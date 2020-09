Vakavat maksasairaudet yleistyvät nopeasti – salakavalan taudin ensioire voi olla syöpä

Vielä 15 vuotta sitten rasvamaksasta johtuvat maksakirroosit ja -syövät olivat harvinaisia.

Varmin merkki maksan terveydestä on se, että onnistuu välttämään vyötärölihavuuden, jossa rasva kertyy sisäelimiin.­

Maksan rasvoittumisesta johtuvat vakavat maksasairaudet ovat yleistyneet suomalaisilla nopeasti.

– Maksasairauksien kirjo on saanut eräällä lailla uuden tulokkaan. Vielä viisitoista vuotta sitten maksan rasvoittumisesta johtuvat maksakirroosi ja maksasyöpä olivat kohtuullisen harvinaisia, mutta nyt sairauksia tavataan yhä useammin, kertoo gastroenterologian ja sisätautien erikoislääkäri Olli-Pekka Koivurova Terveystalosta.

Hänen mukaansa kehitys näyttää yhä jatkuvan huonoon suuntaan.

– On vaarana, että näitä on tulossa hyvin suuri määrä lisää, koska väestöstä noin kolme miljoonaa on ylipainoisia ja rasvamaksaa tavataan jo reilulla miljoonalla.

Asiantuntijat varoittivat jo 2000-luvun alussa

Koivurova on toiminut lääkärinä lähes 30 vuotta ja 2000-luvun alussa hän keskittyi suolisto- ja maksapotilaiden hoitoon. Hän sanoo, että maksasairauksien yleistymisestä varoiteltiin jo tuolloin.

Koivurovan mukaan maksasairauksien lisääntyminen on tapahtunut pitkälti yleisen yhteiskunnallisen muutoksen ja ylipainon lisääntymisen myötä.

– Suurimmat riskitekijät rasvamaksalle ovat ylipaino ja tyypin 2 diabetes. Jos onnistut painonhallinnassa, todennäköisesti säästyt tältä haitalta – eli säännöllinen liikunta ja terveellinen ruokavalio turvaavat maksan terveyttä kuten terveyttä muutenkin.

Myös perintötekijät vaikuttavat jonkin verran siihen, miksi joidenkin maksa rasvoittuu herkemmin.

– Noin 10 prosentilla rasvamaksapotilaista on geneettinen tausta. Yksittäistä vaikuttavaa geeniä ei kuitenkaan ole vaan geenien määrä on isompi, eikä rutiinitestausta asiaan siksi ole.

”Joskus ensioire maksataudista on maksasyöpä”

Rasvamaksa tarkoittaa rasvan runsasta kertymistä maksasolujen sisään. Kaikilla tila ei etene, mutta osalla se muuttuu vuosikymmenten aikana maksakirroosiksi.

– Kirroosissa suurin osa maksakudoksesta korvautuu sidekudoksella, ja toimivaa maksakudosta on jäljellä enää alle 10 tai 5 prosenttia.

Rasvamaksa voi pitkään jatkuessaan aiheuttaa tulehdusta, joka paitsi muodostaa sidekudosta myös lisää syöpäriskiä.

– Joskus käy niin, että ensioire maksataudista on maksasyöpä.

Vyötärölihavuuden välttäminen suojaa maksaa

Salakavalan rasvamaksasta tekee se, ettei tilan eteneminen oireile mitenkään.

– Useimmiten rasvamaksan jäljille päästään, jos se nostaa maksa-arvoja – mutta aina näinkään ei tapahdu.

Varmin merkki maksan terveydestä onkin se, että onnistuu välttämään vyötärölihavuuden, jossa rasva kertyy sisäelimiin.

Keskivartalolihavuudesta on kyse, kun vyötärön ympärys ylittää naisilla 90 cm ja miehillä 100 cm.

– Maksan rasvoittumisen riski alkaa kuitenkin kasvaa jo silloin, kun vyötärön mitta ylittää naisilla 80 cm ja miehillä 90 cm, Koivurova muistuttaa.

– Kun mitat ovat 90 cm ja 100 cm, tässä vaiheessa merkittävällä osalla jo on rasvamaksa.

”Pienilläkin muutoksilla voi saavuttaa merkittäviä hyötyjä”

Koska rasvamaksaan ei ole olemassa tehokasta lääkehoitoa, keskeinen hoito on elintapojen korjaaminen.

– Ylipainon välttäminen, säännöllinen liikunta ja terveellinen syöminen tehoavat vaivaan yllättävän hyvin, ja jo pienilläkin muutoksilla voi saavuttaa merkittäviä hyötyjä.

Näin huolehdit maksastasi:

1. Pudota ylipainoa

Painonpudotus on tärkein keino rasvamaksan tervehtymiseen. Jo yllättävän pieni laihtuminen voi olla merkittävä muutos parempaan maksan kannalta.

– Jos pystyy pudottamaan 10 prosenttia painosta, useimmilla rasvamaksa voi parantua kokonaan ja jopa 80 prosentilla maksan sidekudoskin voi vähentyä.

– Ei siis missään nimessä tarvitse olla suurin pudottaja päästäkseen hyviin tuloksiin, Olli-Pekka Koivurova korostaa.

2. Älä yritä laihduttaa liian nopeasti

Äärimmäiset laihdutuskuurit eivät ole maksankaan kannalta terveellisiä.

– Painonpudotus ei saa olla liian nopeaa. Puoli kiloa tai kilo viikossa on aivan ehdoton maksimivauhti.

3. Liiku enemmän

Kaikenlainen liikunta vähentää tehokkaasti maksan rasvoittumista.

– Vaikka paino ei putoaisi yhtään, pelkästään säännöllinen liikunta voi pienentää maksan rasvapitoisuutta jopa 20–30 prosenttia.

4. Tarkista nämä asiat ruokavaliosta

Vähennä kovien eläinperäisten rasvojen käyttöä ja suosi kasvikunnan pehmeitä rasvoja.

Kiinnitä huomiota myös hiilihydraattien laatuun: vältä niin sanottuja höttöhiilareita, kuten valkoista vehnää ja sokereita, ja pidä huolta riittävästä kuidunsaannista.

5. Vähennä alkoholinkäyttöä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen riskirajojen mukaan alkoholin vaikutukset alkavat näkyä maksan toiminnassa, jos nainen juo jatkuvasti yli 7 annosta viikossa ja mies yli 14 annosta.

– Yleisohje totta kai on, että jos maksan rasvoittumisesta yritetään päästä eroon, alkoholin käyttöä pyritään vähentämään.

6. Suojaudu matkoilla hepatiitilta

Paljon matkustavan kannattaa harkita A- ja B-hepatiittirokotteiden ottamista.