Koronatutkimukseen liittyy vaara – hoidot ja rokotteet eivät ehkä toimi yhtä hyvin iäkkäillä

Iäkkäät potilaat ovat aliedustettuina COVID-19:n hoito- ja -rokotetutkimuksissa.

Koronavirustartunta on huomattavasti vaarallisempi iäkkäille, mutta tutkimuksista saatavat tiedot perustuvat nuoriin ja terveisiin.­

COVID-19-koronavirustartunnat ovat vaarallisempia iäkkäille potilaille, mutta hoitotutkimuksissa ja rokotetutkimuksissa yli 65-vuotiaita potilaita ei juuri käytetä. Vaarana onkin, että nuorilla potilailla testatut hoidot eivät toimi yhtä hyvin iäkkäillä.

Asiaa selvittäneet tutkijat kävivät läpi lähes 850 hoitoja tai rokotuksia käsittelevää COVID-19-tutkimusta ja selvittivät, kuinka monessa potilaita valittiin ikään perustuvin kriteerein.

Analyysin perusteella kliinisistä hoitotutkimuksista noin puolet oli suunniteltu niin, että iäkkäät potilaat jäävät aliedustetuiksi. Rokotetutkimuksissa tilanne oli vielä selkeämpi eikä yli 65-vuotiaita käytännössä otettu niihin lainkaan.

Korkea ikä ja siihen liittyvät terveysongelmat ovat riski monissa tutkimuksissa, ja siksi on ymmärrettävää, että iäkkäitä potilaita ei valita kaikkiin tutkimuksiin. Koronavirustartunnan kohdalla tilanne on kuitenkin huolestuttava, sillä tartunta on huomattavasti vaarallisempi iäkkäille, mutta tutkimuksista saatavat tiedot perustuvat nuoriin ja terveisiin. Pahimmillaan tämä voi johtaa puutteelliseen tietoon annostuksista, haittavaikutuksista ja hoitojen tehosta iäkkäässä potilasväestössä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.