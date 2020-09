Näin veriryhmäsi on yhteydessä eri sairauksiin – voi esimerkiksi vaikuttaa alttiuteen sairastua sydän- ja verisuonitautiin tai syöpään

Ei kuitenkaan voi ajatella, että koska kuuluu esimerkiksi O-veriryhmään, ei voisi saada sepelvaltimotautia. Muut perintötekijät vaikuttavat asiaan enemmän kuin veriryhmä, sanoo lääkäri.

Keväällä uutisoitiin laajasti kiinalaistutkimuksesta, jonka mukaan veriryhmä vaikuttaa siihen, miten rajuna uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti sairastetaan.

Kiinalaistutkimus oli laaja, mutta siltä puuttui tiedeyhteisön vahvistus, eikä asiasta ollut vielä julkaistu muita vastaavia tutkimuksia.

– Sen jälkeen on julkaistu useita kilpailevia tutkimuksia, muun muassa Harvardin yliopistossa, jossa aineistona oli yli 7 600 potilasta, sanoo anatomian professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistosta.

Tutkituista 1 289 oli covid-19-positiivisia, ja siitä kävi ilmi, että veriryhmässä B sairastumisen riski oli 1,28-kertainen ja AB-veriryhmässä 1,37-kertainen.

O-ryhmän riski oli merkittävästi matalampi kuin muilla eli 0,84-kertainen.

”O-veriryhmään kuuluvat ovat jossain määrin suojatumpia”

Parkkilan mukaan Annals of Hematology -julkaisussa ilmestyneessä artikkelissa merkillepantavaa on, että veriryhmällä ei näyttänyt olevan vaikutusta taudin vaikeusasteeseen. Kiinalaistutkimuksessa A-veriryhmään kuuluvilla tauti oli rajumpi. A on Suomessa yleisin veriryhmä.

– Virus on voinut muuntautua tutkimusten välillä, ja ryhmien geneettinen perimä on erilaista. Toki voi sanoa, että O-veriryhmään kuuluvat ovat jossain määrin suojatumpia taudilta kuin muut ryhmät, Parkkila summaa.

Veriryhmällä on todettu jo aiemmin olevan vaikutusta muun muassa alttiuteen sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, infektioihin sekä suolistosyöpään.

Osasyynä ovat verisolujen pintaproteiinit ja antigeenit, joilla on yhteys esimerkiksi veren punasolujen määrään ja mikrobien vastustamiseen. Ihmisen immuunijärjestelmä on monimutkainen, joten kovin suoria johtopäätöksiä ei veriryhmästä voi tehdä.

Suomalaisten yleisimmät veriryhmät ovat A+ ja O+

Erilaisia veriryhmätekijöitä on satoja, ja yleisimmin tunnettu on ABO-järjestelmään perustuva tyypittely. Sen ja reesustekijöiden mukaan luokiteltuna veriryhmiä on kahdeksan, eli A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ sekä O-.

Suomalaisten yleisimmät veriryhmät ovat A+ ja O+. Harvinaisin on AB-.

Kansainvälisissä pitkän aikavälin tutkimuksissa on havaittu muun muassa, että A- ja B-veriryhmiin kuuluvilla on hieman muita korkeampi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Vastaavasti O-veriryhmään kuuluvat ovat alttiimpia esimerkiksi vatsaan liittyville sairauksille kuten vatsasyöpä, helikobakteeri sekä norovirus.

Veren hyytymisalttiuden takia A- ja B-ryhmäläisillä on hieman korkeampi muistisairauksien riski, eli heille voi tulla muita helpommin aivoverenkiertohäiriöitä ja mikroinfarkteja sekä verisuoniperäistä dementiaa. Samasta syystä A-, B- sekä myös AB-miehet saattavat kärsiä O-ryhmäläisiä enemmän erektiohäiriöistä.

– A, B ja AB aiheuttavat mahdollisesti immuunijärjestelmän joutumista ylikierroksille, jolloin elimistöön voi kehittyä syöpä. O taas suojaa tältä, sanoo yleislääkäri Toni Vänni Terveystalosta.

Joissakin tutkimuksissa tosin A-veren on todettu suojaavan paremmin syövältä kuin B:n.

Muut tekijät vaikuttavat sairastumisriskiin veriryhmää enemmän

Veriryhmiin liittyvät riskit ovat yksilötasolla hyvin pieniä. Muut tekijät vaikuttavat terveyteen ja sairauksien riskiin merkittävästi niitä enemmän.

Ihmisen ikä, elintavat ja geneettiset ominaisuudet eli perimä vaikuttavat terveyteen huomattavasti enemmän kuin veriryhmä.

– Ei voi ajatella, että koska kuuluu esimerkiksi O-veriryhmään, ei voi saada sepelvaltimotautia. Muut perintötekijät vaikuttavat enemmän kuin veriryhmä.

Lisäksi veriryhmien vaikutus jakautuu siten, että yksi saattaa altistaa yhdelle sairaudelle ja suojata toiselta, kun taas toisessa veriryhmässä kuulut toisten sairauksien riskiryhmään.

Ei siis kannata tuudittautua ajatukseen, että veriryhmä suojaa sinua, vaan pitää edelleen huolta perusterveydestä ja elintavoista sekä virussairauksien kohdalla hygieniasta. Oman veriryhmän ominaisuudet ovat silti kiinnostavia, ja niiden avulla voi saada tietoa heikoista kohdistaan.