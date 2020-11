Salakavala suolistosyöpä yleistyy Suomessa, ja tietyt asiat kasvattavat sairastumisen vaaraa – näin pienennät riskiä

Suolistosyöpä on noussut toiseksi yleisimmäksi syöväksi Suomessa, paras tapa estää sitä on terveellinen ja monipuolinen ruokavalio.

Suolistosyöpä on suomalaisilla yleistynyt viime vuosikymmenien aikana tasaisesti. Se on noussut miehillä ja naisilla toiseksi yleisimmäksi syöväksi.

Miehillä vain eturauhassyöpä ja naisilla rintasyöpä on yleisempi. Vuosittain suolistosyöpään sairastuu noin 3 300 suomalaista.

Suolistosyövällä tarkoitetaan paksu- ja peräsuolen syöpiä. Suolistosyövän kehittymiseen menee yleensä ainakin 15 vuotta, joten se tulee tyypillisesti vasta eläkeiässä. Väestön ikääntyminen onkin osaltaan vaikuttanut suolistosyöpämäärien kasvuun.

Keskeinen merkitys on myös elintavoilla. Oikeanlaisen ruokavalion ja terveiden elintapojen (ylipainon välttäminen, säännöllinen liikunta ja alkoholin käytön rajoittaminen) on jo pitkään tiedetty vähentävän suolistosyövän vaaraa.

Säännöllinen kuntoilu ja liikunta pienentävät myös suolistosyövän riskiä.­

Tuorein artikkeli aiheesta oli brittiläisessä Gut-lehdessä kesäkuulta. Lehden mukaan suolistosyövän riskiä pienentää etenkin kasvispainotteinen ja monipuolinen ruokavalio, jossa on runsaasti kuituja, folaatteja, magnesiumia sekä maitotuotteita ja soijaa.

Punainen liha ja alkoholi suurentavat riskiä

Runsas lihan ja varsinkin punaisen lihan ja teollisten lihavalmisteiden syönti suurentaa sairastumisriskiä, samoin alkoholin käyttö. Gutin mukaan kummankin ryhmän osalta riski on sitä suurempi, mitä enemmän niitä käyttää.

– Alkoholin esiin nousu ei sinänsä yllätä. Sen haitallisuudesta on ollut tutkimusnäyttöä jo aika pitkään, hyvinkin 20 vuotta, Syöpärekisterin johtaja Nea Malila sanoo.

Malilan mukaan kasviksissa olevat hivenaineet ja vitamiinit sekä kuitu ovat edullisia suolelle.

Ruisleivässä on paljon kuitua, se on hyväksi suolistolle.­

– Kuidun ansiosta ravinnon läpimeno suolistossa on nopeampaa, joten haitalliset aineet eivät seiso suolistossa niin pitkään, Malila kuvaa.

Malila sanoo, että suolistosyöpien osalta on viime aikoina siirrytty yksittäisen ruoka-aineen syy-seuraussuhteen tutkimisesta kohti entistä kokonaisvaltaisempaa suuntaa.

– On hyvin vaikea sanoa, kuinka haitallista se punainen liha yksistään on. Ruokavaliotutkimuksessa yritetään ottaa huomioon kokonaisruokavalion merkitys, sillä ruokavalio ei koskaan koostu pelkästään yhdestä ruoka-aineesta tai yhdestä ruuasta. On myös tutkittu eri ruokavalioita – esimerkiksi pohjoismaista ja Välimeren ruokavaliota – ja yritetty löytää sieltä eroja, Malila kertoo.

Elintapojen kokonaisuus ratkaisee

Oleellista on Malilan mukaan kokonaisuus: mitä muuta syö ja miten muuten elää.

– Se merkitsee, mitä muuta ihminen tekee tai syö sen 300 gramman pihvin lisäksi. Miten ruoka valmistetaan, paljonko käytetään mausteita ja suolaa, kuinka paljon syö kuituja tai kasviksia, onko ylipainoa, kuinka paljon harrastaa liikuntaa tai käyttää alkoholia? Elintavat muodostavat kokonaisuuden, jossa monet asiat liittyvät toisiinsa, myös elämäntapatottumukset, Malila selventää.

Monipuolinen, pääosin kasviksista koostuva ruokavalio tutkitusti pienentää suolistosyöpäriskiä.­

Monet seikat liittyvät toisiinsa niin tiiviisti, että yksittäisen osan vaikutusta on hyvin vaikea selvittää.

– Esimerkiksi ylipaino, vähäinen liikunta ja runsas alkoholin käyttö korreloivat keskenään hyvin vahvasti.

Apu ei löydy lääkepurkista

Malila sanoo, että brittilehti Gutissa haettiin lääketieteellistä mahdollisuutta estää suolistosyövän kehittyminen.

– Artikkelissa haluttiin selvittää, olisiko jokin kemiallinen aine mahdollisesti sellainen, jolla voitaisiin ennalta estää suolistosyöpää, Malila sanoi.

Tulokset eivät olleet kovin rohkaisevia. Lääkeaineista aspiriinin ja muiden asetyylisalisyylihappoa sisältävien lääkkeiden sekä ei-steroidaalisten tulehduskipulääkkeiden (NSAID-lääkkeiden) kuten esimerkiksi ibuprofeenin todettiin pienentävän sairastumisriskiä.

Malila painottaa, että apu suolistosyövän ennaltaehkäisyyn ei kuitenkaan löydy lääkepurkista.

Vaikka esimerkiksi aspiriinin on todettu pienentävän suolistosyöpäriskiä, sen käyttöä ennaltaehkäisyyn ei voi suositella: haitat ovat suuremmat kuin saatavat hyödyt.­

– Tulehduskipulääkkeillä voi olla ehkäisevä vaikutus, mutta niiden haittavaikutukset ovat suuret. Niiden runsas käyttö voi aiheuttaa mahahaavan, eli kokonaisuus ei ole kauhean hyvä, Malila korostaa.

Sama koskee Malilan mukaan purkista otettavia vitamiini- ja lisäravinnetuotteita.

– Kemiallisten vitamiinien syömisellä ei ole todettu olevan vakuuttavia näyttöjä suolistosyövän ehkäisyyn. Sillä, että purkista napataan vitamiineja tai lisäravinteita, on harvoin ehkäisevä vaikutus syöpiin.

– Monipuolinen ravinto ja terveellinen ruokavalio ovat ehdottomasti parhaat tavat ehkäistä syöpiä yhdistettynä elintapatekijöihin. Samat tekijät, jotka ovat syöpien ehkäisyssä hyväksi, sopivat lähes kaikkiin suomalaisten kansansairauksiin: suosi kasviksia, vältä runsasta lihaa sekä rasvaa ja alkoholia ja tupakkaa ei mielellään ollenkaan, Malila opastaa.

Oireet sekoittuvat herkästi tavallisiin vatsavaivoihin

Suolistosyöpä on salakavala sairaus. Oireet sekoittuvat herkästi tavallisiin vatsavaivoihin. Kun oireet alkavat olla vakavampia ja syöpä havaitaan, se on voinut edetä jo aika pitkälle.

– Se on se haaste. Kellä nyt ei vatsaa olisi joskus nipistellyt...

Malila kehottaa lähtemään lääkäriin heti, jos havaitsee ihan uusia oireita.

– Esimerkiksi jos vatsa ei ole oireillut aikaisemmin, uusiin oireisiin on syytä suhtautua vakavasti. Jos uloste on täysin mustaa, se voi kieliä verenvuodosta ylempänä suolistossa. Myös verinen uloste on hälyttävä merkki, vaikka kipuja ei olisikaan.

Tummassa suklaassa on paljon magnesiumia, siksi sekin on hyvä suolistosyövän ehkäisyssä.­

Malila iloitsee, että vuoden 2022 alusta Suomessa alkaa kansallinen seulontaohjelma, jonka avulla toivotaan päästävän oireettomiin suolistosyöpiin kiinni.

– Jos suolistosyöpä löydetään varhaisvaiheessa, hoitoennuste on hyvä. Hoito on aina sitä kevyempi ja tulokset parempia, mitä aikaisemmin syöpä havaitaan, Malila sanoo.