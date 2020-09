Korona-aika innosti elämänmuutokseen – näihin asioihin asiantuntijat ovat kiinittäneet huomiota

Moni on innostunut tekemään elämänmuutoksia korona-aikana. Työterveyspsykologi, ravitsemusterapeutti ja personal trainer kertovat, millaisia muutoksia he ovat todistaneet.

Korona-aika on antanut monelle mahdollisuuden elämänmuutoksiin. On innostuttu kotitreenaamisesta, metsässä samoilusta, leipomisesta ja rauhoittumisesta.

Anna Saivosalmi työskentelee sekä personal trainerina että psykologian opettajana.­

Personal trainer ja psykologian opettaja Anna Saivosalmi on todistanut korona-aikana monia positiivisia muutoksia.

– Ehkä konkreettisin muutos on etätyöskentelyn vaikutus liikkumiseen. Kun jäätiin kotiin työskentelemään, treenaamiselle löytyikin aikaa esimerkiksi aamusta tai jopa keskeltä päivää helpommin, kun matkat työpaikalle jäivät pois, Saivosalmi sanoo.

– Uskon, että kotona treenaamisella on jatkossakin paikkansa.

Laillistetun ravitsemusterapeutin Leena Putkosen mukaan suurin muutos on näkynyt suomalaisten suhtautumisessa ruoanlaittoon ja syömiseen yleensä.

– Leipominen ja ruoanlaitto oli yksi sellainen, mikä oli selvästi poikkeuksellista. Siitä puhuttiin ja vertailtiin reseptejä ja makumuistoja, Putkonen sanoo.

– Kuntoremonttejakin näkyi, mutta kiinnitin enemmän huomiota siihen, että ihmisillä on ollut positiivinen suhde ruokaan. Se oli positiivinen asia, että ymmärrettiin kivalla tavalla ruokalohtuajatus. Siinä ei ole mitään pahaa, että ruoalla lohduttautuu, kun sen tekee järkevästi ja tiedostaen.

Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen toivoo, että innostus ruoanlaittoon jatkuu vielä korona-ajan jälkeenkin. ”Tietysti mä toivon, että se jäisi elämään, että ruokaa on kiva laittaa ja että ruokaa arvostetaan”.­

Myös kiireen vähentyminen on Putkosen mukaan näkynyt syömisessä.

– Kun ei ole menoja kokoajan ja elämä rauhoittui, niin se selvästi vaikutti hyvällä tavalla syömiseen. Rauhassa syödään ja syödään säännöllisesti, kun ollaan pääasiassa kotona.

Personal trainer Saivosalmi on hänkin huomannut pääosin positiivisia muutoksia syömistottumuksissa.

– Moni on kertonut, että kun liikunta on jopa lisääntynyt korona-aikana, niin myös ruokavalio on muuttunut terveellisemmäksi. Monen on ollut helpompi noudattaa kotona säännöllisiä ruoka-aikoja ja syödä terveellisemmin.

Työterveyspsykologi Johanna Ojala-Oksala työterveyspalveluyritys Heltistä on puolestaan havainnut ison muutoksen unen määrässä.

– Kauhean moni on sanonut, että nukkuminen on parantunut etätyön myötä. Ihmiset ovat saaneet merkittävissä määrin enemmän unta kuin tavallisesti, Ojala-Oksala kertoo.

– Toivoisin, että tämä ilmiö jäisi, että löytäisimme keinoja nukkua vähän enemmän, sillä uni on äärimmäisen tärkeää ihmisen hyvinvoinnille ja jaksamiselle.

Työterveyspsykologin Johanna Ojala-Oksalan mukaan näin suuria muutoksia ei olisi saatu aikaiseksi ilman koronaa. ”Toisaalta sille oravanpyörän katkaisemiselle on ollut myös tilausta”, Ojala-Oksala sanoo.­

Ojala-Oksala kuitenkin muistuttaa, että hyvistä elämänmuutoksista huolimatta moni on ottanut takapakkia.

– Ihmiset ovat jakautuneet tosi paljon kahtia siinä suhteessa, miten hyvin he voivat. On niitä ihmisiä, jotka voivat tosi hyvin, ja he ovat saaneet kaipaamansa rauhaa korona-ajan myötä. Eli sellainen hektisyys ja säntäily on hälvennyt, Ojala-Oksala sanoo.

– Toisaalta korona-aika on aiheuttanut erityisesti yksinäisille ihmisille paljon ahdistusta ja yksinäisyyttä. Jonkun verran on näkynyt alkoholinkäytön lisääntymistä, kun on ollut mahdollista ottaa vähän enemmän ja ehkä myös arki-iltaisin.

Myös Saivosalmi haluaa muistuttaa, ettei korona-aika ole tarkoittanut kaikille pelkkiä positiivisia elämänmuutoksia.

– Monelle tämä aika on ollut äärimmäisen kuormittavaa ja stressaavaa, jolloin on ehkä viimeisenä pohtinut omaa hyvinvointia, terveyttä ja liikuntaa, Saivosalmi sanoo.

– Vaikka mediassa nostetaan esille niitä, jotka ovat tehneet elämänmuutoksen ja vihdoinkin pudottaneet painoa, on tosi iso joukko niitä ihmisiä, jotka voivat kokea valtavaa epäonnistumisen tunnetta siitä, että itsellä ei ole mennyt samalla tavalla.

Saivosalmi kuitenkin uskoo, että korona-aikana tehdyt positiiviset elämänmuutokset voivat jatkua myös silloin, kun elämä palaa normaaliin.

– Tämä jakso on kuitenkin ollut sen verran pitkä, että jos muutoksia on pystynyt tekemään liikkumiseen ja syömiseen, niin ne rutiinit ovat olleet aika pitkään päällä. Uskon, että suuremmalla todennäköisyydellä näitä jatketaan, kun kyseessä on näin pitkä ajanjakso.

Työterveyspsykologi toivoo ainakin yhden asian jäävän elämään myös korona-ajan jälkeen.

– Tosi moni on kertonut minulle tänä syksynä, että he aikovat jatkaa etätöiden tekemistä sittenkin, kun se ei ole enää vahvasti suositeltavaa, Saivosalmi sanoo.

– Toivonkin, että näitä uusia tapoja tehdä töitä otetaan käyttöön tulevaisuudessakin. Hyvin monet työntekijät ovat sanoneet, että tekeminen on tällä hetkellä tehokkaampaa kuin mitä se olisi toimistolla.