Noin joka kolmannella keski-ikäisellä suomalaisella on oireyhtymä, joka altistaa aivoinfarkteille – 3 asiaa, jotka kertovat siitä

Metabolinen oireyhtymä altistaa aivoinfarkteille, mutta riski näyttäisi olevan sitä suurempi mitä vakavampia oireyhtymän osatekijät ovat, lääkärilehti Duodecim uutisoi.

Metabolista oireyhtymää potee noin joka kolmas keski-ikäinen suomalainen.

Se on aineenvaihduntaan liittyvä oireyhtymä, jossa on samaan aikaan useita terveyttä uhkaavia häiriöitä.

Oireyhtymässä yhdistyy kolme seikkaa: vyötärölihavuus, poikkeava glukoosi- ja rasva-aineenvaihdunta sekä kohonnut verenpaine. Metabolinen oireyhtymä johtuu rasvan kertymisestä vatsaonteloon ja maksaan.

Jutun lopussa on listattu seikkoja, jotka viestivät metabolisesta oireyhtymästä.

Oireyhtymä altistaa aivoinfarkteille. Riskit kasvavat, mitä vakavampia metabolisen oireyhtymän osatekijät ovat, Duodecim-lehti uutisoi tiistaina.

19 vuoden tutkimus

Tämä kävi ilmi Stroke-lehdessä julkaistusta amerikkalaistutkimuksesta, jonka mukaan riski sairastua aivoinfarktiin oli tulosten perusteella lähes kaksi kertaa suurempi niillä, joiden metabolinen oireyhtymä oli vakava, kun vertailukohtana olivat lievempioireiset.

Tutkimuksessa seurattiin 13 000 yhdysvaltalaista lähes 19 vuoden ajan. Osallistujat eivät olleet sairastaneet diabetesta, sydän- ja verisuonitauteja tai aivoverenkiertohäiriöitä ennen tutkimusta, Duodecim kertoo.

Oireyhtymä on lievä, jos verenpaine, veren rasva-arvot ja veren sokeriarvot ovat vain lievästi epänormaalit. Jos arvot ovat huomattavasti ”pielessä”, riski on paljon suurempi, Terveyskirjasto kuvailee oireyhtymän eri vakavuusasteita.

Metaboliseen oireyhtymään liittyy myös suurentunut sydän- ja verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen ja yleisen kuolleisuuden riski.

Ainoa keino, jolla riskejä voidaan vähentää

Elintaparemontti on keskeinen asia riskien vähentämisessä. Ylipainon pudottamisella voidaan tehokkaasti vähentää metabolisen oireyhtymän kaikkia häiriöitä.

Se onkin ainoa keino, lääkäri Tapani Kiminkinen painottaa.

– Kun potilas laihtuu ja liikkuu, pahaa harmaata rasvaa saadaan pois sisäelinten ympäriltä ja maksasta. Se tervehdyttää aineenvaihduntaa. Muuta keinoa tähän ei ole, Kiminkinen vastaa Ilta-Sanomille keskiviikkona.

Vatsaontelon sisään kertyvä liika rasvakudos on toiminnaltaan erilaista kuin ihon alla. Kun vatsaontelon rasva laihdutetaan pois, arvot voivat normalisoitua, Duodecimin Terveyskirjaston metabolisen oireyhtymän hoito-oppaassa todetaan myös.

Merkittävä vaara kansanterveydelle

Tapani Kiminkinen toteaa oireyhtymän olevan monin tavoin haitallinen.

– Metabolinen oireyhtymä muodostaa merkittävän vaaran kansanterveydelle. Siihen liittyy toistakymmentä vaaratekijää valtimonkovettumatautiin. Se johtaa helposti kakkostyypin diabetekseen. On tärkeää löytää nämä potilaat ja antaa heille terveysneuvontaa, Kiminkinen toteaa.

– Kun väestö on lihonut voimakkaasti ja liikkuminen on vähentynyt, se on johtanut varakkaissa maissa valtaisaan kakkostyypin diabeteksen epidemiaan.

Liikkuminen tärkeämpää kuin puntaria tuijottaminen

Kiminkinen muistuttaa, että yksilön perimän selvittäminen on myös tärkeää: Onko lähisuvussa kakkostyypin diabetesta, metabolista oireyhtymää, rasvamaksaa ja valtimonkovettumatautia?

– Toki ilman perimääkin lihavuuteen tulee kiinnittää huomiota.

– Liikkuminen on erityisen tärkeää. Vaikka paino puntarissa ei laskisikaan, MBO -potilaan vaara kakkostyypin diabeteksen kehittymiseen puolittuu, jos hän liikkuu runsaasti. Pelkkään painoon ei siis tule liikaa tuijottaa, vaikka laihtuminen tärkeää onkin.

Puolen tunnin päivittäisistä kävelyistä voi aloittaa

UKK-instituutin mukaan erityisesti vähäinen liikunta, tupakointi sekä runsaasti tyydyttynyttä rasvaa, energiaa ja suolaa sisältävä ruokavalio ovat haitallisia elintapoja.

Metaboliselta oireyhtymältä suojaavat ruokavalion muutokset ja säännöllisen, päivittäisen liikunnan lisääminen. Jos ylipainoinen onnistuu pudottamaan painoa pysyvästi 5–10 prosentin, se vähentää monia valtimosairauksien vaaratekijöitä, instituutin sivuilla kuvaillaan.

Ruokavalion muutos sekä usein toistuva, teholtaan vähintään kohtalainen liikunta ja fyysinen aktiivisuus päivittäisissä toiminnoissa suojaavat metaboliselta oireyhtymältä. Muutokset vaikuttavat edullisesti häiriön osatekijöihin.

Instuutti on laatinut ohjeita keski-ikäisille, jotka eivät ole aiemmin juuri harrastaneet liikuntaa. Jo pienetkin muutokset voivat auttaa ja vähentävät terveysriskejä. Nämä kaksi ovat ensimmäiset asiat, joilla muutoksen voi aloittaa vaikka heti.

Vähintään 30 minuutin reipas kävely päivittäin.

Arkiliikunnan lisääminen esimerkiksi työ- tai kauppamatkojen kulkemista auton sijaan jalan tai pyörällä sekä ulkoilua.

Tärkeintä on lisätä päivittäisiä askeleita tai muuta ruumiillista ponnistelua, instituutin sivuilla painotetaan.

Lähteet: Duodecim, Terveyskirjasto, UKK-instituutti