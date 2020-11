Ritan, 44, väsymyksen takaa paljastuikin keuhkosyöpä – vaikka hän ei polta

Keuhkosyövän löytyminen voi olla täysi yllätys. Syöpä on alkuvaiheessa oireeton, ja löydetään usein vasta sitten, kun alkuperäinen kasvain on jo ehtinyt lähettää etäpesäkkeitä. Yhä suurempi osa keuhkosyöpään sairastuvista on tupakoimattomia naisia.­