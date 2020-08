Keuhkoveritulppa on hengenvaarallinen – tunnista oireet, jotka voivat olla myös hämäävän lievät

Tyypillinen keuhkoveritulppatapaus tulee muutaman tunnin matkustamisen jälkeen, kertoo erikoislääkäri.

Jos reilun parin tunnin autossa istumisen jälkeen toinen jalka on turvoksissa, ja tulee äkillisesti hengenahdistus, apua on syytä hälyttää nopeasti.

– Tyypillinen keuhkoveritulppatapaus tulee muutaman tunnin matkustamisen jälkeen, kun on istuttu paikoillaan autossa, junassa tai lentokoneessa, kertoo sisätautien erikoislääkäri Joni Suomi Terveystalosta.

Nopea toiminta on tärkeää, sillä vähäisinkin oirein alkanut keuhkoveritulppa voi paheta äkillisesti.

– Lieväoireinen tilanne saattaa muuttua hengenvaaralliseksi minuuteissa tai jopa sekunneissa, Suomi sanoo.

Pienen veritulpan oireet saattavat matkia montaa muuta sairautta

Keuhkoveritulppa saa alkunsa laskimotukoksesta, joka syntyy usein jalkoihin, yleensä pohkeeseen. Tähän viittaa jalkojen toispuolinen turvotusoire.

– Laskimotukoksesta voi lähteä osa tai koko klimppi liikkeelle. Laskimoveri virtaa sydämen oikean puolen kautta keuhkoverenkiertoon, jossa tukos tukkii suonia.

Jos tukos on suuri, pahin mahdollinen seuraus on äkkikuolema.

– Iso veritulppa pysäyttää verenkierron käytännössä kuin seinään, jolloin ihminen kuolee nopeasti.

Pieni tukos aiheuttaa pienemmän keuhkoveritulpan, jonka oireet voivat olla jopa hämäävän lieviä – esimerkiksi vain vähäisiä tuntemuksia rinnan alueella.

– Pienen veritulpan hankaluus on se, että oireet, kuten lievä hengenahdistus, saattavat matkia montaa muuta sairautta.

Erikoislääkäri korostaa, että pienikin keuhkoveritulppa vaatii välitöntä hoitoa.

– Jalan tukoksesta voi lähteä liikkeelle eri kokoisia kappaleita, ensin yksi ja sitten lisää. Siksi tilanne pitää hoitaa nopeasti.

Tunnista keuhkoveritulpan oireet

Hengenahdistus, jolle ei ole tiedossa muuta syytä, kuten astma tai allergia.

Yskä, johon saattaa liittyä verisiä ysköksiä.

Rintakipu tai epämääräiset tuntemukset rinnan alueella.

Sydämen hakkaaminen ja sykkeen nopeutuminen.

Toisen jalan turpoaminen voi viitata laskimotukokseen, josta saattaa seurata keuhkoveritulppa.

Ei vain ikääntyneiden sairaus

Suomi kertoo, että sekä laskimotukokset että keuhkoveritulpat ovat suomalaisilla hyvin yleisiä. Keuhkoveritulppa tulee elämän aikana noin yhdelle tuhannesta.

Keuhkoveritulpan riski kasvaa iän myötä, mutta kyseessä ei ole vain ikääntyneiden sairaus.

– Nuorelle keuhkoveritulppa voi tulla, jos sitä esiintyy perheessä tai suvussa, eli siihen on geneettinen alttius. Kun tähän yhdistyy esimerkiksi ylipaino, tupakointi tai naisilla e-pillerit, riski saattaa olla huomattavan suuri jo pari–kolmekymppisellä.

Kun hoitoon pääsee nopeasti, sairaus on hyvin hoidettavissa

Keuhkoveritulpan riskiä voi alentaa terveellisillä elämäntavoilla. Erityisesti elämäntaparemonttiin on syytä silloin, jos veritulppia on esiintynyt suvussa.

Lääkäri korostaa, että kunhan hoitoon pääsee nopeasti, keuhkoveritulppa on myös hyvin hoidettavissa oleva sairaus.

– Se saadaan hoidettua verenohennuslääkkeillä. Epäselvissä tilanteissa otetaan laboratoriokoe, jolla voidaan helposti ja luotettavasti poissulkea laskimotukos ja keuhkoveritulppa.

Myös veritulpalle altistavien tekijöiden jatkoselvittely on tärkeä osa hoitoa. Jos tukokset ovat toistuvia, tai riskitekijöitä on paljon, lääkitys on aina pysyvä.

– Mikäli taas riskitekijöitä ei ole, ja keuhkoveritulppaan löytyy selvä syy – kuten esimerkiksi murtuneen jalan kipsaamista seurannut tukos – hoito saattaa olla hyvinkin lyhyt ja toipuminen nopeaa.