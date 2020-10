6 merkkiä, jotka kertovat, että olet mennyt jaksamisen rajan yli – tunnistatko näitä arjessasi?

Vireystila on hakusessa useampana aamuna. Vaikka olisi suorittanut jo aamutoimet ja herännyt päivään, olo ei tunnu virkeältä. Kiinnostus päivää kohtaan on myös vähäistä. Olo on pelonsekainen, eikä yhtään utelias tai luottavainen. ”Ihminen huomaa ajattelevansa, että apua apua, minne oikein piiloutuisin”, Paarlahti kuvaa.