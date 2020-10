Umpilisäketulehdus hoituu nykyään antibiooteilla – tietylle riskiryhmälle leikkaus silti parempi vaihtoehto

Umpilisäketulehdukset voidaan hoitaa pelkällä antibioottikuurilla, mutta osa potilaista tarvitsee silti muutaman kuukauden sisällä perinteisen poistoleikkauksen.

Tiedot käyvät ilmi 1 600 potilasta kattavasta CODA-tutkimuksesta, joka on suurin tähän mennessä tehty satunnaistettu kliininen tutkimus umpilisäketulehduksen hoidosta.

Puolet tutkimukseen osallistuneista ohjattiin heti umpilisäkkeen poistoleikkaukseen ja puolet laitettiin antibioottilääkitykselle. Kun potilaita verrattiin kuukauden kuluttua, kummankin hoitoryhmän potilaat kokivat vaivansa helpottaneen yhtä hyvin.

Antibioottiryhmäläisistä noin kolmannes tarvitsi umpilisäkkeenpoiston kolmen kuukauden sisällä hoidoista, mutta silti valtaosa säästyi leikkaukselta. Antibioottiryhmäläiset kävivät uudelleen sairaalassa muita todennäköisemmin, mutta silti he olivat vähemmän aikaa poissa töistä ja koulusta kuin leikkausryhmäläiset.

Tutkijat tunnistivat myös riskiryhmän, johon kuuluville leikkaus on todennäköisesti antibiootteja parempi vaihtoehto. Tällaisia ovat potilaat, joilla havaitaan umpilisäkekivi. Heillä on enemmän komplikaatioita ja he todennäköisimmin tarvitsevat poistoleikkauksen antibioottikuurista huolimatta.

Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.

Muutama vuosi sitten hyvin samanlaisiin tuloksiin päätyivät myös suomalaistutkijat. Heidän tutkimuksessaan antibioottilääkitys riitti hoidoksi 70 prosentilla potilaista. Vaikka osa potilaista tarvitsikin leikkaushoitoa myöhemmin, heille ei koitunut siitä haittoja eikä komplikaatioita.