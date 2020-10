Nukutko liian vähän? 8 asiaa kehossa, jotka korjautuisivat kunnon unella

Monet asiat terveydessäsi voivat korjaantua unella.

Jäävätkö yöunesi jatkuvasti liian lyhyiksi? Tuntuuko, että vaikka vietät sängyssä paljon aikaa, et herää levänneenä?

Liian vähäinen uni tai unettomuus ovat monella tapaa haitallisia terveydelle.

Mutta ei hätää, unen laatua voidaan useimmiten parantaa hyvällä lääkkeettömällä hoidolla.

Parasta on, että kun uni palautuu riittävälle tasolle, keho palautuu vaurioista yllättävän hyvin. Palautuminen on mahdollista vielä vuosienkin univajeen jälkeen.

– Sellaisia tutkimuksia ei ole tehty, joissa olisi tarkasteltu nimenomaan lisääntyneen unen vaikutuksia aiemmin epäsäännöllisesti nukkuneilla ihmisillä. On kuitenkin todennäköistä, että olo kohenee, kun univaje korjaantuu. Toki tässä voi mennä vuosia, jos on tehnyt esimerkiksi vuorotyötä ja univaje on ollut jatkuvaa, Helsingin uniklinikan toiminnanjohtaja Anne Huutoniemi sanoo.

Näin unettomuuden hoito on muuttunut

Huutoniemellä on pitkä kokemus unen hoidosta. Hän on ollut mukana muun muassa unettomuuden Käypä hoito -suosituksia päivittävässä työryhmässä sekä hankepäällikkönä Uneton Suomessa -kärkihankkeessa.

Urallaan hän on nähnyt monenlaista nukkujaa ja valvojaa ja huomannut myös muutoksen unettomuuden hoidossa.

– Kymmenen vuotta sitten nukahtamislääkkeitä määrättiin paljon enemmän kuin nyt. Klinikalle tullessa yhdeksän kymmenestä oli ensin lopetettava asteittain niiden käyttö ennen kuin pääsi aloittamaan lääkkeettömän hoidon, Huutoniemi kuvailee.

– Nykyään ehkä yksi kymmenestä käyttää perinteisiä nukahtamisvalmisteita. Melatoniinin käyttö toki on melko yleistä.

Jokainen kärsii huonoista öistä toisinaan

Lääkkeettömässä hoidossa paneudutaan unettomuuden tai huonon unen syihin ja lähdetään sitten parantamaan nukkumisen edellytyksiä askel kerrallaan.

Aina on tärkeää ensin sulkea pois elimelliset syyt.

– Jokainenhan kärsii huonoista öistä toisinaan, ja sen hyväksyminen on osa uniterveyttä. On hienoa nähdä, kun hoidettavalle tulee psykologista joustavuutta ja hän oppii hyväksymään, että aina uni ei ole yhtä pitkäkestoista tai syvää ja silti voi pärjätä ihan hyvin, Huutoniemi toteaa.

Unella on vaikutusta useampaan asiaan kuin moni uskoo – muun muassa muistiin, painonhallintaan sekä mielialaan.

Listasimme oheen, missä kaikissa asioissa saatat huomata parannusta, jos saat korjattua unen määrän riittäväksi.

Uni kuntoon, tämä tapahtuu:

1. Verensokeri pysyy tasaisena

Lyhytaikainen, jopa muutaman yön univaje vaikuttaa verensokerin nousuun. Kun univaje kuitataan, arvot palautuvat terveellä ihmisellä normaalille tasolle. Keho siis korjaa itseään.

2. Vastustuskyky paranee

Immuunijärjestelmä pitää öisin puolia vieraita tunkeutujia kuten tulehduksen aiheuttajia vastaan. Kun uni häiriintyy, elimistö on alttiimpi taudinaiheuttajille. Univajeen paikkaaminen palauttaa tulehdusarvot normaaleiksi.

3. Muisti toimii

Opitut asiat painuvat syvän unen aikana mieleen ja vahvistuvat. Vastasyntyneen unesta puolet on syvää REM-unta, joka auttaa vauvaa oppimaan ja kehittymään niin hurjalla tahdilla ensimmäisen vuoden aikana. Laboratorio-oloissa on huomattu, että jos REM-unijakso ensin estetään ja seuraavina öinä palautetaan, ihminen ottaa vahingon takaisin ja nukkuu pidempiä REM-jaksoja.

4. Näläntunne vähenee

Yön aikana elimistö erittää monia hormoneja, jotka vaikuttavat esimerkiksi aineenvaihduntaan ja kylläisyyteen. Leptiini eli kylläisyyshormoni auttaa tunnistamaan näläntunteen väsymyksen aiheuttamasta mieliteosta.

5. Painonhallinta helpottuu

Mikään dieetti ei toimi, jos uni on häiriintynyt. Painoindeksin ja lyhyen unen välillä on havaittu selvä yhteys, mutta toisaalta myös liikauniset ovat keskimääräistä useammin ylipainoisia. Siksi unen pitäisi olla paitsi riittävää, myös rakenteeltaan oikeaa.

Yksi syy lihomiselle on välittäjäaine oreksiini, joka vartioi muiden välittäjäaineiden kulkua kehossa. Kun tavallisesti glukoosi muuttuu yöllä hermosolujen energialähde laktaatiksi, valvoessa se varastoituukin sokerina rasvakudokseen.

6. Treeni on tehokasta

Sekä henkinen että fyysinen suoritus vaatii vastapainoksi lepoa. Jos siis haluat esimerkiksi kasvattaa salilla lihaksia, sinun on huolehdittava palautumisesta. Kovassa rasituksessa solutasolla tapahtuu pieniä vaurioita, jotka korjaantuvat unen aikana.

7. Mieliala kohenee

Huonosti nukuttu yö voi näkyä ärtyisyytenä, ja pitkäaikainen unenpuute tekee olosta helposti apean ja alakuloisen. Uniremontti on tärkeä osa masennuksen hoitoa, ja toisaalta unettomuus vaikuttaa masennukseen ja ahdistukseen.

8. Luottamus uneen palaa

Jos on pitkään ollut huonouninen, voi ahdistua jo ajatuksesta, että ei taaskaan tule nukuttua riittävästi. Kun uni on ollut riittävää jonkin aikaa, oppii tietämään itselle sopivan unirytmin ja määrän. Samalla kasvaa luottamus, että jokaisen yön ei tarvitse olla täydellinen nukkumissuoritus.