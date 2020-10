Karsi 12 muistisairauden riskiä – erityisen paljon merkitystä on keski-iän terveydellä

Melkein puolet muistisairauksista olisi ehkäistävissä, jos 12 riskitekijää saataisiin paremmin hoidettua.

Jokaisella meillä on ainakin tusinan verran mahdollisuuksia ehkäistä tai viivästyttää muistisairauden puhkeamista.

Erityisen paljon merkitystä on keski-iän terveydentilalla.

Lancet-tiedelehdessä julkaistu selvitys kertoo, että jopa 40 prosenttia muistisairauksista olisi ehkäistävissä, jos 12 merkittävintä riskitekijää pystyttäisiin hoitamaan nykyistä paremmin.

Tutkijat ovat aiemmin listannut 9 keskeisintä muistisairauksille altistavaa riskitekijää, jotka ovat alhainen koulutustaso, korkea verenpaine noin 40-vuotiaana, kuulon heikkeneminen keski-iässä, tupakointi, merkittävä ylipaino, masennus, fyysinen passiivisuus, diabetes sekä sosiaalinen eristäytyminen.

Nyt listalle on lisätty myös liiallinen alkoholin käyttö, aivovammat ja ilmansaasteet.

Muistisairauden ehkäiseminen ei ole koskaan liian aikaista tai liian myöhäistä. Omiin elintapoihinsa jokainen voi vaikuttaa itse, ja se kannattaa. Tätä mieltä on muistisairauksiin ja neuropsykiatriaan perehtynyt neurologian erikoislääkäri, dosentti Kati Juva, joka Ilta-Sanomien pyynnöstä kävi läpi kaikki 12 merkittävintä muistisairauden riskitekijää.

1. Alhainen koulutustaso

”Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että vähemmän koulutetut sairastuisivat muistisairauksiin herkemmin, vaan että sairauksien oireet tulevat varhaisemmin, kun kompensaatiokapasiteetti aivoissa voi olla vähäisempi. Kyse ei myöskään ole suoraan koulutuksesta vaan siitä, miten paljon aivoja käytetään.

Aivojen hermoverkko on sitä tiheämpi ja reservikapasiteettia on sitä enemmän, mitä enemmän koulutusta ihminen on saanut ja mitä monipuolisempaa työtä hän on tehnyt, eli enemmän on käyttänyt aivojaan. Bingon pelaamisesta, kirjojen lukemisesta ja kaikenlaisesta intellektuaalisesta toiminnasta on hyötyä.”

2. Verenpainetauti

”Korkea verenpaine kovettaa suonia, mikä heikentää verisuonia ja vaikeuttaa hermosolujen hapensaantia sekä aivojen aineenvaihduntaa. Jos verisuonet eivät ole hyvässä kunnossa, muistisairauden riski kasvaa.”

3. Kuulovamma

”Tässä on kyse vähän samasta asiasta kuin koulutuksessa ja aivojen käytössä: kun et kuule, eristäydyt, jolloin aivot eivät saa ärsykkeitä. Kuulovamma invalidisoi sosiaalisesti, ja aivojen reservikapasiteetti pienenee.”

4. Tupakointi

”Nikotiini supistaa verisuonia ja aiheuttaa muutoksia aivoissa vähentämällä hapensaantia.”

5. Lihavuus

”Ylipaino nousee tutkimuksissa usein esiin, mutta ihan ei tiedetä kuinka itsenäinen riskitekijä se on muistisairauksien kannalta. Merkittävään ylipainoon liittyvä metabolinen oireyhtymä, liikunnan vähäisyys, verenkierron häiriöt, sokeritasapainon häiriöt ja insuliiniresistenssi liittyvät toisiinsa.”

6. Masennus

”On todettu, että elämänaikaiset masennukset luultavasti liittyvät stressihormoneihin: Stressihormoni kortisolin liiallinen tuotanto näyttäisi vaurioittavan aivojen hippokampusta ja aikaistavan Alzheimerin taudin puhkeamista.”

7. Fyysinen passiivisuus

”Kun kunto on hyvä, sydän ja keuhkot toimivat, sitä kautta myös aivojen hapetus toimii. Verenkierto on aivoille todella tärkeää. Liikunta myös alentaa verenpainetta ja diabetesriskiä.”

8. Diabetes

”Tyypin 2 diabetekseen liittyy usein insuliiniresistenssi, joka vaikuttaa sokeriaineenvaihduntaan ja sitä kautta aivoihin ja muistiin.”

9. Sosiaalisten kontaktien vähäisyys

”Tiedetään, että sosiaalinen aktiivisuus pienentää muistisairauden riskiä. Kaikenlainen sosiaalinen kanssakäyminen on hyödyksi.”

10. Liiallinen alkoholin käyttö

”Alkoholi liuottaa aivojen hermosoluja ja isompina määrinä lisää muistisairauden riskiä. Sen käyttö myös altistaa erilaisille vammoille, myös päävammoille. Usein jos alkoholia käytetään paljon, ravinto on yksipuolisempaa ja usein käyttöön liittyy myös tupakointi.”

11. Traumaattiset aivovammat

”Tässäkin on kyse reservikapasiteetista. Jos on saanut aivovamman lapsena, sitä pystyy kompensoimaan nuorena, mutta kun ikää tulee lisää, ajatuksille ja muille toiminnoille on vähemmän vaihtoehtoisia reittejä. Usein kehitysvammaisilla muistisairaus kehittyy aikaisemmin, sillä heillä on aivoissaan vähemmän kompensaatiokapasiteettia.”

12. Ilmansaasteet

”Tämä on itselleni uusi tieto, mutta varmasti muistisairauden riski kasvaa samalla tavalla kuin tupakoitsijalla, eli aivot eivät saa riittävästi happea.”