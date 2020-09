18 tapaa pysyä terveenä eläkkeellä – jo 15 minuutin päivittäisellä ulkoilulla on merkitystä

Tässä 18 vinkkiä, joilla voit viettää eläkepäiviä terveenä ja hyvinvoivana. Paras uutinen on, että jo varttikin ulkoilua auttaa.

Kukapa ei tahtoisi viettää eläkepäiviään terveenä ja hyvinvoivana?

Avainkysymys hyvinvoinnin lisäämiseen on, mitä asioita arvostaa elämässään. Jos toiveissasi on jaksaa leikkiä lastenlasten kanssa, kunnon ylläpitäminen on mielekästä ja motivoitunutta.

– Pohjatyö kannattaa tietenkin tehdä jo työelämän aikana huolehtimalla hyvinvoinnistaan. Mutta myös eläkkeellä aktiivisuudesta voi tehdä itselleen uuden normaalin, sanoo Liikkuva aikuinen -ohjelman kenttäpäällikkö Katariina Tuunanen.

Kaikkien ei tarvitse lähteä jumppaan tai kuntosalille

Hyvä terveys koostuu paitsi fyysisestä myös henkisestä hyvinvoinnista. Jos fyysinen kunto on kovin heikko, kynnys lähteä tapaamaan muita ihmisiä kasvaa. Sosiaaliset kontaktit edistävät mielen terveyttä, ja ryhmässä voi myös harrastaa liikuntaa.

– Kaikkien ei tarvitse lähteä jumppaan tai kuntosalille, vaan liikuntaa voi harrastaa monella tapaa. Jo yksikin kevyt liikuntakerta vähentää ahdistusta, ja esimerkiksi 15–20 minuutin luonnossa oleskelu auttaa laskemaan verenpainetta.

Eläkkeellä voi siis pitää hauskaa ja samalla huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään.

Näillä vinkeillä pääset hyvään alkuun

1. Aloita heti. Hyvän terveyden aika ei ole sitten joskus, vaan juuri nyt. Jokainen arjen pieni valinta vaikuttaa siihen, miten pitkään säilyt toimintakykyisenä.

2. Hyötyliikunta. Jos olet tottunut kulkemaan lyhyetkin matkat autolla, vaihda polkupyörään tai kävelyyn. Myös lyhyet ja kevyet liikuntatuokiot pitävät kuntoa yllä.

3. Kävely on tehokas ja edullinen liikuntamuoto, joka sopii lähes kaikille. Kovakuntoinen voi lisätä tehoa kävelysauvoilla, mutta ilman niitä saa halutessaan myös hien pintaan.

4. UKK-instituutti suosittelee tutkimusten perusteella yli 65-vuotiaille 2 tuntia 30 minuuttia viikossa reipasta liikkumista. Muista, että se voi olla myös esimerkiksi marjastusta tai raskaampia puutarhatöitä, kunhan tulee hiki.

5. Vaihtoehtoisesti voit harrastaa rasittavaa liikuntaa, jolloin suositus on 1 tunti 15 minuuttia viikossa. Rasittava liikunta tarkoittaa, että tulee hiki ja puhe jo hieman hankaloituu.

6. Liiku monipuolisesti ja pidä yllä myös lihasvoimaa. Sillä on suuri merkitys arjessa selviytymiseen. Riittävä lihaskunto ja hyvä tasapaino ehkäisevät myös kaatumisia.

7. Myös tanssiminen on hyvää liikuntaa. Pane vaikka rokki soimaan ja tanssi kotona, tai lähde kesäisiin lavatansseihin. Tyylillä ei ole väliä!

8. Huomioi eläkeläisalennukset esimerkiksi uimahalliin tai kuntosalille.

9. Ota selvää kuntasi liikuntaneuvonnasta. Se on maksuton palvelu, jossa mietitään yhdessä sopivia lajeja, tavoitteita ja liikunnan merkitystä. Myös terveydenhuollosta voidaan ohjata liikuntapalveluiden pariin.

10. Muista kiittää itseäsi ja kehoasi, kun jaksat liikkua ja pitää itsestäsi huolta. Siitä saa iloita ja olla ylpeä!

11. Muista syödä kunnollisia aterioita ja ihan oikeaa ruokaa. Makeiset, sipsit ja pullat eivät edistä painon pysymistä terveissä lukemissa eivätkä jaksamista.

12. Syö tasaisesti pitkin päivää. Kovaa nälkää pitäisi tuntea vain harvoin. Jos illalla on mielitekoja, ne johtuvat usein siitä, että päivällä on tullut syötyä liian vähän tai liian harvoin. Neljän tunnin ateriaväli sopii useimmille.

13. Kasviksilla on iso merkitys terveyden ja painonhallinnan kannalta. Niitä ei voi korvata millään muulla ratkaisulla. On sama, miten toteutat kasvisten riittävän syömisen, kunhan puoli kiloa päivässä tulee täyteen.

14. Jotain proteiinipitoista pitäisi saada joka aterialla, jotta myös lihasmassa säilyy mahdollisimman hyvin.

15. Panosta vaivattomiin aterioihin. Etenkin jos olet tottunut syömään lounaan työpaikkaruokalassa, saatat kaivata nopeita ja fiksuja ruokia. Myös valmisruokia täydentämällä ruokavaliosta saa monipuolisen.

16. Ruoka on iloinen asia, josta pitää nauttia. Herkuttelukin on sallittua, kun syömisen perusasiat ovat kunnossa.

17. Pidä huoli, että tapaat edelleen sinulle tärkeitä ihmisiä. Jos sosiaalinen verkostosi on aiemmin koostunut lähinnä työkavereista, työelämän jälkeen voi tutustua uusiin ihmisiin vaikka harrastusryhmistä.

18. Parhaimmillaan voit yhdistää nämä kaikki: käydä vaikka ystävien kanssa kävelemässä ja sitten syödä yhdessä. Älä jää yksin, vaan luo eläkkeellä itsesi näköinen uusi, aktiivinen arki.

Neuvot antoi Katariina Tuunanen.