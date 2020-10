Näin korona vaikuttaa sydämeen – voi aiheuttaa haitallisia sydänmuutoksia

Sairaalahoitoon joutuneilla koronaviruspotilailla on usein sydänmuutoksia, ja ne ovat yhteydessä heikompaan ennusteeseen.

Koronavirustartunnan vuoksi sairaalahoitoon joutuneista monilla on viitteitä sydänlihaksen vaurioista, mutta vaurioiden luonteesta on ollut vähänlaisesti tietoa. Nyt tehdyn tutkimuksen perusteella suurella osalla näistä potilaista on virustartunnan aiheuttamia rakenteellisia muutoksia sydämessä, ja ne myös liittyvät huonoon ennusteeseen.

Tutkimukseen osallistui 305 koronaviruspotilasta, joista 52 prosentilla oli sydänlihaksen vaurioita troponiinitestin perusteella.

Verrattuna potilaisiin, joiden troponiinitasot olivat alhaiset, sydänlihaksen vaurioita kohdanneilta löytyi haitallisia sydänmuutoksia huomattavasti todennäköisemmin. Tämä havaittiin sydämen sähkötutkimuksissa sekä kaikukuvauksella. Sydänmuutoksia oli heistä kahdella kolmanneksella.

Kaikukuvauksessa havaittiin muun muassa vasemman ja oikean sydänkammion toimintahäiriöitä ja sydänpussin nestekertymää. Näistä potilaista noin kolmannes menehtyi sairaalahoidon aikana.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat siihen, että potilaat, joiden troponiinitesti viittaa sydänvaurioihin, kannattaisi ohjata sydämen kaikukuvaukseen mahdollisten rakenteellisten muutosten havaitsemiseksi. Näin voitaisiin paremmin tunnistaa potilaat, joiden ennuste on heikko.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.