. Suoliston motiliteetti vastaa suolen siivousmekanismista ja sitä häiritsee jatkuva napostelu.

Refluksitaudin riskiä kasvattaa olennaisesti länsimainen ruokavalio: paljon rasvaa, sokeria, lihaa ja prosessoituja ruokia.

– Uusimpaan tutkimusaineistoon perustuen närästyksestä kärsivän kannattaa rajoittaa hiilihydraattien sekä rasvojen käyttöä ja kalorimäärää yleisesti, Voutilainen sanoo.

Kuitupitoista ruokaa kannattaa lisätä. Se vähentää tutkimusten mukaan refluksioireiden riskiä.

Voutilainen summaa, että nykyisin suositellaan lääkkeettömiä hoitoja kaikille refluksitautia sairastaville.

– Näistä tärkein on laihdutus, muita säännöllinen ruokailu ja oireita aiheuttavien ruoka-aineiden välttäminen, tupakoinnin lopetus, vuoteen pääpuolen korotus, jos on yöllisiä oireita.

Kansainvälisiltä markkinoilta löytyy myös refluksitautiin erikseen suunniteltuja tyynyjä. Nukkuminen vasemmalla kyljellä on tutkimuksissa vähentänyt oireita.