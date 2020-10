Näin kananmunat vaikuttavat tyypin 2 diabeteksen riskiin

Päivittäinen kananmunien syöminen ei liity diabetesriskiin – paitsi ehkä Yhdysvalloissa.

Kananmunien terveysvaikutuksia on tutkittu runsaasti.­

Kananmunien nauttiminen ei suurenna riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, vaikka munia söisi päivittäin. Tämä näyttäisi pätevän Euroopassa ja Aasiassa, mutta Yhdysvalloissa yhteys on toisenlainen. Yhdysvaltalaistutkimuksissa kananmunien runsas syöminen on yhdistetty diabetesriskiin.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa hyödynnettiin kolmen suuren seurantatutkimuksen aineistoja, jotka koostuivat yhteensä yli 170 000 yhdysvaltalaisnaisen ja 40 000 miehen monikymmenvuotisista seurantatiedoista. Lisäksi tutkijat tekivät 16 tutkimuksen meta-analyysin.

Tulosten perusteella jokainen päivittäin syöty kananmuna liittyi hieman suurentuneeseen vaaraan sairastua tyypin 2 diabetekseen, mutta yhteys nähtiin vain yhdysvaltalaisaineistoissa. Euroopassa ja Aasiassa tehdyissä tutkimuksissa kananmunat eivät vaikuttaneet diabetesriskiin.

Aineistoista ei voi päätellä, mistä erot eri maiden välillä johtuvat, mutta mahdollisesti selitys löytyy kananmunien kypsentämistavoista ja eroista muussa ruokavaliossa.

Kananmunien terveysvaikutuksia on tutkittu runsaasti, ja pitkään niiden uskottiin altistavan sydänoireille, koska ne sisältävät paljon kolesterolia. Ravinnon kolesterolin ajateltiin nostavan veren kolesterolipitoisuuksia ja sitä kautta myös lisäävän sydänoireita, mutta tutkimustiedon lisääntyessä vaikutus on osoittautunut korkeintaan vähäiseksi. Kananmunat on havaittu sydänoireiden kannalta turvallisiksi myös suomalaistutkimuksissa.