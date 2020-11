Näiden lääkkeiden kanssa alkoholi ei sovi: ”Tällä cocktaililla aika moni on poistunut keskuudestamme”

Tarkista listat yleisistä lääkkeistä, joiden kanssa alkoholia täytyy käyttää varoen tai se ei sovi ollenkaan.

Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset saattavat tulla monelle täytenä yllätyksenä, sillä alkoholi voi voimistaa tai heikentää lääkkeiden vaikutuksia.

Yhteisvaikutuksia voi esiintyä myös, vaikkei alkoholia ja lääkkeitä käytettäisi samaan aikaan vaan peräkkäin.

– Jos sinulla on esimerkiksi alttiutta rytmihäiriöille, ja otat tiettyä antibioottia ja alkoholia, yhdistelmä saattaa nostaa riskiä saada rytmihäiriö, sanoo päihdelääketieteen työelämäprofessori ja A-klinikka Oy:n ylilääkäri Kaarlo Simojoki.

Alkoholi voi vaikuttaa lääkitysten tehoon myös sitä kautta, että lääkkeet unohtuvat kokonaan.

– Kaikista tyypillisin haitta on varmaankin se, etteivät ihmiset muista ottaa lääkkeitään ajallaan tai oikein, kun ovat joko juoneet tai ovat krapulassa, Simojoki kertoo.

Lääkkeen tehon kannalta voi olla hyvinkin tärkeää, mihin aikaan sen ottaa.

– Jos lääke pitäisi ottaa aamulla kello 8, mutta ilta onkin mennyt pitkäksi ja otat sen kello 14, se on aivan eri asia, hän muistuttaa.

Lääkkeen teho voi hiipua merkittävästi

Lääkepakkauksiin on merkitty, vaikuttaako alkoholi lääkkeen tehoon.

– Eri asia on, kuinka moni sen paperin lukee – ja muistaa. Jos pitkäaikaislääke on aloitettu 5 tai 10 vuotta sitten, sen käyttö on niin takaraivossa, ettei koko asiaa tule ajatelleeksi eikä muista, olikohan olemassa jokin yhteisvaikutus.

Etenkin lomalla moni saattaa juoda alkoholia säännöllisesti pieniä määriä.

– Pienistäkin määristä voi tulla yhteisvaikutuksia pitkäaikaislääkkeiden kanssa, jos alkoholia käytetään säännöllisesti kaksi tai neljäkin viikkoa.

Pienistäkin alkoholimääristä voi tulla yhteisvaikutuksia pitkäaikaislääkkeiden kanssa, jos alkoholia käytetään muutama viikko säännöllisesti esimerkiksi kesälomalla.

Lääkkeen teho ei välttämättä lopu mutta se hiipuu.

– Tehon heikentymisellä saattaa olla isojakin vaikutuksia omaan terveyteen – esimerkiksi sokeritasapaino saattaa heitellä reippaasti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on listannut esimerkit lääkeryhmistä, joiden kanssa alkoholia tulisi käyttää vain varoen tai joiden kanssa alkoholi ei sovi lainkaan.

Näiden lääkkeiden kanssa alkoholia vain varoen:

Esimerkiksi:

Beetasalpaajat

ACE-estäjät

Nesteenpoistolääkkeet

Diabeteslääkkeet

Verenohennuslääke

Eräät suun kautta otettavat allergialääkkeet

Eräät erektiohäiriölääkkeet

Viagran viihdekäyttö humalassa ei ole riskitöntä

Kaarlo Simojoki sanoo, että alkoholi saattaa vaikuttaa edellä mainittujen lääkkeiden tehoon merkittävästikin.

– Varsinkin diabeteslääkkeissä voi käydä näin. Esimerkiksi sulfonyyliurea-ryhmän lääkkeiden kanssa alkoholinkäyttö saattaa johtaa liian alhaiseen, jopa vaaralliseen verensokeriin.

Rytmihäiriöriskin kasvamisen lisäksi lääkkeet voivat alkoholiin yhdistettynä rasittaa maksaa.

– Jos taas käytetään väsyttäviä antihistamiineja ja alkoholia, vaikutus voi olla se, että muuttuu aivan tokkuraiseksi.

Kuinka vaarallista on Viagran viihdekäyttö humalassa?

– Se saattaa aiheuttaa jopa vaarallisen matalaa verenpainetta tai rytmihäiriöitä. Toki jos olet nuori ja täysin perusterve etkä juo kuin vähän, riski on pieni – mutta se on olemassa.

Näiden lääkkeiden kanssa ei alkoholia:

Etenkin:

Uni-, nukahtamis- ja rauhoittavat lääkkeet

Mielialalääkkeet

Psyykenlääkkeet

Opioidikipulääkkeet

Epilepsialääkkeet

Eräät antibiootit

Alkoholivieroituslääke

Lihasrelaksantit

Matkapahoinvointilääkkeet

Kutinalääke

”Kannattaa oikeasti noudattaa”

– Ei-ryhmä on sellainen, jota kannattaa oikeasti noudattaa, Simojoki painottaa.

Esimerkiksi opioidikipulääkkeiden ja bentsodiatsepiinien yhteisvaikutus alkoholin kanssa voi johtaa pahimmillaan kuolemaan.

Bentsodiatsepiinit ovat lääkevalmisteita, joita käytetään muun muassa ahdistuksen ja unettomuuden hoitoon.

– Unilääkkeiden ja bentsodiatsepiinien vaarat alkoholin kanssa ihmisten on varmaan helppo ymmärtää. Tällä cocktaililla aika moni julkkiskin on poistunut keskuudestamme.

Simojoki nostaa esiin myös masennuslääkkeiden tehon heikkenemisen.

– Saattaa käydä niin, että masennus tulee päälle ihan kunnolla. Alkoholin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmä voi myös aiheuttaa lääkkeen pitoisuuksien muutoksia, jotka saattavat olla haitallisia ja jopa vaarallisia.

Epilepsialääkkeiden kohdalla riskinä on maksan rasittuminen sekä lääkkeen tehon häviäminen.

– Alkoholi provosoi epilepsiaa. Lääkityskään ei välttämättä hillitse epileptistä kohtausta, jos juot alkoholia.

Yksi voi saada haittoja, vaikka toiselle ei tapahtuisi mitään

Simojoki muistuttaa myös, että kaikki mahdolliset yhteisvaikutukset tai haitat ovat aina yksilöllisiä.

– Ihmisillä on tuttuja ja tutuntuttuja, joka kertovat käyttäneensä samaa lääkettä ja alkoholia – eikä mitään käynyt. Omalta kohdaltaan vaikutusta ei kuitenkaan voi koskaan tietää varmaksi.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 18.7.2019