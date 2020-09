Jopa ammattilaisen voi olla vaikea tunnistaa verenmyrkytys – nämä merkit voivat kertoa hengenvaarallisesta tilasta

Sepsis eli verenmyrkytys on vakava tila, joka johtaa hoitamattomana kuolemaan.

Sepsis eli verenmyrkytys on vakava sairaustila, joka on kuitenkin huonosti tunnettu. Sepsiksen aiheuttaa tavallisimmin bakteeri-infektio.

Kuka tahansa voi kuolla sepsikseen, HUS kertoo tiedotteessaan. Lapset ja vanhukset ovat riskiryhmiä.

Suomessa sepsiksen vuoksi hoidettujen potilaiden kuolleisuus on ollut tehohoidossa 15 % ja vuodeosastohoidossa 28 %. Vuoden sisällä tehohoidosta 59 % sepsikseen sairastunutta on hengissä.

– Huolimatta sepsikseen liittyvästä korkeasta kuolleisuudesta, se on suhteellisen huonosti tunnettu sairaustila. Moni sepsiksestä selviytynyt on kertonut, kuinka terveydenhuollon ammattilaisten on ollut vaikeaa tunnistaa sepsis tai sen uhka, kertoo anestesiologian ja tehohoitolääketieteen erikoislääkäri Johanna Hästbacka HUSista.

Sepsiksen oireet vaihtelevat

Infektio-oireiden lisäksi yleisimpiä oireita ovat:

Horkkamainen kuume

Erittäin huono ja sairas olo

Tihentynyt hengitys

Vähentynyt virtsaneritys

Sekavuus

Erityisesti iäkkäillä ja henkilöillä, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt, oireet voivat olla vähäisiäkin.

Terveyskirjaston mukaan nopeasti huononeva yleiskunto on tärkein piirre, jolla verenmyrkytys erottuu alkuvaiheessaan esimerkiksi korkeakuumeisesta influenssasta. Kuume voi puuttua hyvin iäkkäiltä ja niiltä, joilla on vakavia yleissairauksia.

Sepsis voidaan pysäyttää tai jopa estää tunnistamalla riskipotilaat ja aloittamalla hoito ajoissa, HUS muistuttaa.

Sepsis vaatii Terveyskirjaston mukaan aina ripeän antibioottihoidon aloittamisen. Jo muutaman tunnin viive hoitoon tulon jälkeen lisää riskiä komplikaatioista, kuolemastakin.