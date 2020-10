Läheiset kertovat: Näistä pienistä merkeistä huomasimme Alzheimerin taudin

Lukijat kertovat esimerkkejä siitä, mitkä oireet läheisessä saivat epäilemään muistisairautta.

Muistisairaudet olisi tärkeää tunnistaa mahdollisimman varhain, mutta se on usein vaikeaa.

Ensimmäisiä merkkejä ei läheskään aina osata heti epäillä muistin heikkenemisestä johtuviksi. Merkit ovat usein pieniä arjen hankaluuksia.

Kun oireita ilmaantuu, niiden syy tulee selvittää. Alzheimerin tauti ja muut muistisairaudet aiheuttavat myös toisistaan poikkeavaa oireilua.

Hoidon pohjaksi tarvitaan diagnoosi siitä, mistä muistisairaudesta on kyse, Amia Muistiklinikan professori, neurologian ja geriatrian erikoislääkäri Raimo Sulkava painottaa.

– Alzheimerin taudin, vaskulaarisen muistisairauden, Lewyn kappale -taudin ja otsa-ohimolohkon rappeuman hoidot ovat erilaisia. Ilman tarkkaa diagnoosia muistisairaasta huolehtiminen ei onnistu, Raimo Sulkava sanoo.

IS kysyi lukijoilta, millaisia merkkejä muistisairaudesta he ovat ensimmäiseksi havainneet.

1. Ei muista mitä on puhuttu

”Ensimmäinen merkki oli, että puoliso ei muistanut esittämiäni toivomuksia. Samat asiat piti selittää uudestaan ja uudestaan. Taulu oli tältä osin aina pyyhitty täysin puhtaaksi. Seuraavaksi puoliso hukkasi kännykän kotona lukemattomia kertoja, mutta ei suostunut valitsemaan muutamia paikkoja, mihin laskea sen. Ei hahmottanut aivan silmiensä edessä olevia etsimiään tavaroita. Sitten huomasin, että hän ei kerta kaikkiaan pysty suoriutumaan ensimmäisestäkään yksinkertaisesta kaksi- tai useampivaiheisesta käytännön tehtävästä arkiaskareissa neuvoista huolimatta. Myös kyky suunnistaa itsenäisesti tutussa supermarketissa, esim. infosta kahvioon, hävisi täysin.”

Tässä on tyypillisen Alzheimerin taudin eteneviä oireita. Kyky painaa mieleen uusia asioita heikkenee ja häviää vähitellen. Tämä liittyy siihen, että aivojen hippokampukset vaurioituvat ja asiat eivät mene pitkäaikaiseen muistiin.

Seuraavaksi herkin kognitiivinen kyky on hahmottaminen: vaikka ihminen näkee, aivot eivät suostu havaitsemaan. Kun katsoo jääkaappiin tuntuu, ettei siellä ole haluttua ruokaa, vaikka se olisi aivan etualalla.

Toiminnanohjauksen heikkeneminen aiheuttaa sen, että ei enää pysty tekemään useampivaiheisia asioita. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi ruoanlaittoa, kahvinkeittoa tai siivousta.

Kyky suunnistaa on hahmottamisvaikeutta, jossa suuntataju heikkenee. Huomauttaisin, että osa terveistäkin ihmisistä on eksymisalttiita. Tämä ominaisuus ei aiheuta riskiä Alzheimerin taudille. Asia on havaittu kokemuksen kautta, koska olen aikoinaan itsekin eksynyt suunnistuskilpailussa kartasta ja kompassista huolimatta.

2. Sanoja ei tahdo löytyä

”Äidilläni oli muistisairauden oireita melkein 20 vuotta ennen kuin hän joutui laitoshoitoon vuonna 2016. Hän saattoi tuijottaa jo 20 vuotta sitten eteensä ja osoittaa sormellaan sanoen ’tuolla se menee...’. Myöhemmin tajusin, että äitini kadonnut sana, lause tai ajatus ’meni tuolla’ ja hän ei saanut kesken jäänyttä ajatusta takaisin. Aivoissa oli muistikatkos.”

Vaikeus löytää sanoja kertoo vaurioista puhekeskuksen lähellä, yleensä aivojen vasemmalla puolella. Jos on vaikeutta löytää sanoja, on myös usein vaikeutta puheen ymmärtämisessä. Syy kielelliseen vaikeuteen voi olla verenkierrollinen tai sen voivat aiheuttaa Alzheimer-muutokset, otsa-ohimolohkorappeuma tai jopa aivokasvain. Syy pitää aina selvittää. Nimimuistin heikkeneminen iän myötä on puolestaan yleinen ja normaali ilmiö.

3. Numerot ja taidot unohtuvat

”Rakas tätini oli aina muistanut ystävien puhelinnumerot. Yhtäkkiä hän ei enää muistanut niitä. Hän hätääntyi ja tiesi, että hänellä on paha ongelma. Yritin rauhoitella, mutta hän oli vakuuttunut ongelmastaan. Kerran tyttäreni pyysi häntä opettamaan kaalikääryleiden tekoa. Hän ei enää osannut. Otimme yhteyttä neurologiin ja diagnoosi varmistui.”

Hätääntymisestä johtuva muistikatko ja lukkoon meneminen voivat olla Alzheimerin taudin ensimmäisiä oireita. Puhelinnumeroiden unohtaminen kännykkäaikana voi olla normaalia, koska enää ei tarvitse näpytellä tai veivata numeroita niin kuin luuripuhelimien aikakaudella. Se on samanlainen ilmiö kuin nimimuistin huononeminen.

4. Pelkää eksymistä kodin ulkopuolella

”Omalla sukulaisella ensimmäiset Alzheimerin oireet, jotka ymmärsimme oireiksi vasta myöhemmin, olivat haluttomuus lähteä yksin kodin ulkopuolelle eksymisen pelossa sekä erikoinen uusi tapa alkaa puhua toisen päälle. Hän kuitenkin lopettaa puheen samalla kun toinenkin lopettaa.”

Alzheimerin taudissa usein ensimmäinen oire on passivoituminen. Tämä ymmärretään sairaudesta johtuvaksi vasta jälkikäteen. Helposti epäillään ensin laiskuutta tai masennusta. Passivoituminen aiheutuu pääosin siitä, että otsalohkoon kertyy amyloidia ja muita Alzheimer-muutoksia.

Kun alkavasta Alzheimerin taudista kärsivä huomaa kykyjensä heikkenevän, hän pysyy mieluummin omassa turvallisessa kodissaan, jossa ei nolaa itseään. Toisen päälle puhuminen on mielenkiintoinen ilmiö. Alzheimerin taudissa se muistuttaa ekolaliaa eli toisen puheen toistamista.

Neurologian ja geriatrian erikoislääkäri Raimo Sulkava.­

5. Luonne ja suhde tavaraan muuttuu

”Oman läheisen kohdalla Alzheimerin taudin ja dementian alkaminen näkyivät ensin tarpeettomien tavaroiden, kaikenlaisen krääsän keräilemisenä. Sekä myös luonteen ja käytöksen muutoksina.”

Käyttäytyminen muuttuu eri tavoin eri muistisairauksissa: Alzheimerin taudissa tulee inaktiivisuutta ja uuden karttamista, Lewyn kappale -taudissa puolestaan ärtyisyyttä ja lyhytpinnaisuutta.

Alzheimerin taudissa peruspersoonallisuuden erityispiirteet usein korostuvat. Säästeliäästä tulee saita, keräilijä ei enää raaski luopua mistään, vaan koti täyttyy krääsästä. Tavarat tuovat turvallisuutta, kun toimintakyky heikkenee.

Alzheimerin taudissa oireiden edetessä luonne voi pehmentyä. Tiukasta ja komentelevasta pääjohtajasta voi tulla lempeä, rakastava puoliso. Aggressiota Alzheimer-potilailla esiintyy harvoin, kunhan heitä ei kohdella täysin epäoikeudenmukaisesti.

Sen sijaan Lewyn kappale -taudissa ärsytyskynnys madaltuu. Hermoradat otsalohkoon ovat vaurioituneet, jolloin ihminen tekee ärsyyntyneenä mitä ensimmäiseksi tulee mieleen. Kiroilee ja jopa lyö. Otsalohko ei toimi suodattimena eikä neuvo, että olisi parempi pitää mölyt mahassa.

6. Arjen taidot häviävät

”Muistisairauden selvät oireet alkoivat ilmetä, kun tuli sotkuja laskujen maksamisessa eikä hän enää osannutkaan luokseni autolla. Hyvin teknisenä ihmisenä hän ei enää osannut korjata autoa eikä kyennyt päättämään asioita tai huolehtimaan asunnon siisteydestä. Omasta mielestään hänellä ei ole mitään ongelmia. Lääkäriin hän suostui vasta, kun kävely ei enää yhtäkkiä onnistunutkaan. Hän alkoi kaatua eteenpäin, vaikka oli ollut todella nopea ja ketterä liikkeissään. Todettiin sekamuotoinen muistisairaus.”

Laskujen maksaminen tietokoneella on sen verran vaativaa toimintaa, että siinä ilmenevät vaikeudet ovat usein Alzheimerin taudin ensioireita. Toisaalta on hyvä muistaa, että normaali ikään liittyvä hidastuminen ja huono näkö voivat olla syynä vaikeuksiin ilman aivomuutoksiakin.

Aikaisemmin muistipotilaat eksyivät autolla useammin, nykyisin navigaattori neuvoo perille.

Alzheimerin taudin tyypillisiin oireisiin kuuluu sairaudentunnottomuus. Alkuvaiheessa oireita pyritään peittämään, mutta niistä ollaan tietoisia. Melko pian Alzheimer-potilaalle kuitenkin kehittyy todellinen sairaudentunnottomuus. Omasta mielestään hänellä ei ole mitään ongelmia muistin kanssa ja hän pärjää itsekseen oikein hyvin. Usein hän kokee olevansa täysin terve.

Puhtaasta Alzheimerin taudista kärsivät saavat tasapainovaikeuksia vasta taudin myöhäisessä vaiheessa. Kaatumiset viittaavat siihen, että aivoissa on muutakin vikaa.

Asiantuntija: Amia Muistiklinikan professori, neurologian ja geriatrian erikoislääkäri Raimo Sulkava.