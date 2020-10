Meri-Tuulia, 27, poltti vielä keväällä askin päivässä – näin hän pääsi irti, eikä tupakka enää edes kummittele mielessä

Meri-Tuulia Särkiniva on yksi yli kymmenestätuhannesta suomalaisesta, jotka ovat lopettaneet tupakoinnin koronan vuoksi.

Jotenkin luottaa omaan terveyteensä paljon enemmän, Meri-Tuulia Särkiniva pohtii.

On kulunut melkein kahdeksan kuukautta siitä, kun Särkiniva lopetti tupakoinnin. Hän on huomannut monia positiivisia muutoksia. On helpompi hengittää, ja muutenkin on paljon parempi olla.

Meri-Tuulia Särkiniva, 27, oli tupakoinut 16-vuotiaasta asti. Tupakkaa meni yhdentoista vuoden ajan reilu aski päivässä.

Pääsyy lopettamispäätöksen takana oli huoli omasta terveydestä. Viimeinen sysäys oli koronavirus. Särkinivalla oli ollut jo ennestään terveyshuolia, muun muassa diabetes. Hänellä on ollut myös paniikkihäiriöoireita, jolloin on tuntunut siltä, ettei saa henkeä.

– Ajattelin, että jos se (tupakoinnin lopetus) helpottaisi vähän hengitystäkin, Särkiniva kertoo.

Sitten tuli korona. Joka paikassa uutisoitiin, kuinka tupakoitsijat kuuluvat riskiryhmään.

– Ajattelin ensimmäisenä, että kun minulla on ylipainoa ja muutakin terveydellistä huolta, että olen ensimmäinen joka kuolee siihen – varsinkin, jos vielä tupakoin, Särkiniva sanoo.

– Siinä se lopullinen päätös tuli. Olin ajatellut, että lopetan ehkä joskus kesällä. Mutta sitten päätin, että minä lopetankin nyt.

Tuhannet suomalaiset ovat nyt lopettaneet tupakoinnin

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista edistävä Suomen Ash ry. tiedotti lokakuussa, että tuhannet suomalaiset ovat lopettaneet tupakoinnin koronaviruksen vuoksi. Arvio perustuu järjestön Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn, jolla kartoitettiin koronan vaikutusta tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön.

Vuoden sisällä tupakoinnin lopettaneista 15 prosenttia kertoi lopettaneensa tupakoinnin koronan vuoksi. Suomen Ash ry:n mukaan tämä tarkoittaa 5 000 –18 000 tupakoinnin lopettanutta ihmistä, jolloin keskiarvo olisi 11 500 tupakoinnin lopettanutta.

Tupakoinnin lopettamista haluavilla vastaajilla terveys ja taloudelliset syyt olivat yleisimmät syyt tupakoinnin lopettamiseen. Terveyttä piti merkittävimpänä syynä 84 prosenttia vastaajista ja taloudellisia syitä 65 prosenttia.

Tupakointi on yksi riskitekijöistä saada koronaviruksen vakava muoto. Korona iskee usein tuhoisasti keuhkoihin, missä se voi aiheuttaa keuhkovaurion. Hengitys muuttuu vaikeaksi ja hapen siirtyminen verenkiertoon heikkenee.

Itä-Suomen yliopiston tutkimusprofessori Tiina Laatikainen kertoi lokakuun alussa IS:n jutussa, että tupakoinnin lopettaminen on yksi merkittävimmistä keinoista välttyä koronan vakavalta muodolta.

” Tupakoinnin lopettaminen vähentää koronan vakavia riskejä.

– Keuhkosairaudet ovat riski koronapotilaalle. Tupakoinnin lopettaminen vähentää koronan vakavia riskejä, Laatikainen sanoi.

”Ota tuosta, minä en näitä tarvitse”

Koronaviruksen leviämisestä Eurooppaan alettiin uutisoida helmikuun puolessa välissä. Niihin aikoihin Särkiniva asetti itselleen päivän, jolloin hän lopettaa tupakoimisen: 1. maaliskuuta.

– Helmikuun viimeisen ja maaliskuun ensimmäisen välisenä yönä puoliltaöin poltin viimeisen tupakan hyvin tietoisena siitä, että tämä on nyt se viimeinen.

Toisin kuin monesti tupakoinninlopettamisvinkeissä neuvotaan, Särkiniva ei heittänyt silloin kaikkia tupakoita pois. Hän tiesi, että hänelle on tärkeää oma valinnanvapaus. Kuukauden päivät hän kantoi mukanaan tupakka-askia.

– Minulla oli paljon helpompi olla, kun tiesin, että on mahdollista ottaa tupakka taskusta, jos niin haluan. Mutta siihen ei koskaan tullut tarvetta.

Huhtikuun alussa Särkiniva oli valmis luovuttamaan askin tupakoivalle ystävälleen.

– Sanoin, että ota tuosta, minä en näitä tarvitse.

Kaksi viikkoa tupakka oli jatkuvasti mielessä

Särkiniva ei käyttänyt lopettamisen apuna mitään nikotiinivalmisteita. Hän kertoo, että ensimmäiset pari viikkoa olivat vaikeita.

– Ensimmäinen viikko meni ihan sumussa. Oli vähän epätodellinen olo, ja hoksottimet eivät ihan pelanneet. Toinen, kolmas ja neljäs päivä oli tosi kova päänsärky.

Vaikeaa lopettamisessa on usein se, että tupakalla käymisestä tulee tapa rytmittää päivää. Näin oli myös Särkinivalla. Tupakkaa tuli ajateltua jatkuvasti ensimmäiset kaksi viikkoa. Sen jälkeen on helpottanut, koko ajan vähitellen.

– Nykyään ei tule tupakkaa juuri ajateltua. Ehkä kerran kuussa tulee sellainen vanha paha tapa mieleen, että voi kun saisi tupakan.

Mieliteko iskee aamukahvin aikaan tai ruuan päätteeksi.

– Ne ovat olleet sellaisia ns. tärkeitä tupakkahetkiä minulle.

Särkinivalle tärkeää vertaistukea löytyi Facebookin Tupakoinnin lopetus -ryhmästä.

Särkinivalle tärkeää vertaistukea löytyi Facebookin Tupakoinnin lopetus -ryhmästä.

– Kun sinne kirjoitti, että nyt tekee mieli tupakkaa ja sorrunkohan, niin heti joku kirjoitti, että et sorru. Se antoi valtavasti voimaa.

Suurena kannustimena Särkinivalla oli oma äiti, joka oli polttanut monta kymmentä vuotta. Särkinivan pelkona oli, että äiti sairastuu keuhkosyöpään, ja hänen toiveensa oli, että äiti pystyisi lopettamaan. Äiti pääsikin tupakasta eroon Champix-lääkekuurin avulla.

– Ajattelin, että jos äiti siihen pystyy, niin silloin pystyn minäkin!

Myös Särkinivan mies sai tästä kimmokkeen lopettaa tupakoinnin. Myös mies onnistui luopumaan tupakasta Champix-kuurin avulla.

Nyt kun pariskunta on ollut ilman tupakkaa useita kuukausia, myös taloudelliset hyödyt tulevat esiin. Särkiniva on parhaillaan työttömänä, joten tupakoinnin lopettaminen on vähentänyt stressiä rahan riittämisestä.

– Kyllähän sen huomaa, kun monta sataa euroa säästyy. Ei tarvitse enää joka päivä miettiä, mistä rahan saisi tupakkaan.