Erityisesti yksi alkoholin käyttötapa suurentaa dementian vaaraa

Alkoholi on dementian riskitekijä etenkin, jos juo sammumispisteeseen saakka.

Arviolta 500000 suomalaista on alkoholin riskikäyttäjiä, eli heille alkoholinkäyttö on selvä terveyshaitta.­

Runsaasti alkoholia käyttävät sairastuvat muita todennäköisemmin dementiaan, mutta alkoholin kokonaismäärän lisäksi myös juomistavat vaikuttavat riskiin. Tuoreen tutkimuksen mukaan dementian vaara on suurentunut henkilöillä, jotka juovat itsensä tajuttomaksi riippumatta siitä, miten paljon he keskimäärin juovat.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä, ja se perustuu yli 130 000 potilaan tietoihin Suomesta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta. Osallistujat olivat 18–77-vuotiaita 14-vuotisen seurannan alkaessa, ja seurannan aikana heistä 1 100 sairastui dementiaan.

Alkoholia runsaasti eli ainakin 21 alkoholiannosta viikoittain juovat sairastuivat dementiaan viidenneksen todennäköisemmin kuin osallistujat, jotka käyttivät alkoholia kohtuullisemmin.

Dementian riski oli vielä suurempi osallistujilla, jotka olivat menettäneet tajuntansa alkoholin takia edeltävän vuoden aikana. Verrattuna muihin heidän sairastumisriskinsä oli noin kaksi kertaa suurempi. Tämä havaittiin riippumatta siitä, kuinka paljon he keskimäärin joivat. Yhteys koski dementioita yleensä, Alzheimerin tautia sekä verisuoniperäisiä dementioita.

Tutkijat huomioivat analyysissaan monia dementian riskitekijöitä kuten korkean verenpaineen, diabeteksen, sukupuolen, iän ja useita elintapoja, mutta alkoholiin ja sen aiheuttamaan tajuttomuuteen liitetyt vaikutukset näkyivät niistä huolimatta.

