Lähes miljoonalla suomalaisella on esidiabetes – näistä merkeistä tunnistat tilan ja voit vielä välttyä sen vakavilta seurauksilta

Näin todetaan

Esidiabetes todetaan sokerirasituskokeessa, jossa verensokeri eli verenglukoosi mitataan laboratoriossa paastotilassa sekä kaksi tuntia sokeriliuoksen nauttimisen jälkeen.

Esidiabeteksesta on kyse, jos veren paastoglukoosi on kohonnut arvoon 6,1–6,9 mmol/l ja/tai sokerinsieto on heikentynyt niin, että kahden tunnin arvo on välillä 7,8–11,0 mmol/l.

Usein molemmat, paastoarvo ja kahden tunnin arvo, ovat liian korkeita, mutta vaikka vain toinen mittauksista antaa normaalista poikkeavan tuloksen, se merkitsee jo verensokerin häiriötä ja vaaraa sairastua tyypin 2 diabetekseen.

