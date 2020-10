Yli 70 000 suomalaista sairastaa keliakiaa tietämättään – oireet voivat olla jotain aivan muuta kuin vatsakipua ja näkyä jopa suussa

Keliakia voi aiheuttaa esimerkiksi lapsettomuutta ja hermosto-oireita, kertoo sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Olli-Pekka Koivurova.

Keliakia on meillä ja maailmalla laajasti tunnettu. Kyseessä on autoimmuunisairaus, jossa gluteeni aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehdusreaktion ja suolinukan vaurion.

Tämän vuoksi ravintoaineet eivät pääse imeytymään elimistöön kunnolla. Keliakian ainoa hoitokeino on gluteeniton ruokavalio, eli vehnän, ohran ja rukiin syömisen lopettaminen.

– Keliakiaan on äärimmäisen vahva perinnöllinen alttius. Jos on itse keliaakikko, on 5–10 prosentin riski saada keliakiaa sairastava jälkeläinen, Terveystalon sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Olli-Pekka Koivurova sanoo.

Mutta voiko ihminen sairastaa keliakiaa tietämättään? Koivurovan mukaan voi.

Yli puolet diagnosoimattomia

Suomessa keliakiaa sairastaa noin kaksi prosenttia väestöstä. Se voi puhjeta missä iässä tahansa, eikä sairastumista voi ehkäistä.

– Vanhemmissa ikäryhmissä esiintyvyys kasvaa. 80-vuotiailla keliaakikkoja on 2,5 prosenttia ikäryhmästä, Koivurova lisää.

Todettuja tapauksia kahdesta prosentista on kuitenkin vain noin 0,7 prosenttia. Toisin sanoen yli puolet sairastajista eli peräti 70 000 ihmistä sairastaa keliakiaa tietämättään.

Kun keliaakikoille varattu ruokaraha poistettiin, myös tarpeet taudin toteamiselle vähenivät.

Toisaalta syy voi piillä siinäkin, että osa keliaakikoista on vähäoireisia tai täysin oireettomia.

Keliakian kaksi tyyppiä

Keliakia jaetaan kahteen eri tautityyppiin. Niistä toinen, ihokeliakia, on huomattavasti harvinaisempi, sillä keliakiatapauksista vain 10 prosenttia on ihokeliakiaa.

– Heillä tavataan ihottumaa taipeiden, kuten polvien ja pakaroiden ulkopinnoilla. Diagnoosi selviää ihopalasta, sillä vasta-aineet eivät välttämättä ole koholla, Koivurova kertoo.

Toisen tautityypin, suolikeliakian, oirekuvasto on tunnetumpi. Siihen voi liittyä monenlaisia vatsaoireita, joista ripuli ja löysä uloste ovat tyypillisimmät.

Yhtä lailla ihminen saattaa kärsiä turvotuksesta, vatsakivusta, ilmavaivoista, suoliston kouristuksista ja ummetuksesta. Mahdollisesti pahoinvointi, ruokahaluttomuus ja oksentelu liittyvät osaan tautitapauksista.

– Tämän vuoksi voi esiintyä laihtumista ja anemiaa, joka johtaa väsymykseen. Kun keliakia puhkeaa, muodostuu myös niin sanottu sekundaarinen laktoosi-intoleranssi. Se voi parantua, kun sairautta aletaan hoitaa.

Vatsaoireet ovat keliakian tyypillisimpiä, mutta eivät ainoita oireita.­

Oudommatkin oireet voivat selittää keliakian

Nykyään jopa 60 prosenttia tuoreista keliaakikoista on täysin oireettomia suolen toiminnan suhteen, Koivurova sanoo.

Tauti voi tulla esiin esimerkiksi hammaslääkärillä, joka toteaa kiillevaurion. Myös muutokset suun limakalvoilla, kuten aftat, voivat johtua keliakiasta.

Keliakia saattaa aiheuttaa kuukautishäiriötä ja näin ollen ongelmia hedelmällisyydessä. Tauti voikin tulla ilmi lapsettomuustutkimusten yhteydessä.

Maksa-arvotkin voivat olla koholla, jos elimistö ei pysty pilkkomaan gluteenia.

Lapsilla ensimmäinen viite keliakiasta voi olla kasvun heikentyminen, Koivurova sanoo. Murrosikäkin saattaa myöhästyä.

Koko väestön tasolla keliakia saattaa oireilla erinäisinä hermosto-oireina, kun vitamiinit eivät imeydy elimistöön tehokkaasti. Yhtä lailla voi ilmetä nivelkipuja.

Lisäksi keliakia voi olla joidenkin harvinaisten epilepsiamuotojen tai migreenin takana.

– Tai sitten keliakia oireilee henkisellä tasolla. Depressio-oireetkin voivat siis olla keliakian oireita.

Tauti on syytä hoitaa aina

Oli oirekuvasto millainen tahansa, Koivurova muistuttaa, että keliakiaa on aina syytä hoitaa.

– Tuoreille keliaakikoille muodostuu aliravitsemustila, kun vitamiineista ja hivenaineista on kova puute, hän kuvailee.

Hoitamaton keliakia voi myös altistaa ohutsuolen syövälle, etenkin, jos tauti on jätetty vuosikymmeniksi hoitamatta.

– Kyllä se jatkuva tulehdus ohutsuolessa altistaa syövälle.

Lisäksi kehon haurastuminen ja murtumariskien lisääntyminen kasvattavat osteoporoosin todennäköisyyttä.

Ylipäätänsä keliakian hoito eli gluteenista luopuminen parantaa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

– Nekin, jotka ovat ajatelleet olevansa oireettomia, huomaavat olon kohenevan, kun hoito alkaa.

– Onneksi etenkin Suomessa gluteenittoman ruokavalion noudattaminen on nykyisin melko helppoa, kun tuotevalikoima on kasvanut ja monipuolistunut, Koivurova kiittelee.