Et kai houkuttele itse ampiaisia kimppuusi? Näin voit välttyä pistoilta

Ampiaiset hakeutuvat ruoan pariin erityisesti loppukesästä.

Elo-syyskuussa ampiaiset muuttuvat ärhäkämmiksi ja saattavat pistävää herkemmin. Pesän hajottua niillä ei ole enää juurikaan tekemistä.

Vain kuningatar valmistautuu talvehtimaan. Nälkäiset ja kodittomaksi jääneet työläisampiaiset sen sijaan eksyvät herkästi sisätiloihin ruoan perässä.

Tänä kesänä ampiaismäärät eivät ole nousseet yhtä suuriksi, mutta kimalaisia on ollut runsaasti, kertoo HPP Europe.

Mehiläisiä ja kimalaisia ihmisten ruoka ei yleensä kiinnosta. Ampiaiset sen sijaan hakeutuvat ruoan pariin erityisesti loppukesästä. Siksi ulkona tarjottavat ruoat ja juomat kannattaa peittää, jos ruokailuhetken haluaa viettää ulkona rauhassa.

Varsinkin ulkotiloissa kannattaa katsoa, mitä suuhunsa laittaa. Muuten voi kulauttaa tai haukata suuhunsa pistiäisen. Ampiainen saattaa hakeutua esimerkiksi limsa- tai olutpullon suulle ruokailemaan.

Kypsien hedelmien tuoksu on pörriäisistä erityisen houkuttava.

Hedelmät talteen

Yksi tapa vähentää omassa pihassa pyörivien ampiaisten määrää on kerätä kypsät hedelmät pikaisesti pois. Varsinkin maahan pudonneista hedelmistä lähtevät tuoksut kutsuvat ampiaisia luokseen.

Metsäreissuilla kannattaa puolestaan välttää hajusteita ja kirkkaita värejä vaatteissa. Tuoksut houkuttelevat erityisesti ampiaisia ja kirkkaat värit mehiläisiä.

Näin vähennät piston todennäköisyyttä

Ampiaisen pisto on yleensä vaaraton. Jos pistoja on useita tai ampiainen pistää kurkun alueelle, vointia kannattaa kuitenkin seurata. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ihmiset sekä alle 2-vuotiaat on Ihosairaalan mukaan hyvä viedä aina päivystykseen.

Lähde: HPP Europe Oy, Ihosairaala