Marjat, kasvikset ja hedelmät voivat ehkäistä dementiaa

Paljon kasviksia, hedelmiä ja marjoja halki elämänsä syövät voivat säästyä dementialta muita todennäköisemmin, tuore tutkimus osoittaa.

Vaikutus saattaa selittyä niiden sisältämillä terveellisillä flavonoideilla.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä, ja siinä 2 800 keskimäärin 59-vuotiasta yhdysvaltalaista seurattiin lähes 20 vuoden ajan. Ruokavaliosta kyseltiin toistuvasti vuosien varrella.

Seurannan aikana 193 osallistujalla todettiin Alzheimerin tauti tai muu dementia, mutta tapaukset eivät jakautuneet tasaisesti.

Sairastumisia havaittiin selvästi vähemmän osallistujilla, joiden ruokavaliossa oli paljon flavonoideja, joita on hedelmissä, marjoissa ja kasviksissa. Heidän riskinsä sairastua oli noin puolet pienempi kuin osallistujien, joiden ruokavaliossa flavonoideja oli niukasti.

Flavonoidien dementialta suojaavasta vaikutuksesta on saatu viitteitä aiemminkin, mutta tutkimusten tulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Nyt julkaistu tutkimus on kuitenkin pisimpiä ja yksityiskohtaisimpia aiheesta tehtyjä selvityksiä. Tuloksista on silti vaikea päätellä, miltä osin yhteydet johtuvat flavonoideista ja kuinka suuri merkitys on ruokavalion muilla piirteillä.

Esimerkiksi marjojen, kasvisten ja hedelmien sisältämät kuidut ja vitamiinit voivat myös selittää tuloksia.

Muistin ja muiden tiedonkäsittelykykyjen heikentymää on noin 200 000 suomalaisella ja suurin piirtein yhtä moni sairastaa varsinaista dementiaa.