Roosa, 27, kärsii melko yleisestä, kivuliaasta intiimivaivasta, josta on kuitenkin vain vähän tietoa: ”Vuosien taistelun jälkeen oli vihdoin diagnoosi”

Vulvodynia voi saada koko elämän kulkemaan kivun ehdoilla.

Kaikki alkoi hiiva- ja virtsatulehduksilla. Niitä tuli toinen toisensa perään, silloin teini-ikäiselle Roosalle.

Hiljalleen tulehdukset muuttuivat kipukohtauksiksi.

– Itkin ja makasin lattialla, koska en voinut liikkua, Roosa, 27, kertoo.

Välillä nukkumisesta, varsinkaan sängyssä, ei tullut mitään.

– Koko elämäni keskittyi lattialle.

Roosalla oli koko ajan tunne siitä, että hänen oli päästävä vessaan pissalle.

– Mutta tuli vain tippa, ja se kirveli ihan hirvittävästi. Itkin ja istuin ja laskin muutaman tipan minuutissa, Roosa kuvailee.

Lääkärissä vaivaan etsittiin useita kertoja selitystä, jota ei tuntunut löytyvän. Sen sijaan Roosalle määrättiin kipulääkkeitä, joita hän joutui syömään isoja määriä päivittäin.

Oli luovuttava paljosta. Roosa keskeytti koulunkäynnin ja joutui jättämään rakkaan cheerleading-harrastuksensa.

– Masennuin niin, että äiti joutui piilottamaan cheerleading-vaatteeni.

Roosalla todettiin myös kaksisuuntainen eli bipolaarinen mielialahäiriö.

Diagnoosiksi sukuelinten kipu eli vulvodynia

Lopulta Roosa alkoi yhdessä äitinsä kanssa itse selvittää asiaa ja tutkia nettiä. Löytyi oireyhtymä, jonka kaikki oireet täsmäsivät Roosan oireisiin.

Oireyhtymä oli vulvodynia.

Vulvodynia on pitkäaikainen kiputila, johon liittyy ulkosynnyttimien kipua ja kirvelyä. Taustalla ei ole mitään tunnettua sairautta, eikä ulkosynnyttimien alueella näy poikkeavia muutoksia.

Vaikka vaiva on melko yleinen, sitä koskevaa hoito- ja tutkimustietoa on Terveyskirjaston mukaan vielä vähän.

Oireyhtymän syytä ei tunneta. Joskus laukaisevana tekijänä on toistuva hiivasienitulehdus, bakteeritulehdus tai ehkäisypillerien käyttö.

Roosa sai diagnoosin vasta parikymppisenä, kun hän oli muuttanut Helsinkiin, ja pääsi vulvapoliklinikalle.

– Kun sain diagnoosin, olin erittäin helpottunut. Vuosien taistelun jälkeen minulla oli vihdoin diagnoosi, ja sitä pystyttiin lähteä hoitamaan sen mukaan.

Jatkuvaa kipua

Vulvodynian oireet vaihtelevat. Kipua voivat aiheuttaa esimerkiksi emättimen suun koskettelu, tamponin asetus ja yhdyntä.

Roosan elämässä kivut ovat läsnä päivittäin, säännöllisestä kipulääkityksestä huolimatta.

– Kivut voivat tulla aivan yllättäen, mutta joitain asioita voin ennakoida. Esimerkiksi jos pidän tiukkoja farkkuja tai harrastan seksiä, saan todennäköisesti kipuja. Joskus pelkkä kankaan kosketus sattuu.

Elämää on vaikea suunnitella.

– Joudun usein perumaan menoja ja sopimaan ne kipuvarauksella. Työt olen joutunut lopettamaan, koska en pysty sitoutumaan. Kaikki menee kipujen mukaan.

Roosa tekee töitä ”itse itselleen”, koska työskentely on silloin joustavampaa.

Vulvodyniaan vaikuttaa Roosan kokemuksen myös mieliala.­

Pulmallinen kysta

Vulvodynia oireilee pahemmin, jos Roosa on masentunut.

– Huomaan kipujen muutenkin menevän mielialan mukana. Bipolaarin puhkeamisen kanssa sillä on saattanut olla osansa, sillä masennuin vakavasti vulvodynian tulon jälkeen. Mutta uskon kuitenkin, että bipolaari olisi silti puhjennut, oli vulvodyniaa tai ei.

Roosan kipuja ruokkii kolmisen vuotta sitten löytynyt kysta, joka tuntuu uusiutuvan uusiutumistaan. Kysta painaa hermoja, mikä aiheuttaa kipuja.

Leikkauksia Roosalle on pelkästään tämän vuoden puolella tehty jo neljä, ja seuraava on tuloillaan. Se jännittää Roosaa. Mikäli rauhanen päädytään poistamaan kokonaan, riskinä voi olla hermokipu.

” Elämäntehtäväni on löytää vulvodyniaan keinoja, jotka helpottavat meitä kaikkia.

Lämpö lievittää

Marraskuisena iltapäivänä Roosan tavoittaa Espanjasta. Lämpö on yksi Roosan hyväksi havaitsema keino lievittää kipua.

– Olen huomannut, että kylmä provosoi kipuja. On tärkeää, että pidän koko alavartalon, pepun ja jalat lämpiminä. Jos lämmitän niitä vaikka kuumalla suihkulla tai kuumavesipullolla, kivut hälvenevät. Talvella voi pitää vaikka villashortseja.

Kylmä-kuumahoito – esimerkiksi saunan ja avannon vuorottelu – ovat niin ikään auttaneet Roosaa, kunhan alakropan muistaa aina lopuksi lämmittää kunnolla. Jopa pelkät kylmät jalkapohjat voivat johtaa kivun tuntemuksiin.

– Kerran makasin sammakkoasennossa kuuman suihkun alla kolme tuntia, ja älysin laittaa selän suojaksi suihkuverho. Siinä pystyin samalla selaamaan puhelinta.

Vessaan vasta kun ”rakko räjähtää”

Ravitsemuksella on Roosan havaintojen mukaan niin ikään merkitystä.

– Kipuja on vähemmän kun syön terveellisesti ja kehossa on tarvittavia ravintoaineita sekä riittävästi nestettä. Olen ollut ilman sokeria ja maitotuotteita, ja seuraavaksi aion kokeilla jättää pois vehnän.

Kun syömiset jäivät pahoinvoinnin vuoksi vähiin, seurauksena oli kipua, itkua ja se, että Roosan piti olla monta tuntia haara-asennossa – tai ”sammakkoasennossa”, niin kuin hän sitä itse kutsuu. Asento lievittää kipua.

– Jalat ovat silloin mahdollisimman auki leveässä haara-asennossa. Voin nojata pöytään tai mennä lattialle polvilleni.

Alapää saa silloin olla rauhassa.

Vessaan Roosa menee vasta silloin kun tuntuu, että ”rakko räjähtää” tai pissat uhkaavat lorahtaa housuun. Jos vessaan menee ennen sitä, kivut iskevät.

Roosa aikoo kokeilla kaiken, myös serrapeptaasin eli luontaistuotteen, joka on silkkiperhosen toukista saatu entsyymivalmiste. Sen on Roosan mukaan kerrottu auttavan kystan hoidossa.

Intiimit hetket hopeareunuksena

Gran Canarialle Roosa on matkannut yhdessä miehensä kanssa.

– Hän sitoutunut auttamaan minua mielen haasteiden ja kipujen kanssa.

Roosa kertoi kumppanilleen jo ennen seurustelua vulvodyniastaan sekä sen mahdollisista vaikutuksista seksiin.

– Harrastamme harvoin seksiä etenkin nyt kun minulla on kysta. Mies on sanonut, että meidän pitääkin löytää joku hopeareunus eli keksiä uusia tapoja. Olemme kokeilleet esimerkiksi erilaisia kosketuksia niin, että toisella on silmät sidottuna. Meille se on intiimi hetki.

Kaiken koskettamisen ei tarvitse olla seksuaalista eikä seksin ei tarvitse tarkoittaa yhdyntää.

– Voi vaikka pussailla korvan takaa tai hyväillä rintoja tai harrastaa suuseksiä. Olen neuvonut muutamia ystäviänikin näistä.

Roosan tavoitteena on päästä antamaan vinkkejä ja vertaistukea myös laajemmalle yleisölle esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Älkää menettäkö toivoanne, apua löytyy varmasti. Elämäntehtäväni on löytää vulvodyniaan keinoja, jotka helpottavat meitä kaikkia.