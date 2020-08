Folaattilisät ehkäisevät myös synnynnäisiä sydänvikoja

Folaatteja ja foolihappolisiä suositellaan kaikille raskautta suunnitteleville, koska ne ehkäisevät sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriötä.

Tuoreen tutkimuksen perusteella foolihappolisät ehkäisevät kuitenkin myös synnynnäisiä sydänvikoja. Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.

Tulosten perusteella ensimmäisen raskauskolmanneksen ajan foolihappolisiä käyttäneiden lapsilla todettiin synnynnäisiä sydänvikoja noin kolmanneksen vähemmän ja erityisesti tämä koski vakavia sydänvikoja.

Pelkät monivitamiinivalmisteet eivät vaikuttaneet synnynnäisten sydänvikojen todennäköisyyteen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin tietoja 8 400 kiinalaislapsesta, joilla oli ollut synnynnäinen sydänvika sekä 6 900 terveestä verrokista.

Folaatti on B-ryhmän vitamiini, ja sen saanti on erityisen tärkeää sikiön normaalin kehityksen kannalta. Vitamiinivalmisteissa folaatit ovat foolihappona. Folaattilisiä suositellaan kaikille raskautta suunnitteleville, mutta lisistä on hyötyä, vaikka niiden ottamisen aloittaisi vasta raskauden alettua.

Suomalaisnaiset saavat yleensä ruoastaan liian vähän folaatteja. Hyviä folaatin lähteitä ovat tuoreet kasvikset, hedelmät ja marjat sekä täysjyväviljavalmisteet.