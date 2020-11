Nukutko aivot ylikierroksilla? Näin etätyö voi sotkea unen

Korona-aika lisäsi räjähdysmäisesti etätyötä ja muutti myös päivärytmiä. Sekosiko unirytmisi samalla?

Korona pisti myös monet suomalaiset etätöihin. Etätöissä on paljon etuja, mutta paljon myös haittoja.

Kun etätyö venyttää työpäivää iltaan, se siirtää nukkumaan menoa myöhäisemmäksi ja tuhoaa yöunta aktivoimalla aivotoimintaa.

Työskentelemällä iltaisin aletaan samalla lähestyä hyvinvointia monella tavalla haittaavaa vuorotyötä.

Etätyö vaatii terveyden kannalta tarkkuutta, Coronaria uniklinikan unilääkäri Henri Tuomilehto painottaa.

– Päivistä on kadonnut viimeinenkin rytmitys, kun ei tarvitse lähteä aamulla töihin eikä ole työpaikalla lounastaukoa. Samalla työn tekeminen on alkanut siirtyä kohti iltaa, Tuomilehto on huomannut.

”Vaikka nukutaan, aivot käyvät ylikierroksilla”

Suuntaus on hänen mielestään monella tapaa huono.

– Työskentely iltaisin siirtää nukkumaan menoa eteenpäin. Pidempään jatkuessaan se alkaa aiheuttaa pahenevaa univajetta.

Iltatyöskentely nostaa vireystilaa ja aktivoi aivotoimintaa, jolloin nukahtaminen vaatii aikaa ja unen laatu kärsii. Unesta tulee pinnallista ja levotonta.

– Unitutkimuksissa näkyy selvästi, että vaikka nukutaan, aivot käyvät ylikierroksilla. Varsinkin unen alkuvaiheessa, jolloin juuri pitäisi nukkua aivoja puhdistavaa ja virkistävää syvää unta.

”Uni on energian tärkein lähde”

Kun liian aktiivinen aivotoiminta jatkuu nukkuessa, syvä uni on huonolaatuista ja katkeilevaa.

– Vaikka nukkuisi määrällisesti riittävästi, jopa kymmenen tuntia, herää väsyneenä. Ei ymmärretä väsymyksen johtuvan huonolaatuisesta unesta, ja se huono laatu johtuu omasta toiminnasta, Tuomilehto sanoo.

– Uni on energian tärkein lähde. Jos unta lyö laimin, järkevästi toimiminen vaikeutuu. Muisti heikkenee ja virheiden määrä alkaa kasvaa.

Unilääkäri on huolestunut, koska monet ovat alkaneet tiedostamattaan altistaa itseään vuorotyön haitoille.

– Yhtäkkiä meillä on nyt iso määrä ihmisiä, jotka ovat vapaaehtoisesti ruvenneet tekemään vuorotyötä tajuamatta, millaisia vaikutuksia siitä alkaa kasautua. Heillä ei ole vielä kokemusta eikä ymmärrystä, kuinka raskasta vuorotyö on, Tuomilehto perustelee.

Vuorotyötä on tutkittu paljon, ja sen haitat tiedetään.

– Vuorotyö koetaan äärimmäisen kuormittavaksi. Jo iltavuorot ovat monille raskaita, yötyöstä puhumattakaan.

Millä mallilla elämäntapasi ovat?

Tuomilehto luennoi yrityksissä, joissa tehdään vuorotyötä. Vuorotyön haittojen eliminoimiseen ei ole mitään yksittäistä ratkaisua.

– Ainoa toimiva tapa on ymmärtää vuorotyön aiheuttama kokonaisvaltainen kuormitus ja kompensoida haittoja muulla tekemisellään ja valinnoillaan.

Kun ei voi nukkua luontaiseen aikaan, sitä tärkeämpää on huolehtia jaksamisestaan syömällä terveellisesti ja liikkumalla säännöllisesti. Tuomilehto ei usko elämäntapojen olevan tällä hetkellä parhaalla mallilla.

– Takapakkia on tullut juuri näissä elämäntavoissa, joilla pystyy itse vaikuttamaan terveyteensä. Mennään nukkumaan liian myöhään ja vaikuttaa siltä, että liikkuminen on vähentynyt.

Korona aiheuttaa takapakkia

Tuomilehdon mielestä muutaman vuoden takainen ikävä suuntaus oli jo painumassa unholaan.

– Ei ole montakaan vuotta siitä, kun yritysjohtajat elvistelivät nukkuvansa vain neljä tai viisi tuntia vuorokaudessa. Unen arvostus oli ihan kateissa eikä henkilöstön jaksamista osattu tukea, kun johtajan ymmärrys unesta oli noin pahasti pielessä.

Tuomilehdon kokemusten mukaan työpaikoilla on alettu vähitellen tukea henkilöstön jaksamista, kunnes nyt koronan takia tulee takapakkia.

– Unen arvostus on lähtenyt taas luisumaan alaspäin.

Kaikilla on päiviä, jolloin tekemisiin on tehtävä poikkeuksia, mutta pääosin tulisi noudattaa säännöllistä aikataulua.

– Uni ja nukkuminen ovat puhdasta rytmiä. Kun kokonaisuuden ja asioiden yhteydet ymmärtää, on helpompi omaksua uusia tapoja, Tuomilehto perustelee.

Uni perustuu hyvään päiväajan rytmiin

Henri Tuomilehto arvelee myös säännöllisen syömisen huonontuneen, kun etätyön takia ei ole työpaikoilla tavanomaista lounasaikaa.

– Kotona ollessa tulee helposti käytyä jääkaapilla napostelemassa, joten syömisestäkin lienee tullut entistä epäsäännöllisempää.

Unilääkäri on huolissaan etätyön käynnistämästä suuntauksesta.

– Ei vaikuta hyvältä. Etätyö vaatii pelisääntöjä, jotta jaksaa myös pidemmällä aikavälillä.

Pelisääntöjä tarvitaan arjen järjestelyihin. Jos on vuosia tottunut lähtemään liikenteeseen tiettyyn aikaan, uudet toimintatavat vaativat suunnittelua.

– Aluksi voi tehdä vaikka aikataulun, mihin aikaan hoitaa tietyt asiat. Uni perustuu hyvään päiväajan rytmiin, joten vuorotyön lisäksi myös työaikojen epäsäännöllisyys laittaa virkistävän yöunen ja palautumisen koetukselle.