Nämä oireet voivat enteillä Parkinsonin tautia jo vuosia ennen sairastumista: ”Tällaisella kombinaatiolla riski alkaa olla jo aika suuri”

Parkinsonin tauti yleistyy vauhdilla. – Hyvin moni tuntee jo jonkun, joka sairastaa, neurologian erikoislääkäri kertoo.

Parkinsonin tauti lisääntyy Suomessa nopeasti.

– Hyvin moni tuntee jo jonkun, joka sairastaa. Potilaita on tällä hetkellä noin 15 000, ja tulevina vuosina ylittyy 20 000 potilaan määrä, kertoo neurologian erikoislääkäri, dosentti Valtteri Kaasinen Turun yliopistosta.

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä hermoston rappeumasairaus, joka aiheuttaa liikehäiriöitä. Kolme pääoiretta ovat lepovapina, lihasjäykkyys ja liikkeiden hidastuminen.

Osa potilaista menettää sairauden vuoksi liikuntakykynsä, ja osalle saattaa ilmaantua myös esimerkiksi muistihäiriöitä. Tauti on miehillä yleisempi kuin naisilla.

Sairauden yleistyminen johtuu pääasiassa väestön ikääntymisestä.

– Ikä on yksi keskeisin riskitekijä. Samalla tavoin kuin nivelrikko on rappeumasairaus nivelissä, Parkinsonin tauti on aivojen rappeumasairaus, joka lisääntyy merkittävästi 65 ikävuoden jälkeen.

Nämä oireet voivat ennakoida tautia jo vuosia ennen sairastumista

Erityinen piirre Parkinsonin taudissa on, että tietyt merkit saattavat ennakoida tautia jo vuosia ennen sairastumista.

– On olemassa joukko ennakko-oireita, jotka vaikuttavat olevan yhteydessä Parkinsonin taudin syntyyn, Kaasinen sanoo.

Parkinsonin tautia ennakoivia oireita voivat olla:

Unihäiriöt

Hajuaistin menetys

Ummetus

Värinäön heikentyminen

Vaikea päiväväsymys

Kivut

Masennus

Tietty oire lisää riskiä voimakkaimmin

Tiettävästi voimakkaimmin Parkinsonin taudin riskiä lisää unihäiriö, josta käytetään nimitystä vilkeunen aikainen käytöshäiriö.

– Käytännössä tämä ilmenee niin, että kun normaalisti ihmisen nukkuessa vain hänen silmänsä liikkuvat luomien alla, unihäiriö saa elämään unet hyvin motorisesti niin, että kädet ja jalat heiluvat, ja tyynyt ja peitot lentävät lattialle.

Toinen ennakko-oire on hajuaistin katoaminen.

– Potilaat kuvaavat usein, että heidän hajuaistinsa oli heikentynyt jo vuosia aikaisemmin ennen kuin Parkinson-oireet alkoivat, ja ilmiö on todettu myös tutkimuksissa.

– Toki hajuaistin häiriöitä saattavat aiheuttaa myös tupakointi tai flunssataudit.

” Toimintakykyä ja elämänlaatua saadaan ylläpidettyä aivan eri tavalla kuin 20 vuotta sitten, jolloin tauti oli hankala.

Kolmas yleinen Parkinsonia ennakoiva oire on ummetus.

– Vaiva on hyvin tavallinen muutenkin etenkin iäkkäämmillä, Kaasinen huomauttaa.

Hänen mukaansa kokonaisuus ratkaisee.

– Yksittäinen asia ei vielä nosta riskiä huomattavasti, vaan riskikertymällä on merkitystä.

– Jos esimerkiksi suvussa on paljon Parkinsonin tautia sairastavia, olet mies ja iäkäs ja sinulla vilkeunen aikainen käytöshäiriö ja sen lisäksi muitakin ennakko-oireita, niin tällaisella kombinaatiolla Parkinsonin taudin riski alkaa olla jo aika suuri.

Parkinsonin tauti alkaa tyypillisesti toispuolisilla liikehäiriöllä, jotka ilmaantuvat usein yläraajaan.­

Näin sairaus usein alkaa

Varsinainen sairaus alkaa tyypillisesti toispuoleisella liikehäiriöllä tai jäykkyydellä, joka ilmaantuu vaivihkaa, usein yläraajaan.

Yleisin sairauden ensioire on toisen käden vapina, joka tulee esiin, kun käsi on vaikkapa tv:tä katsoessa levossa käsinojalla tai sylissä.

– Usein käy myös niin, että puoliso huomaa kävelylenkillä, että Parkinsonin tautiin sairastuneella ei käsi enää heilu normaaliin tapaan kävelyn rytmissä.

Parkinsonin taudin tyypillisimmät oireet ovat:

Vapina

Lihasjäykkyys

Liikkeiden hitaus

Käytössä on useita erilaisia hoitoja

Jos Parkinsonin oireita ilmaantuu, dosentti neuvoo hakeutumaan hoitoon siinä vaiheessa, kun oireista on haittaa.

Nykyään käytössä useita erilaisia hoitoja, ja uusia hoitokeinoja tutkitaan jatkuvasti.

– Jos lääkehoidot eivät riittävästi auta, potilaalle voidaan aloittaa vaikkapa syväaivostimulaatiohoito. Toimintakykyä ja elämänlaatua saadaan ylläpidettyä aivan eri tavalla kuin 20 vuotta sitten, jolloin tauti oli hankala.

Kahvinjuonti voi suojata Parkinsonilta

Parkinsonin tautiin sairastumista ei voi ehkäistä, mutta sairastumisriskiä voi pienentää liikkumalla kohtuullisesti, noudattamalla terveellisiä elämäntapoja ja syömällä ravitsemussuositusten mukaan.

Myös kahvinjuonnilla ja tupakoinnilla voi olla suojaava vaikutus.

Tutkimusten mukaan Parkinson-riski on viisinkertaisesti pienempi niillä, jotka juovat kolme kupillista päivässä verrattuna niihin, jotka eivät juo lainkaan kahvia.

– Tupakointia ei voi tämän vuoksi suositella, sillä sen haitat ylittävät hyödyt moninkertaisesti.