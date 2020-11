Huippututkijan 7 keinoa – aivoista voi tehdä vastustuskykyisemmät Alzheimerin taudille

Omilla valinnoilla muistihäiriöiden ilmaantumista on hyvät mahdollisuudet siirtää myöhempiin ikävuosiin. Esimerkiksi kehon matala-asteinen tulehdus näyttää olevan mukana Alzheimerin taudin synnyssä jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Aivot ovat usein heikoin lenkki ikääntyessä, mutta positiivinen puoli on, että niiden terveyteen ja toimintaan voi itse vaikuttaa paljonkin, sanoo geriatrian professori Miia Kivipelto Tukholman Karoliinisesta instituutista ja Itä-Suomen yliopistosta.

– On totta, että nyky-yhteiskunnassa aivot rasittuvat aiempaa enemmän. Toisaalta hyvä puoli on se, että Alzheimerin taudista ja muistisairauksien ehkäisystä on saatu aivan valtavasti uutta tietoa viime vuosina, professori kertoo.

Miia Kivipelto on kansainvälisesti palkittu muistisairauksien tutkija, joka johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa FINGER-tutkimushanketta.

Tutkimus on laajin tähänastinen selvitys siitä, miten muistisairauksia voidaan ehkäistä, ja se osoitti ensimmäisenä maailmassa, että elintapaohjelman avulla ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja voidaan parantaa ja muistin heikentymistä hidastaa.

”On suuri saavutus, jos taudin alkua voisi lykätä”

Kun Kivipelto 20 vuotta sitten alkoi tutkia muistisairauksia, tiedettiin vain se, että korkea ikä ja geenit vaikuttivat sairastumiseen.

– Käsitys Alzheimerin taudista oli silloin hyvin fatalistinen.

Vähitellen vuosien mittaan on saatu selville myös sairastumiseen vaikuttavia muita elintapoihin liittyviä tekijöitä, ja tämä paketti on kasvanut koko ajan.

Kivipelto kertoo, että viime kesänä tehdyn tuoreimman analyysin mukaan väestötasolla jopa 40 prosenttia Alzheimerin tautitapauksista voidaan liittää elintapoihin ja hoidettavissa oleviin riskitekijöihin.

– Tässä tarkastelussa olivat mukana riskitekijöinä korkea verenpaine, tyypin 2 diabetes, tupakointi, ylipaino, vähäinen liikunta, epäterveellinen ruokavalio, liiallinen alkoholin käyttö ja pään vammat. Lisäksi tarkasteltiin myös uusia tekijöitä, kuten sosiaalista eristäytymistä ja masennusta, kuulon heikentymistä ja ilmansaasteita.

” On hyvin eri asia saada Alzheimer yli 80-vuotiaana kuin vaikka 65-vuotiaana.

Professori huomauttaa, että kaikkiin ympäristötekijöihin ei tietenkään voi täysin itse vaikuttaa. Korkea ikä on yhä Alzheimerin taudin tärkein riskitekijä, eikä yksilötasolla voi koskaan tietää, miten paljon geenit vaikuttavat.

FINGER-tutkimus on kuitenkin osoittanut, että vaikka sairastumista ei voisi kokonaan välttää, omilla valinnoilla muistihäiriöiden ilmaantumista on hyvät mahdollisuudet siirtää myöhempiin ikävuosiin.

– Se on jo suuri saavutus, jos taudin alkua voisi lykätä eteenpäin. On hyvin eri asia saada Alzheimer yli 80-vuotiaana kuin vaikka 65-vuotiaana.

Näin elintavat vaikuttavat aivoihin

Miksi elintavat sitten ovat näin tehokas keino?

– Juuri näitä vaikutusmekanismeja tutkitaan nyt enemmän. Alzheimerin tauti on hyvin monimutkainen sairaus, ja siksi mahdollisuuksia on monia, Kivipelto vastaa.

Yksi tunnettu päämekanismi on, että terveelliset elintavat pitävät verisuonet terveinä.

– Verenpaine, kolesteroli ja diabetes heikentävät myös aivojen verisuoniston kuntoa. Tämä voi johtaa hermosolujen kuolemaan ja muistin heikentymiseen.

” Kehon matala-asteinen tulehdus näyttää olevan mukana Alzheimerin taudin synnyssä jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Paljon on tutkittu myös tulehdusmekanismia.

– Kehon matala-asteinen tulehdus, jota lisää esimerkiksi epäterveellinen ruokavalio, näyttää olevan mukana Alzheimerin taudin synnyssä jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Perinteisesti Alzheimerin taudin syntyyn on liitetty myös aivojen amyloidikertymien lisääntyminen.

– Taudissa aivoihin alkaa kertyä beeta-amyloidi- ja tau-proteiineja. Osalla Alzheimerin riskitekijöistä, esimerkiksi tyypin 2 diabeteksella, on suora yhteys näihin proteiineihin.

Aktiivinen elämäntapa – aivojen käyttäminen sekä liikkuminen ja istumisen välttäminen – voi myös lisätä aivojen reservikapasiteettia.

– Se tarkoittaa, että hermosolujen verkosto on rikkaampi, mikä tekee aivoista ikään kuin vastustuskykyisemmät ikääntymiseen ja Alzheimeriin liittyville muutoksille.

Huolehdi aivojesi terveydestä jo nuorena

Moni ei tule ajatelleeksi, että Alzheimerin tautiin johtava prosessi alkaa usein 20 tai jopa 30 vuotta aiemmin kuin diagnoosi tehdään. Kivipelto sanookin, että koskaan ei ole liian varhaista aloittaa muistisairauden ennaltaehkäisyä.

” Viimeistään keski-iässä on hyvä tehdä tsekkaus elintavoista ja huoltaa itsensä.

Ihanteellisinta on, jos elintavat muokkautuvat terveellisiksi jo nuoruudessa, koska silloin ne usein myös pysyvät sellaisina.

– Aivoterveydestä on todella tärkeää huolehtia joka iässä. Viimeistään keski-iässä, siinä 50 ikävuoden kieppeillä, on hyvä tehdä tsekkaus elintavoista ja huoltaa itsensä: tarkistaa verenpaine sekä muut arvot.

Professori korostaa myös, että joka elämänvaiheessa voi tehdä jotakin.

– Tutkimuksissamme on nähty, että elämäntapoja korjaamalla omaa toimintakykyä ja elämänlaatua voi parantaa vielä silloinkin, vaikka olisi jo lievä muistihäiriö tai muistisairaus. Sikäli koskaan ei ole liian myöhäistä korjata elintapoja.

Professori Miia Kivipelto antaa 7 vinkkiä, joilla voit huolehtia aivojesi terveydestä ja ehkäistä muistisairauksia: