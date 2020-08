Jenni, 32, antoi toisen munuaisensa Annikalle: ”Pala minua on nyt ystävässäni”

Jenni Hannula halusi auttaa ystäväänsä, mutta laki ei sitä sallinut. Kun ystäväsiirto mahdollistui, Jenni antoi toisen munuaisensa Annika Pehkoselle.

Kun Jenni Hannula, 32, sanoi ensimmäisen kerran ystävälleen Annika Pehkoselle, 32, että hän haluaa antaa tälle munuaisensa, tarjous lämmitti syvästi Annikan mieltä.

Hän joutui kuitenkin toteamaan, että se ei ole lain mukaan mahdollista. Ennen kuin laki muuttui maaliskuussa 2019 vain lähisukulainen tai samassa osoitteessa asuva aviopuoliso kelpasi eläväksi luovuttajaksi.

Kun ystäväluovutus tuli mahdolliseksi, Hannula uudisti tarjouksensa.

– Ajatus sai minut kauhusta kankeaksi, Annika muistelee.

Hän koki, että ystävä uhrautuisi liikaa ja kieltäytyi tarjouksesta. Jenni ei antanut periksi.

– Jouduin suoraan sanoen puhumaan Annikan ympäri.

Ystävyydelle sinetti

Naisten ystävyys oli siihen mennessä kestänyt parisenkymmentä vuotta. Se alkoi kolmannella luokalla. Jenni istui tunnilla Annikan edessä. He eivät puhuneet toisilleen sanaakaan, mutta aina välillä Jenni kääntyi ja väläytti Annikalle leveän hymyn.

Meni muutama päivä, ja Annika tunsi ruokajonossa topakan kopautuksen olkapäässään. Jenni esitteli itsensä ja halusi tietää Annikan nimen. Annika kertoi sen ujosti.

– Sen jälkeen Jennillä alkoi ihan hirveä puheripuli. Minulla meni kaikki ohi, kun vain tuijotin hänen hienoa vaaleanpunaista t-paitaansa, jossa oli sateenkaari ja yksisarvinen, Annika muistelee nauraen ystävyyden ensiaskeleita.

Hetki sinetöi ystävyyden, joka on jatkunut tähän päivään saakka. Aina välillä on tullut aikoja, jolloin yhteydenpito on saattanut olla hetken harvempaa.

– Aina tavatessa olemme kuitenkin jatkaneet siitä, mihin viimeksi jäimme, Hannula sanoo.

Ystävän sairaus tuttu

Vuonna 1995, jo ennen ystävysten tapaamista, Annika oli sairastunut diabetekseen. Jennille ystävän sairaus oli siis tuttu heti tapaamisen ensimetreiltä saakka. Hän näki läheltä sairauden pahenemisen eri vaiheet.

Muun muassa sen, kun Annikan munuaisten toiminta alkoi heikentyä ja hänellä todettiin liitännäissairautena diabeettinen nefropatia eli diabeteksen aiheuttama munuaisten vajaatoimintaa.

Sen seurauksena aloitettiin vatsakalvodialyysi vuonna 2016. Annika kytki itsensä joka yö dialyysilaitteeseen. Kotihoito puri pari vuotta, mutta sitten jouduttiin siirtymään sairaalan dialyysiyksikössä annettavaan hemodialyysihoitoon. Neljästi viikossa Annika matkasi noin 30 kilometrin päähän Haapajärvelle hoitoa saamaan. Jo aiemmin hän oli päässyt yleiselle siirtolistalle odottamaan uutta munuaista.

– Minulle oli suunnitteilla kombisiirto eli samanaikainen haiman ja munuaisen siirto.

Sopiva luovuttaja löytyi, mutta kohtalolla oli muita suunnitelmia. Leikkausta edeltäneissä tutkimuksissa paljastui, että sydänpussissa oli nestettä. Sen oli aiheuttanut vatsakalvodialyysi, joka ei Annikalle sopinut. Hänet otettiin pois siirtolistalta.

Sydänpussi tyhjättiin 2018 syksyllä. Sen yhteydessä tulleiden komplikaatioiden seurauksena sydän pysähtyi. Elvytys pelasti, mutta seurasi vielä useita aivoverenkiertohäiriökohtauksia sekä vakava verenmyrkytys ja keuhkokuume.

– Kombisiirto todettiin siinä yhteydessä liian riskialttiiksi, mutta myöhemmin kuntoni katsottiin riittävän siihen, että minulle voidaan tehdä munuaissiirto.

Siirto on lähentänyt ystäviä entisestään, mutta mikään ei ole mullistavasti muuttunut.

Pala sinua minuun

Kun Jenni Hannula sitten uudisti tarjouksensa, Annika Pehkonen suostui, vaikka yritti alkuun taistella vastaan. Ajatus siitä, että ystävälle kävisi jotakin, pelotti. Lisäksi Annika oli varma, että kaikki kaatuisi siihen, että ystävä ei ole sopiva luovuttaja.

Sopivuus testattiin. Tulosten odottaminen oli raskasta aikaa. Jopa muutoin asiaan suurella tyyneydellä koko ajan suhtautunut Jennikin hermoili. Naiset odottivat lääkärin puhelua malttamattomina.

Kun vieras numero näkyi näytöllä, ensimmäinen ajatus oli aina, että lääkäri soittaa. Voi niitä lehtimyyjäressukoita, jotka sattuivat sinä aikana soittamaan. He saattoivat saada melko äänekästä palautetta.

– Kun sopivuus tämän vuoden helmikuussa varmistui, se tuntui suorastaan lottovoitolta, Jenni kertoo.

Leikkaus ajoitettiin toukokuulle. Mutta sitten tuli korona ja sen mukana epätietoisuus. Leikkausta jouduttiin siirtämään, eikä ajankohtaa osannut kukaan sanoa.

– Sitten yhtäkkiä toukokuun lopulla saimme tietää, että leikkaus on kahden viikon kuluttua.

Jenni odotti tulevaa tyynenä, mutta Annika hermoili, sillä edellisen operaation komplikaatiot olivat vielä tuoreina mielessä.

– Minä kiukuttelin peloissani ihan kaikille, vanhemmilleni, sisaruksille ja miesystävälle, hän muistelee.

Jenniä naurattaa, kun hän muistelee, miten he yhdessä värjäsivät hänen hiuksiaan. Hän hermoili, miten värjäys mahtaa onnistua.

– Annika huusi minulle, että sä olet aivan hullu. Leikkausta et jännitä yhtään, mutta joistakin tukkakarvoista olet huolissasi.

” Siinä me vertailimme sota-arpiamme. Jenni kiskoi paitansa ylös ja näytti, että tällainen haava minulla on, millainen sinulla.”

”Molemmilta tuli itku”

Leikkausta edeltävänä päivänä naiset matkasivat kelataksilla lähes 500 kilomerin matkan Nivalasta Helsinkiin.

– Matka sujui mukavasti. Taksikuski oli ennestään tuttu ja me juttelimme kaikesta mahdollisesta kolmestaan. Tunnelma oli odottava ja hiukan meitä molempia jännitti, Annikaa varmaan vähän enemmän, Jenni muistelee.

Perillä he kävivät vielä joissakin tutkimuksissa ja Annikalle tehtiin viimeinen dialyysihoito.

Aamulla tiet erosivat sairaalassa, kun molempia valmisteltiin tahoillaan operaatioon. Ennen leikkausta he kohtasivat portaikossa. Jenni oli menossa alas, Annika ylös.

– Siinä molemmilta tuli itku. Jenni sanoi minulle, että ethän kuole. Se oli mieleenpainuva hetki.

Leikkaus meni täysin suunnitelmin mukaan. Annika voi leikkauksen jälkeen joitakin tunteja pahoin. Jenni odotti kovia kipuja, mutta niitä ei juurikaan tullut. Suurin huoli molemmilla oli siitä, miten ystävä voi.

– Seuraavana päivänä Jenni sai tulla pikaisesti huoneeseeni. Siinä me vertailimme sota-arpiamme. Jenni kiskoi paitansa ylös ja näytti, että tällainen haava minulla on, millainen sinulla, Annika nauraa.

Sitä seuraavana päivänä he pääsivät kohtaamaan toisensa ajan kanssa. Tuttuun tapaan hurtti huumori lensi, mutta naurun lomassa myös herkisteltiin.

– Sanoin Jennille, että ajattele, pala sinua on nyt minussa, Annika muistelee.

– Silloin minä aloin vollottaa. Tajusin, että niinhän se on. Pala minua on nyt ystävässäni.

Entistä läheisimpiä

Jo ennen siirtoa ystävyyssuhteen kulmakiviä olivat olleet luottamus ja avoimuus. Siirto on lähentänyt ystäviä entisestään, mutta mikään ei ole mullistavasti muuttunut.

– Sitä tuntee toisen niin hyvin, että kun jo katseesta tietää heti, onko hyvä vai huono päivä. Ja jos on huono, kestääkö tilanne läpänheiton vai ei, naiset tirskuvat.

Annika tuntee suurta kiitollisuutta ystävänsä tekoa kohtaa. Ajatus kiitollisuudenvelastakin hiipii mieleen ajoittain.

– Välillä tulee mietittyä, että mitä minä voisin puolestani Jennille tehdä. Mutta sitten pitää palautella itseä maan pinnalle. Yritän muistaa, että jos toinen haluaa tehdä jotakin puolestasi, se ei tarkoita, että olet loppuelämän hänelle jotakin velkaa.

Sitä Jennikään ei halua. Hänelle oli itsestään selvää auttaa ystävää. Hän näki, miten kivistä tietä Annika joutui kulkemaan.

– Minusta on oikeastaan aika surullista, jos jollakin ei ole ketään niin tärkeää ihmistä elämässä, että voisi tehdä jotakin tällaista.

Nyt molemmat naiset voivat erittäin hyvin. Annika on virkeä, kortisonin takia ehkä liiaksikin. Mitään takapakkia ei ole tullut kummallekaan. Jenni on voinut vähentää lääkkeitä roimasti. Hylkimistä ei ole ainakaan toistaiseksi ilmennyt.

– Tosin sitä voi tulla vielä vaikka kymmenen vuoden päästä, mutta sen todennäköisyys pienenee koko ajan, Annika kertoo.

Lisää tietoisuutta ystäväluovutuksesta

Annika Pehkonen ja Jenni Hannula ovat vasta kolmas pari Suomessa, joiden välillä on tehty ystäväluovutus. Naiset haluavatkin lisätä tietoisuutta asiasta. Harva edes tietää, että nykyään luovutus onnistuu ilman läheistä sukulaissuhdetta.

Jotkut ovat epäilleet, että Hannulan terveys kärsisi myöhemmin siitä, että hänellä on vain yksi munuainen. Riskejä luonnollisesti on, kuten leikkauksissa aina.

– Minun kohdallani riskit todettiin pieniksi.

Mitä luultavammin Hannula ei elämänsä aikana edes huomaa, että häneltä puuttuu toinen munuainen. Silti, aivan sataprosenttisen poissuljettua ei ole se, etteikö jotakin, esimerkiksi munuaisten vajaatoimintaa, voisi joskus ilmetä.

– Minua seurataan nyt hieman tarkemmin koko loppuelämä. Asiani ovat siis terveydenseurannan suhteen paremmin kuin keskiverto suomalaisella, Jenni hymähtää positiiviseen tyyliinsä.