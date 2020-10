Main ContentPlaceholder

Terveys

Onko sinulla jokin näistä sairauksista? Se voi altistaa vakavalle koronavirus­taudille

Koronavirustartunnat leviävät Suomessa nyt vauhdilla. Sairaalahoidossa covid-19-taudin vuoksi on 31 ihmistä, heistä 5 on tehohoidossa. Koronaan liittyviä kuolemia on tänä vuonna ollut 346.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Sulje