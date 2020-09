Rikun pikkusormi lakkasi toimimasta normaalisti – sen jälkeen sairaus vei nopeasti puhekyvynkin

ALS-potilaan elämä on nykyään ihan ok elämää, mitä se ei ollut vielä parikymmentä vuotta sitten, Riku Mattila sanoo.

Säteilyturvakeskuksen ylitarkastajana toiminut Riku Mattila oli vasta 38-vuotias, kun hänellä diagnosoitiin ALS. Vuosi oli 2012.

Ensimmäiset oireet Mattila oli pannut merkille jo kaksi vuotta aiemmin, kun pikkusormi ei yhtäkkiä enää jaksanutkaan painaa kirjaimia tietokoneen näppäimistöllä. Siitä alkoi lihasvoimien heikkeneminen, joka tuntui pian myös ranteissa.

– Ensioireet riippuvat ihan siitä mistä hermosta tuho alkaa. Yleisin lähtöpaikka on raajojen alimmissa liikehermoissa, mikä ilmenee ennen kaikkea paikallisena lihasheikkoutena, kertoo Mattila, jonka ALS-asiantuntemus on kasvanut sairauden myötä.

”Keho on raunioina eikä koskaan tule elpymään”

Mattilan perheen esikoistytär syntyi kaksi viikkoa isän ALS-diagnoosin jälkeen. Diagnoosi oli kova paikka koko perheelle, vaikka Riku jo siinä vaiheessa olikin oireiden perusteella jo päätellyt, mistä on kyse.

Sairaus eteni pikavauhtia. Jo puoli vuotta diagnoosin jälkeen Mattila joutui pyörätuoliin, pysyvästi. Myös puhekyky meni.

Kun diagnoosista oli kulunut puolitoista vuotta, hän oli neliraajahalvaantunut vuodepotilas. Siinä vaiheessa hän pystyi silti hengittämään itse.

– Vuosien 2013 ja 2014 aikana ALS vaikutti polttaneen kaiken mitä poltettavissa on. Viime vuosina en ole havainnut sen enää edenneen. Keho on raunioina eikä koskaan tule elpymään, mutta kun tämän kanssa on oppinut elämään, niin hyvin pärjätään.

Nyt perhe välttää korona-altistumista

Mattila pystyi jatkamaan työtään Säteilyturvakeskuksessa vielä nelisen vuotta sairastumisen jälkeen.

– Toimenkuvaani tietysti muokattiin pelkästään ”paperitöiden” suuntaan.

Hän joutui luopumaan työnteosta, kun 2016–2017 vaivannut paha keuhkoinfektio pakotti kuukausiksi makaamaan pää alaspäin, jotta hengitystiet pysyivät auki.

Hän on saanut invasiivista hengityskonehoitoa syksystä 2017 lähtien. Ennen sitä Mattila käytti kolmen vuoden ajan Bipap-laitetta, joka tuki hengitystä.

Syksyn 2017 jälkeen hänen fyysinen vointinsa ei käytännössä ole muuttunut. Koronastakin on toistaiseksi selvitty kunnialla, sillä hoitajat käyttävät hyviä suojavarusteita ja perhe välttää tarpeetonta altistumista.

– Uskon olevani hengityskoneen suodattimien ja yskityskoneen avulla melko hyvässä suojassa, vaikka joku koronaa sairastava kaikista varotoimista huolimatta pääsisi lähietäisyydelle.

– Keväällä oli parin kuukauden yksinäisempi jakso, kun vaimo ja tytär menivät mökille pitämään karanteenia.

– Muuten elämä menee aikalailla tasaista tahtia. Hoitajien kanssa on vähitellen hiottu rutiineita paremmiksi. Myös esimerkiksi sähkökatkoihin varautumista on parannettu.

”Ei kannata yrittää pitkittää välttämättömiä päätöksiä”

ALS-diagnoosin saaneita Mattila neuvoo varautumaan heti siihen, että elämä tulee muuttumaan pysyvästi.

– Ei kannata yrittää pitkittää välttämättömiä päätöksiä ja apuvälineiden käyttöönottoa. Miettikää hyvissä ajoin selväksi kantanne invasiiviseen hengityskonehoitoon, ettette ole lääkäreiden johdateltavissa. Ottakaa myös itse selvää apuvälineistä: erityisesti yskityskone on monille välttämätön taudin edetessä, mutta monissa sairaanhoitopiireissä siihen suhtaudutaan tiedon puutteen takia epäillen.

Hän toteaa 2020-luvun olevan historian toistaiseksi parasta aikaa olla elossa.

– ALS-potilaan elämä on nykyään ihan ok elämää, mitä se ei ollut vielä parikymmentä vuotta sitten.

Riku Mattila vastasi haastattelukysymyksiin silmänliikekameran avulla.