Uniapnea voi altistaa vakavalle koronalle – yli 300 000 sairastaa, suurin osa tietämättään

Uniapnea nostaa sairaalahoitoon joutumisen riskin koronasairaudessa jopa kymmenkertaiseksi, kertoo suomalaistutkimus. Moni sairastaa uniapneaa tietämättään.

Uniapneasta on tullut todellinen kansantauti. Siitä kärsivät sadattuhannet suomalaiset, vaikkakin todellista määrää on mahdoton tietää. Hengitysliiton mukaan uniapnea on vähintään 300 000 suomalaisella.

– Pelkästään Varsinais-Suomen alueella on pitkälti yli 13 000 uniapnean hoitoon tarkoitetun CPAP-laitteen käyttäjää, ja alueella asuu noin kymmenesosa koko Suomen väestöstä. Lisäksi tiedetään, että suurin osa sairastaa uniapneaa tietämättään, kertoo uniapneaan perehtynyt Tyksin uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva johtaja, dosentti Tarja Saaresranta.

Yksinkertaistaen uniapnea on sairaus, jossa unen aikana ihmisen hengitys katkeilee. Jos katkoksia on yli viisi tunnissa, puhutaan uniapneasta. Lisäksi hengitysilman virtaus on heikompaa kuin terveellä ihmisellä.

Korona on uniapneapotilaalle suurempi riski

Nyt uniapnea on liitetty myös covid-19-taudin vakavampiin muotoihin. Keväällä toteutetussa Tyksin ja Turun yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että uniapneapotilailla saattaa olla jopa kymmenkertainen riski joutua sairaalahoitoon koronainfektion aikana.

– Ensimmäisen pandemia-aallon aikana sairaalahoitoon otetuista 29 prosentilla oli aiemmin tehty uniapneadiagnoosi. Se on paljon, kun ottaa huomioon, että varsinaissuomalaisesta väestöstä uniapnean takia hoitoa saavien osuus on vain 3,1 prosenttia, sanoo tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, LT, keuhkosairauksiin erikoistuva lääkäri Thijs Feuth.

Ylipaino on yksi koronan riskitekijöistä ja se lisää myös uniapnean riskiä. Lihavuus ei kuitenkaan selitä Turussa tehtyjä löydöksiä.

– Vaikka tekijöitä tarkasteltaisiin erikseen, uniapnea erottuu silti riskitekijänä sairaalahoitoa vaativalle koronasairaudelle, Thijs Feuth toteaa.

Tyksin ja Turun yliopiston tutkimus on julkaistu Sleep Medicine and Disorders International Journal (SMDIJ) -julkaisussa. Feuthin mukaan sen jälkeen on saatu myös muita, turkulaisryhmän tutkimustuloksia tukevia löydöksiä.

– Pandemia on nopeuttanut tutkimustulosten esijulkaisua, koska tiedeyhteisö haluaa tietää, millaista tutkimusta muualla tehdään. Alustavatkin tulokset auttavat ohjaamaan tutkimusta eteenpäin.

Mikä tekee uniapneasta riskin?

Nyt julkaistu suomalaistutkimus on ensimmäinen, jossa epäily uniapneasta koronainfektion riskitekijänä nousee tärkeimmäksi havainnoksi.

Tutkijat eivät varsinaisesti osaa sanoa, mikä tekee juuri uniapneasta erillisen riskitekijän Covid19-taudissa.

Tutkimuksessa todettiin muun muassa, että CRP-arvot olivat korkeampia niillä potilailla, jotka otettiin tehohoitoon. Tavallisesti virustauti ei kohota arvoa merkittävästi.

– Selittäviä tekijöitä voi olla uniapneapotilailla usein todettava krooninen, todella lievä tulehdustila tai sitten matalahkot happiarvot. Meidän datamme perusteella ei kuitenkaan voi tehdä lopullisia päätelmiä.

Yhä useammin myös nuoret aikuiset sairastavat

Uniapnea on tavallisin keski-iässä eli 40–65-vuotiailla, mutta yhä useammin sitä esiintyy myös nuorilla aikuisilla. Dosentti Tarja Saaresrannan mukaan pari-kolmekymppisten uniapnealähetteet ovat kasvussa.

– Usein oireet eivät kuitenkaan vielä nuorena tule niin vahvasti esille kuin myöhemmin, kun ikää ja riskitekijöitä kertyy enemmän. Ylipaino on merkittävä riskitekijä.

Jos uniapnean riskiä haluaa pienentää, monelle se merkitsee painonpudotusta. Terveellinen ruokavalio, liikunta, savuttomuus ja riittävä uni ovat avainasemassa. Myös alkoholi pahentaa uniapneaoireita, kohtuullisestikin nautittuna.

– Voisi sanoa, että nämä ovat näitä tylsiä ohjeita, eli elintaparemontti ja muiden sairauksien hyvä hoito helpottavat myös uniapnean hoidossa, Saaresranta toteaa.

Liikunta vahvistaa hengityselimistöä

Vaikea-asteista uniapneaa hoidetaan ylipainehengityshoidolla. Uniapneaa sairastava saa CPAP-laitteen lääkärin määräyksellä, ja se asetellaan joka yö kasvoille nukkumaan mennessä. Hoito-ohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää pandemia-aikana.

– Myös liikunta vahvistaa hengityselimistöä, ja hyväkuntoinen selviää taudeista paremmin kuin huonokuntoinen.

Hengitysharjoituksista sen sijaan ei ole todettu olevan laajaa hyötyä uniapnean torjunnassa.

– Tietysti pitää muistaa perusohjeet: pese käsiä, käytä maskia ja pidä etäisyyttä. Se on tavallistakin tärkeämpää, jos kuulut riskiryhmään.