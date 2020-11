Älä koskaan ohita näitä vaivoja: 8 mahdollista oiretta, jotka voivat kertoa syövästä

Tietyt oireet on syytä ottaa aina vakavasti ja hakeutua lääkäriin, vaikka niiden taustalta voikin paljastua aivan muukin vaiva.

Kaikki uudet oudot oireet on aina viisasta selvittää lääkärissä.­

Syöpien oireet voivat olla hyvin moninaisia ja epämääräisiä. Koska ne saattavat muistuttaa myös monien muiden sairauksien aiheuttamia vaivoja, oireilu voi olla usein hankala tunnistaa syöväksi.

Aiemmin olemme painottaneet, että asiantuntijoiden yleisohje on selkeä: kiinnitä huomiota sellaisiin muutoksiin tai oireisiin, jotka ilmaantuvat uusina. Koska oireet on helppo sekoittaa muihin tauteihin, kannattaa myös olla tietoinen niistä merkeistä, joita ei pidä sivuuttaa.

Listasimme kahdeksan mahdollista, muttei varmaa syövän merkkiä. Nämä on siis syytä ottaa aina vakavasti ja hakeutua lääkäriin, vaikka ne voivatkin paljastua joksikin aivan muuksi vaivaksi.

1. Ruokahaluttomuus ja laihtuminen

Se, ettei ruoka enää maistu, voi selittyä hyvin monella tavalla. Tästä huolimatta se on myös mahdollinen syövän oire.

Vakavasti vaiva kannattaa ottaa etenkin silloin, jos ruokahaluttomuus jatkuu, ja siihen liittyy esimerkiksi pahoinvointia, oksentelua ja selittämätöntä laihtumista.

2. Veri

Jos kärsii verisestä oksennuksesta tai yskästä, tai verestä ulosteessa tai virtsassa, on syytä käydä lääkärin juttusilla heti. Nämä oireet voivat liittyä moniin sairauksiin, mutta myös syöpään.

Myös silloin, kun naisella on vielä kuukautiset, mutta vuotoa tulee niiden välissä, asia on hyvä tarkistaa. Ylimääräinen verenvuoto on yksi kohdunrunkosyövän oireista.

Mikäli olet ohittanut vaihdevuodet, vuotoja ei enää pidä tulla. Jos vaihdevuosien jälkeen ilmaantuu veristä vuotoa jatkuvana tai useammin kuin kerran, noin 30–50 prosentissa syynä on kohdunkaulan tai kohdunrungon syöpä.

3. Virtsaamisvaivat

Virtsarakon syöpä voi oireilla verisen virtsan ohella myös tihentyneenä virtsaamisen tarpeena, rakon ärsytysoireina sekä virtsaamisen pakon tunteena.

4. Ihomuutos tai parantumaton haava

Ihossa tapahtuvat muutokset on tärkeää käydä tarkistuttamassa.

Kyseessä voi olla niin uutena ilmestyvä tai kokoaan tai väriään muuttava luomi, punoittava, pyöreähkö ja joskus hilseilevä iholaikku, pinnallinen rupeutuma kuin punertavana kyhmynä, joka haavautuu kasvaessaan.

Myös haavauma voi tulla miehelle tai naiselle mihin vain: iholle, suun limakalvolle tai alapään limakalvolle.

Sopiva tarkkailuaika voisi olla yksi kuukausi. Iholla voi joskus olla ärhäkkäkin bakteeri, joka tekee naarmuun haavauman, mutta normaali iho korjautuu kolmessa viikossa. Jos iho ei neljään viikkoon parane, haavaumaa on syytä näyttää lääkärille.

5. Yskä, joka ei lopu

Etenkin tupakoitsijalle yli kuukauden jatkuva yskä on lääkärissä käynnin aihe. Valtaosa keuhkosyövistä johtuu tupakasta.

Tupakoitsijalla yli kuukauden kestänyt kurkun käheys on myös syytä tarkistaa.

6. Kyhmy

Kyhmy rinnassa on naisten yleisimmän syövän, rintasyövän, tavallisin oire. Se on usein kivuton, ja lisäksi nännin tai rinnan iho voi olla vetäytynyt sisäänpäin, tai nännistä tulee eritettä.

Lymfooman eli imusolmukesyövän tavallisin oire on kivuton patti eli suurentunut imusolmuke kaulalla, kainalossa tai nivustaipeessa. Levinneen suusyövän merkkinä voi olla kyhmy kaulalla.

Myös kiveksissä oleviin kyhmyihin on suhtauduttava vakavasti. Jokaista kiveksensisäistä kyhmyä tulee pitää pahanlaatuisena, kunnes lääkäri on todennut, ettei kysymys ole syöpäkasvaimesta. Lääkäriin tulee hakeutua heti, jos tuntee kiveksissä jotain poikkeavaa.

7. Vatsaongelmat

Jokaisella on toisinaan jonkinlaisia vatsavaivoja, mutta selkeät muutokset vatsan toiminnassa ovat aina syy hakeutua lääkäriin.

Esimerkiksi yleisiä paksu- ja peräsuolisyövän oireita ovat erilaiset vatsan toimintahäiriöt ja muutokset suolen toiminnassa, kuten vatsakipu, ummetus, vaihteleva ripuli ja ulostamisvaikeus.

8. Päänsärky ja aistihäiriöt

On hyvä muistaa, että päänsärky on itsessään äärimmäisen harvoin syövän eli aivokasvaimen oire. Kasvain liittyy useimmiten muihin aivokasvaimen oireisiin, kuten puheen, muistin ja päättelyn häiriöihin, halvausoireisiin, tai tasapaino- tai näköhäiriöihin.

Takaraivolohkon kasvain voi aiheuttaa vastakkaisen puolen näkökenttäpuutoksen.

Aivorungon kasvaimiin liittyy usein kaksoiskuvia, nielemisvaikeuksia ja sanojen ääntämisen vaikeutta. Kuulohermon kasvain huonontaa kuuloa ja voi aiheuttaa huimausta.

Kallonpohjan kasvaimet voivat aiheuttaa hajuaistin huononemista, kahtena näkemistä, kasvojen tuntohäiriöitä tai luomen roikkumista.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 8.8.2019.