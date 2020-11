Miksi nainen humaltuu nopeammin ja kärsii pahemmat krapulat? Nämä asiat jokaisen naisen tulisi tietää alkoholista

Lisääkö vähäinenkin viininjuonti syöpäriskiä? Mistä tiedän, onko minun jo syytä huolestua alkoholinkäytöstäni?

Yhteenkuuluvuutta, ystävyyttä, rakkauden tunnetta, rohkeutta rikkoa rajoja, siirtymistä arjesta vapaalle, helpotusta huoliin. Hetkestä nauttimista.

Syöpäjärjestöjen selvityksestä kävi ilmi, että muun muassa nämä ovat ”taivaallisia tunteita”, joita alkoholi luo naisen elämään.

Alkoholi näyttää viime vuosina soluttautuneen tilanteisiin, joihin se ei ennen ole kuulunut, kuten käsitöiden ja muun kotoilun oheen. Naisille tarjotaan heille räätälöityjä tapahtumia, kuten viinijoogaa, joissa alkoholi on mukana kuviossa.

Sosiaalisessa mediassa alkoholinkäyttö näyttäytyy monesti siloteltuna. Kuvat ovat kauniita ja harkittuja, ja ne viestivät elämän hyvistä hetkistä sekä nautiskelusta.

Milloin olet edellisen kerran pysähtynyt pohtimaan alkoholin roolia elämässäsi? Entä tiedätkö tarkemmin, miten monin tavoin alkoholi voi naiseen vaikuttaa?

Nainen humaltuu miestä helpommin

Vaikka nainen ja mies nauttivat saman määrän alkoholia, naisen veren alkoholipitoisuus nousee korkeammaksi kuin miehen. Tämä johtuu siitä, että alkoholi on vesiliukoista. Miehen kehosta 75 prosenttia on vettä, kun taas naisen kehosta vettä on noin 66 prosenttia.

Lisäksi naisen elimistö hajottaa alkoholia hitaammin kuin miehen.

Uni ei yömyssyllä kohene

Juotko lasillisen – tai enemmänkin – rentoutuaksesi tiukan päivän jälkeen?

Kannattaa muistaa, että vähäinenkin määrä alkoholia heikentää unen laatua ja elimistön palautumista. Alkoholin runsas käyttö on yleinen syy unettomuudessa ja unihäiriöissä.

”Rentouttava” vaikutus voi pettää

Alkoholi lisää mielihyvähormonien erittymistä. Pienikin määrä voi tuntua rentouttavan kehoa, mutta sietokyvyn kasvaessa tarvitaan aina vain isompia määriä.

Jos yksi tai kaksi lasillistakaan viiniä tai olutta ei enää tunnu riittävän ja kerta-annos kasvaa jatkuvasti, sietokykysi on jo voinut muuttua. Se kasvaa usein huomaamatta. Elimistö jää helposti alkoholikoukkuun, ja humalatilaan vaaditaan yhä isompi määrä alkoholia.

Aamuolo juomisen jälkeen voi näkyä myös mielialassa, esimerkiksi alakuloisuutena.­

Entäs sitten seksi?

Alkoholin vaikutus haluun vaihtelee. Seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen on suositellut harrastamaan seksiä selvin päin tai vain hyvin pienen alkoholimäärän vaikutuksen alaisena.

Humalatila voi esimerkiksi johtaa siihen, että päätyy rikkomaan omia rajojaan tai tinkii turvallisuudesta. Valtaosalla alkoholi vaikuttaa tietyn pisteen jälkeen seksuaaliseen toimintakykyyn, sekä kiihottumiseen että orgasmin saamiseen.

Vaikutuksia hedelmällisyyteen ja raskauteen

Runsas alkoholin kulutus voi aiheuttaa naisilla kuukautishäiriöitä, hedelmättömyyttä ja hormonihäiriöitä. Raskautta toivottaessa alkoholia olisikin syytä nauttia vain sangen kohtuudella.

Raskauden aikana alkoholinkäyttö aiheuttaa monia riskejä. Alkuraskauden humalahakuinen alkoholinkäyttö voi esimerkiksi aiheuttaa sikiölle elämää uhkaavia epämuodostumia.

Onko sinulla tarve perustella alkoholinkäyttöäsi? Se voi jo kertoa, että et enää täysin hallitse juomistasi.­

Miehistymistä

Runsaan ja pitkään jatkuneen alkoholin käytön seurauksena fyysiset muutokset voivat olla merkittäviä.

Paljon alkoholia kuluttavat naiset miehistyvät. Alkoholi nostaa mieshormoni testosteronin määrä ja laskee naishormoneja. Testosteronin vaikutus voi madaltaa naisen ääntä ja lisätä karvoitusta.

Pöhöttää ja kuivattaa kroppaa

Runsas alkoholin juominen kuivattaa, ja sitten turvottaa elimistöä. Tämä voi näkyä myös kasvoilla ja iholla.

Ei tarvitse olla lähelläkään riskirajaa, kun alkoholinkäyttö voi jo vaikeuttaa normaalipainoisena pysymistä. Alkoholi sisältää paljon energiaa, joka pukkaa kertymään rasvakudokseksi etenkin vyötärön seudulle.

Ruokahalukin voi lisääntyä. Seuraavaan päivän krapulassa nälkä saattaa suorastaan jäädä päälle, ja tulee valittua hiilihydraattipitoisempia ja rasvaisempia ruokia kuin tavallisesti.

Vähäinenkin määrä lisää syöpäriskiä

Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi syöpäriski. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö kasvattaa syöpäriskiä.

Jo varsin pienet alkoholimäärät lisäävät esimerkiksi rintasyövän riskiä.

Naiset kärsivät miehiä helpommin krapulasta

Naiset kärsivät krapulasta helpommin kuin miehet. Sitäkin selittää kehon nestemäärä.

Krapulan oireet ovat alkoholin vieroitusoireita, jotka ovat sitä voimakkaammat, mitä enemmän ja pitempään on juonut.

Mistä tiedän, onko minun jo syytä huolestua juomisestani?

Alkoholi on hermomyrkky. Yksikin annos lisää terveysriskejä.

Riskirajojen jatkuva ylittyminen – eli naisilla 16 alkoholiannosta viikossa – on jo selvä merkki huolestua alkoholinkäytöstäsi. Yksi annos on esimerkiksi viinilasi (12 cl) tai pieni keskiolut- tai siideripullo.

Rentoudutko alkoholilla joka viikonloppu? Yksi hälytysmerkki on se, jos sinulla on tapana juoda aina viikonloppuisin. Entä juotko vähintään lasillisen aina, kun vietät kumppanisi kanssa kahdenkeskistä aikaa? Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, jos vapaa treffi-ilta tarkoittaa aina juotavaa.

Tai huomaatko juovasi enemmän kuin olisit halunnut? Sekin voi olla yksi merkki siitä, että alkoholi on alkanut hallita sinua etkä sinä sitä.

Lähteitä: Syöpäjärjestöt, Terveyskirjasto, Päihdelinkki