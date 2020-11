4 syytä naisten hiustenlähtöön – erikoislääkäri kertoo, mitä asialle voi tehdä

Hiukset voivat ohentua naisellakin huomattavasti, vaikka usein puhutaan vain miestyyppisestä kaljuuntumisesta.

Hiukset ohentuvat kaikilla jonkin verran iän myötä, mutta joskus hiustenlähtöön on myös selvä syy.­

Runsas hiustenlähtö ei ole harvinaista naisillakaan, vaikka useimmiten puhutaan miesten kaljuuntumisesta.

– Kuukausittain tapaan naisia, jotka tulevat ihotautilääkärin vastaanotolle hiustenlähdön vuoksi, kertoo ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Sanna Poikonen Pihlajalinnasta.

Poikonen muistuttaa, etteivät hiuksetkaan pysy muuttumattomina läpi elämän, vaan kaikilla ne ohentuvat jonkin verran ikääntyessä – eikä se ole mikään sairaus.

– Ei ole mitään tiettyä ikää, jolloin hiukset alkavat ohentua. On hyvin vahvasti perimästä kiinni, kuinka paljon hiuksia on, minkä laatuiset ne ovat ja kuinka paljon ne iän myötä harvenevat.

Aina hiustenlähtö ei ole normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö, vaan taustalla voi olla muitakin tekijöitä.

Poikonen kertoo neljä eri syytä, joista hiustenlähtö voi naisilla johtua. Kahdessa ensimmäisessä tapauksessa hiuksia lähtee tasaisesti, ja kahdessa jälkimmäisessä ne lähtevät läiskittäin.

1. Telogeeninen hiustenlähtö

Telogeenisessa hiustenlähdössä normaalia suurempi osa hiuksista siirtyy kasvuvaiheesta lepotilaan ja irtoaa. Hiukset ohentuvat tasaisesti.

– Tällaisen tilanteen voivat aiheuttaa esimerkiksi krooniset sairaudet tai jotkut lääkkeet. Näistä tyypillisiä esimerkkejä ovat kilpirauhasen vajaatoiminta sekä sytostaatit ja osa epilepsia- ja reumalääkkeistä.

Samoin voivat vaikuttaa myös vakavat infektiot, kuumetaudit, stressi, leikkaus, synnytys ja aliravitsemus, Poikonen luettelee.

Mitä tehtävissä: Jos hiustenlähtö liittyy esimerkiksi sairauteen tai lääkkeeseen, useimmiten hiukset palautuvat itsestään ennalleen, kun infektiosta toipuu, lääke lopetetaan tai krooninen sairaus saadaan hallintaan. Samoin synnytykseen ja imetykseen liittyvä hiustenlähtö on hetkellistä.

– Nämä ovat sikäli hyvänlaatuisia syitä, että hiustenkasvu palautuu tavanomaiseksi. Siinä voi kestää puoli vuotta tai vuoden, aivan muutamassa viikossa ei tapahdu ihmeitä.

2. Androgeeninen alopecia eli kaljuuntuminen

Myös naisilla voi ilmetä kaljuuntumista kuten miehilläkin. Naisilla hiustenlähtö on lievempää kuin miehillä, joilla hiusraja lähtee pakenemaan ohimoilta tai hiusten keskelle tulee kalju alue.

– Ilmiö on kuitenkin sama. Taustalla on se, että hiusnystyn solujen androgeenireseptorien stimulaatiossa tapahtuu muutos niin, että karvan kasvuvaihe lyhenee ja lepovaihe pidentyy, ja sen myötä hiukset ohentuvat.

Mitä tehtävissä: Androgeenisen alopecian syy on perinnöllinen taipumus, johon on hankala vaikuttaa, mutta hoitojakin on olemassa, Poikonen kertoo.

– Hiuspohjaan voi paikallisesti käyttää minoksidiili-liuosta, joka on apteekissa ilman reseptiä myytävä valmiste. Sitä käytetään aamuin illoin useiden kuukausien ajan.

Liuos ei takaa sataprosenttisesti, että hiukset kasvavat takaisin, ja sitä on käytettävä 2–4 kuukautta, jotta näkee, onko aineella vaikutusta.

– Jos huomaa, että hiuksia ei enää lähde niin paljon, hoitoa pitäisi jatkaa pitkäkestoisesti läpi elämän. Kun hoito katkaistaan, hoitovastekin loppuu.

Jos hiustenlähtö liittyy esimerkiksi sairauteen tai lääkkeeseen, useimmiten hiukset palautuvat itsestään ennalleen, kun krooninen sairaus saadaan hallintaan tai lääke lopetetaan.­

Muita mahdollisia hoitokeinoja ovat antiandrogeeniset e-pillerit tai antiandrogeeninen lääke spironolaktoni.

– Hyvin hankalassa hiustenlähdössä mahdollisia ovat vielä hiustensiirrot tai muut plastiikkakirurgiset hoitomuodot.

3. Alopecia areata eli pälvikalju

Alopecia-ryhmän hiussairauksissa hiuspohjaan ilmaantuu yksi tai useampia tarkkarajaisia hiuksettomia läiskiä.

Kyseessä on autoimmuunisairaus, jossa elimistö alkaa reagoida omaa kehoa vastaan.

– Elimistö käskyttää tulehdussoluja karvatupen ympärille, jonka myötä hiuskarva irtoaa.

Taudin laukaisevaa tekijää ei tunneta, mutta usein ihmisillä, joilla on alopecia areata, on myös muita autoimmuunisairauksia kuten keliakia.

Mitä tehtävissä: Sairauden spontaani paranemistaipumus hyvä: hiukset kasvavat usein kaljulle alueelle uudelleen.

– Hoitoina voidaan käyttää voimakkaita kortisoniliuoksia hiuspohjaan buustaamaan hiuksen kasvua ja estämään uusien pälvikaljuläiskien tuloa.

Sairauden rajummassa muodossa alopecia universaliksessa hiusten lisäksi lähtevät myös kulmakarvat, ripset ja kaikki muut ihon karvat.

– Tällaisessa tilanteessa voidaan käyttää myös sisäisesti kortisonitablettilääkitystä sammuttamaan karvatuppien tulehdusta.

4. Harvinaiset syyt

Joskus myös erilaiset ihotaudit voivat paikantua hiuspohjaan ja aiheuttaa läiskittäistä hiustenlähtöä – joka yleensä on palautuvaa.

– Esimerkiksi punahukka tai punajäkälä ja joskus myös sieni-infektio voivat oireilla näin. Tapaukset ovat harvinaisia, mutta kyllä näihinkin aina toisinaan törmää.

Mitä tehtävissä: Hoito määräytyy ihotaudin diagnoosin mukaan.

– Paikallishoitona voidaan käyttää kortikosteroidiliuoksia tai sisäisiä lääkkeitä sen mukaan, mistä ihotaudista on kyse.

Entä muut keinot hiusten kunnon kohentamiseen?

Hiusten vahvistamiseksi on kehitetty muun muassa erilaisia hiustenhoitovalmisteita, päänahan hierontahoitoja ja ravintolisiä.

– Valitettavasti kuitenkaan ihmekonstia ei ole olemassa. Näiden tehosta hiustenlähdön tai hiusten ohentumisen hoidossa ei ole näyttöä, Poikonen sanoo.

Hiusten laatuun, lukumäärään ja yhden hiuksen paksuuteen vaikuttaa perimä, jota ei voi muuttaa.

– Perimällä on isompi vaikutus kuin ruokavaliolla tai sillä, miten hiusta hoitaa. Omilla elämäntavoilla ei juurikaan pysty vaikuttamaan, mutta toki se kannattaa huomioida, että sairaudet ovat hyvässä hoidossa ja että ruokavalio on monipuolinen.