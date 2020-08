Väitöstutkimus kumoaa sitkeän uskomuksen: ”Nopea laihdutus sopii joillekin ihmisille parhaiten”

Nopea laihduttaminen ei aina kerrytä kiloja takaisin yhtä nopeasti kuin ne ovat lähteneetkin, ravitsemusterapeutti Sirpa Soinin toteaa väitöskirjassaan.

Filosofian tohtorin ja laillistetun ravitsemusterapeutin Sirpa Soinin mukaan painonpudotus onnistuu usein myös nopealla aikataululla, toisin kuin perinteisesti on ajateltu.

Soinin helmikuussa Helsingin yliopistossa tarkastetun väitöstutkimuksen lähtökohtana oli nimittäin se, että painonpudotus onnistuu usein lyhyellä tähtäimellä. Pitkäaikainen laihtumistuloksen ylläpitäminen sen sijaan on usein vaikeaa tai vähintään haasteellista.

Väitöskirjassa tutkittiin painonhallinnassa onnistuneiden henkilöiden elintapojen ja käyttäytymisen muutoksia.

Noin puolet painonpudotuksessaan onnistuneista kertoi laihduttaneensa pääasiassa hitaasti ruokavaliomuutoksilla. Kuitenkin jopa viidesosa oli laihduttanut nopeasti kevyellä dieetillä.

Nopea laihduttaminen on tarpeen esimerkiksi leikkaukseen jonottavalle

Kenelle nopeahko laihduttaminen sitten voi sopia, ja millä tavoin painoaan voi ylipäätään pudottaa nopeasti ja turvallisesti?

– Nopea painonpudotus on joskus tarpeen. Tyypillinen esimerkki on tilanne, jossa henkilö on menossa vaikkapa tekonivelleikkaukseen. Silloin painoa täytyy saada vähän reilummin pois, jotta asiakkaan ei tarvitsisi odottaa kipujensa vuoksi leikkaukseen pääsyä turhan kauaa, Soini kertoo.

Tavallisesti suositaan hitaasti elämäntapamuutosten kautta tapahtuvaa painonpudotusta.

– Se ei kuitenkaan aina toimi, Soini huomauttaa.

Laillistettu ravitsemusterapeutti, filosofian tohtori Sirpa Soini.

Samat menetelmät eivät sovi kaikille

Soini perehtyi väitöksessään myös painonpudottajien persoonallisuustekijöihin. Ne onkin usein tärkeä ottaa huomioon, kun lihavuuden hoitomenetelmiä suunnitellaan.

Persoonallisuustekijöihin pitäisi Soinin mukaan kiinnittää ylipäätään enemmän huomiota.

– Me ihmiset olemme hyvin eri tyyppisiä. Toisille sopii hidas ja maltillinen painonpudotus, mutta on myös impulsiivisempia ihmisiä. Tutkimuksen mukaan juuri nämä impulsiivisemmat henkilöt paitsi lihovat muita herkemmin, myös haluavat tuloksia nopeasti.

Soinin tutkimuksesta käy ilmi, että tunnolliset henkilöt, jotka ovat tottuneet noudattamaan tiettyjä ohjeita ja kaavoja, eivät liho yhtä herkästi kuin persoonaltaan impulsiivisemmat.

– Tietynlainen impulsiivinen käyttäytyminen haittaa painonhallinnan onnistumista.

Soini kertoo, että silloin, kun ihmistä aletaan ohjata tekemään muutoksia ruokavalioonsa, toiset haluavat tuloksia heti, kun toiset muuttavat ruokavaliotaan pikku hiljaa, koska se sopii heille paremmin.

Ihmisen persoonaan ei kiinnitetä painonpudotukseen liittyvissä asioissa tarpeeksi huomiota.

– Nyt tarjotaan yhtä ratkaisua kaikille ihmistyypeille. Ehkä useampi onnistuisi pudottamaan painoaan, jos kaikille ei annettaisi ihan samoja ohjeita. Tähän asiaan haluan herätellä myös terveydenhuollon ammattilaisia.

Painoa voi pudottaa hitaasti tai nopeasti. Tulosten ylläpitämiseen vaikuttaa moni tekijä.

Motivaatiotekijät vaihtelevat sukupuolittain

Soini tutki myös laihduttamiseen liittyviä motivaatiotekijöitä. Moni niistä vaihteli sukupuolittain, kuten myös tuen tarve ja ongelmien esiintyminen.

Painonpudottamisen motivaatiotekijöiksi ilmoitettiin joko terveydellisiä syitä tai ulkonäköön liittyviä seikkoja.

Naisten painonpudotuksen taustalla oli miehiä useammin tyytymättömyys omaan ulkonäköön. Miehet taas laihduttivat useammin terveydellisistä syistä.

– Miehet myös laihduttivat naisia useammin yksin ilman ulkopuolista tukea, Soini sanoo.

Soini ei pidä painonpudotuksen ja -hallinnan kannalta mittavana ongelman lohtusyömistä tai herkuttelua – jos se on kohtuullista.

– Nähdäkseni jonkin tasoista lohtusyömistä on varmasti jokaisella. Silloin, kun sitä ei enää hallitse, se nostaa tietysti painoa.

Sirpa Soini pitää vastaanottoa yksityisklinikoilla Turussa ja Helsingissä. Hän suosittelee kääntymään painonpudotusasioissa asiantuntijan puoleen silloin, kun aiemmat laihdutusyritykset ovat epäonnistuneet.

Hän ei usko myöskään ihmedieetteihin, jotka lupaavat vaikka kuun taivaalta.

– Se, että laihduttaminen on aiemmin epäonnistunut, ei ole este onnistumiselle. Aina voi onnistua. Jo kokeilluista laihdutustavoista voi myös oppia, ja niistä karttunutta kokemusta hyödyntää tulevissa, onnistuvassa projektissa, Soini summaa.