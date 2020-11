Yötyötä sisältävä vuorotyö voi kasvattaa syövän riskiä – liittyy kolmeen hyvin yleiseen syöpään

Tutkijat antavat uudet suositukset yövuoroista.

Yötyötä sisältävä vuorotyö on yhteydessä rinta- ja eturauhassyöpään sekä paksusuolen syöpään.

Tähän tulokseen tuli pohjoismainen tutkimushanke Työajat, terveys, hyvinvointi ja työelämään osallistuminen (WOW), jossa Työterveyslaitos (TTL) on mukana.

Tutkimushankkeessa on käytetty laajoja rekisteriaineistoja, joiden kautta vuorotyöstä on nyt saatu uudenlaista tietoa, TTL kertoo.

Terveyshaitat näyttävät liittyvät etenkin yövuorojen peräkkäisyyteen.

– Jos sinulla on esimerkiksi kolme yövuoroa viikossa, se on vaarallisempaa kuin kolme yövuoroa kuukaudessa, TTL:n tutkimusprofessori Mikko Härmä antaa esimerkin.

Näiden syöpien riski kohoaa

Tutkimusten mukaan yövuorot liittyvät kohonneeseen rinta-, eturauhas- ja paksusuolen syövän riskiin.

– Rintasyöpä on yleisin syöpä naisilla ja eturauhassyöpä miehillä, ja suolistosyöpä on syövistä kolmanneksi yleisin. Kyse on siis hyvin yleisistä syövistä, sanoo tutkija Johnni Hansen Tanskan Syöpätutkimuskeskuksesta.

Yövuorojen vaikutus syöpäriskiin nousi esiin joitakin vuosia sitten, jonka jälkeen tutkijat ovat selvittäneet ilmiön syytä.

– Ei ole varmuudella tiedossa, mitkä vaikutusmekanismit ovat, mutta tiedossamme on muutamia mahdollisia selityksiä.

Pimeähormoni suojaa syövältä

Hansenin mukaan todennäköistä on, että syöpäriskin kohoaminen johtuu eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Yksi mekanismi on, että kun yöaikaan altistuu valolle, niin kutsutun pimeähormonin melatoniinin taso putoaa.

– On osoitettu, että melatoniini suojaa syövältä, ja kun altistut valolle yöllä, keho tuottaa sitä vähemmän, Hansen kertoo.

Toinen teoria liittyy siihen, että yöaikaan valolle altistuminen sekoittaa ihmisen sisäisen kellon toimintaa.

Sisäinen kello tahdittaa elimistöä päivärytmiin, ja se häiriintyy, kun keho yrittää sopeutua yöaikaan tulevaan valoon.

– Tämä taas vaikuttaa soluvaurioiden korjautumiseen.

Kuinka vaarallista yötyö on?

Tutkijoiden mukaan syöpäriski näyttää liittyvän yövuorojen suureen viikoittaiseen määrään tai vuosikausia jatkuvaan yötyöhön.

Mikä on tutkimuksen tärkein viesti vuorotyötä tekevälle?

– Yritä tehdä mahdollisimman vähän peräkkäisiä yövuoroja ja yötyötä mahdollisimman lyhyen aikaa, Hansen vastaa.

– Tutkimukset, joissa yötyön määrä on ollut vähäinen, eivät ole viitanneet kohonneeseen riskiin.

Yövuorot vaikuttavat myös keskenmenon riskiin

WOW-hankkeen tutkijat kertovat myös, että syövän lisäksi yötyötä sisältävä vuorotyö on yhteydessä myös keskenmenoihin.

Tämän osoitti päivittäisiä työaikatietoja hyödyntänyt tanskalainen tutkimus, jossa oli mukana sairaalassa työskenteleviä naisia. Sen mukaan mitä suurempi oli yövuorojen kokonaismäärä raskausviikoilla 3–21, sitä suurempi oli keskenmenoriski.

– Keskenmenoriskin vähentämiseksi raskaana olevien naisilla ei pitäisi olla enempää kuin yksi yövuoro viikossa, toteaa professori Anne Helene Garde Tanskan työterveyslaitoksesta.