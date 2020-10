Näin voit vähentää koronan vaikutusta: ”Hyvin selkeä riskitekijä koronavirukseen sairastuneelle”

Koronan uusi aalto alkaa levitä ikääntyneiden keskuudessa. IS kysyi asiantuntijalta, miten koronariskiä voi pienentää.

Korona on alkanut levitä myös väestön vanhempiin ikäluokkiin.

Kesän suvantovaihetta seurannut koronan toinen aalto alkoi ensin näkyä nuorten ja työikäisten parissa. Nyt kasvua havaitaan 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien parissa.

Ilta-Sanomien kokoamat tilastot näyttävät tapausten määrän selkeää lisääntymistä 60–69-vuotiailla ja loivaa kasvua 70–79-vuotiailla, kun tutkitaan taudin ilmaantuvuutta vahvistettuina tartuntoina 100 000 asukasta kohti kahden viikon aikajaksolla.

Korona kohtelee väestöä eri tavalla ja kaikkein tärkein riskitekijä koronasairastumisessa on ikä.

Toinen riski on sukupuoli, sillä miehille tauti on tilastojen valossa vaarallisempi.

Näistä kumpaakaan ei voi omilla toimillaan vaikuttaa. IS kysyi Itä-Suomen yliopiston tutkimusprofessori Tiina Laatikaiselta, jääkö jäljelle mitään keinoa, jolla omilla toimillaan voi vähentää koronan vakavan taudin riskiä? Kyllä sentään.

1. Pudota painoa

Yksi tehokkaimmista keinoista suojella itseään koronan vakavilta seurauksilta, on kiinnittää huomiota painoon.

– Ylipaino ja lihavuus ovat hyvin selkeä riskitekijä koronavirukseen sairastuneelle. Mitään selkeää rajaa on vaikea antaa, mutta lihavuudesta puhutaan kun painoindeksi nousee noin 30 paikkeille ja siitä yli. Koronaviruksen aiheuttamat riskit nousevat merkittävästi, kun potilaalla on selkeää ylipainoa, Laatikainen sanoo.

Ylipainon hallinnassa kaksi keinoa nousevat yli muiden: ruokavalion muuttaminen kevyempään suuntaan ja liikunnan lisääminen. Nämä vanhat konstit toimivat myös korona-aikana.

2. Lopeta tupakointi

Korona iskee usein tuhoisasti keuhkoihin, missä se voi aiheuttaa keuhkovaurion. Hengitys muuttuu vaikeaksi ja hapen siirtyminen verenkiertoon heikkenee. Keuhkoja uhkaavaa riskiä voi vähentää elämäntapamuutoksella eli tumppaamalla sen viimeisen kerran.

– Keuhkosairaudet ovat riski koronapotilaalle. Tupakoinnin lopettaminen vähentää koronan vakavia riskejä, Laatikainen sanoo.

Keuhkosairaudet kuten vaikea astma ja hengitystoiminnan vaje ovat riskitekijöitä, joita on itse vaikea muuttaa. Tupakoinnin lopettaminen sen sijaan on keino, johon jokainen voi itse vaikuttaa ja onnistua.

3. Hoida hyvin pitkäaikaissairauksia

Seurantaa vaativat pitkäaikaissairaudet, kuten diabetes sekä sydän- ja verisuonisairaudet on syytä hoitaa hyvin myös korona-ajan keskellä. Puutteellisesti tai huonosti hoidetut pitkäaikaissairaudet ovat riski koronsairauden keskellä. Joidenkin pitkäaikaissairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet, kuten syöpälääkkeet, laskevat elimistön vastustuskykyä.

– Koronatilanteessa pitkäaikaissairauksien hyvän hoidon merkitys korostuu. Verenpaine on hyvä saada haluttuihin arvoihin lääkkeillä, ruokavaliolla sekä liikunnalla. Samoin diabeetikoilla veren sokeritasapaino.

4. Huolehdi hyvästä yleiskunnosta

Tuttu terveyspuhe hyvän yleiskunnon ja sitä tukevan terveellisen ruokavalion merkityksestä on voimassa myös korona-aikana.

– Alkoholin runsaalla käytöllä on ikääntyville terveyshaittoja, toisaalta terveellinen ruokavalio ja liikunta tukevat yleiskuntoa, Tina Laatikainen THL:stä muistuttaa lopuksi.

5. Noudata yleisiä koronaohjeita

Ikäihmisiä koskevat samat varautumisohjeet koronan suhteen kuin muutakin väestöä. Avainasemassa on lähikontaktien välttäminen. Ulkona liikkuessa on hyvä pitää 1–2 metrin turvaväli.

Jos etäisyyden pitäminen on vaikeaa, on nykysuositusten mukaan syytä käyttää kasvomaskia. Kättely on edelleen pannassa. Käsiä on syytä pestä usein, vedellä ja saippualla vähintään 20 sekunnin ajan. Milloin käsipesu ei ole mahdollista, on paikallaan käyttää käsidesiä.

6. Älä lyö laimin sairaalakäyntejä

Vaikka koronavirus on keskuudessamme, elämä jatkuu. Sovittuja lääkärissä käyntejä ei ole syytä perua koronan vuoksi. Jos terveyshuolia on, lääkäriin pitää uskaltaa lähteä koronasta huolimatta. Tämä on erityisen tärkeää, jos olet yli 70-vuotias tai sinulla on jokin seurantaa vaativa pitkäaikaissairaus.

Terveyskeskuksessa on turvallista asioida, sillä siellä on tehty järjestelyjä, joiden avulla asiakkaita suojataan.