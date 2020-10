Kuinka usein gynekologilla pitää käydä – ja milloin sinne on ainakin syytä hakeutua? Lääkäri vastaa

Gynekologi voi olla naisen terveyden portinvartija, sanoo naistentautien erikoislääkäri.

Pohditko sinäkin, kuinka usein gynekologilla oikein pitäisi käydä? Kenties kerran vuodessa? Ei aivan.

– Nykykäsityksen mukaan vastaanotolla ei tarvitse käydä ellei ole oireita, hormonaalista ehkäisyä, riskitekijöitä tai jotain sairautta, jota on syytä seurata. Rutiininomaisista tutkimuksista ei ole havaittu olevan apua sairauksien ehkäisyssä, sanoo naistentautien erikoislääkäri Sari Ahonkallio Mehiläisestä.

Lääkäri on oikea henkilö määrittelemään sopivan käyntivälin. Se riippuu muun muassa iästä, hormonivalmisteiden käytöstä sekä sukuhistoriasta.

Toisin sanoen ei kannata ottaa stressiä siitä, jos vaikka taloudellisista syistä gynekologin vastaanotolla ei tule käytyä. Toisaalta ”turhiakaan” käyntejä ei ole.

– Gynekologi voi olla naisen terveyden portinvartija. Vastaanotolla voi puhua kokonaisvaltaisesti myös muun muassa painosta, seksistä ja parisuhteesta. Käynti voi myös hälventää huolia ja pelkoja, jos niitä on.

Kohdunkaulan syöpäseulonnoissa on syytä käydä aina silloin kun kutsu käy eli viiden vuoden välein. Seulontaan osallistuminen on paras tapa varmistua siitä, että mahdollinen syöpä löydetään kun se on vielä varhaisvaiheessa. Syöpä on usein alkuvaiheessa oireeton.

Miten uusin reseptin?

Kaipaako ehkäisypillerireseptisi uusimista? Minipillerit voi uusia vaikka sähköisesti, mutta yhdistelmäehkäisyä käyttäessä käynti lääkärillä on tarpeen.

Yhdistelmäehkäisypillereihin liittyy veritulppariski, joten vastaanotolla on syytä seurata säännöllisesti verenpainetta ja painoa sekä sitä, onko joku sukulainen kenties saanut veritulpan.

Myös päänsärky tai alkanut migreeni voivat viitata siihen, että valmiste ei ole itselle paras mahdollinen. Gynekologista tutkimusta ei välttämättä tarvitse tehdä.

Jos pilleriin liittyviä oireita tulee, se ei silti tarkoita, että mikään ehkäisypilleri ei sovi itselle.

– Jos on kokeillut vain yhtä hormonivalmistetta, ei voi sanoa, että eivät hormonit minulle sovi. Valmistemuotoja on todella paljon.

Joskus Ahonkallio on törmännyt siihen, että joku päättää jättää kokeilemasta kierukkaa, koska ”ei halua kehoonsa mitään vierasesineitä”. Hormonikierukka voi kuitenkin olla se pätevin vaihtoehto esimerkiksi runsaiden tai kivuliaiden kuukautisten hoidossa.

Huomioi nämä – silloin lääkäriin

Vatsa- ja kuukautiskivut, kutinat ja kirvelyt, epämääräiset tai runsaat vuodot, virtsavaivat sekä vaihdevuosioireet – nämä ovat tyypillisiä syitä hakeutua gynekologin vastaanotolle.

Vatsakivut voivat kertoa esimerkiksi sukupuolitauti klamydiasta.

Kutinan ja kirvelyn takana voi olla hiivatulehdus, bakteerivaginoosi, kuivuus tai jokin sukupuolitauti.

Pahanhajuinen valkovuoto voi olla merkki bakteeritulehduksesta.

Myös virtsavaivoihin kuten virtsankarkailuun ja tihentyneeseen virtsaamistarpeeseen saa lääkäriltä apua.

Moniin vaivoihin kuten hiivaan, bakteerivaginoosiin, kuivuuteen ja limakalvojen estrogeenipuutteeseen on saatavilla itsehoitolääkkeitä. Jos ne eivät auta, on syytä mennä vastaanotolle.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 2.11.2019.