Katin, 42, deodorantti alkoi yhtäkkiä pettää ja aiemmin kuivat kainalot olivat jatkuvasti märät – lääkäri kertoo, mistä radikaalisti muuttunut hikoilu voi johtua

”Hikoileminen on ihmiselle jollain lailla luonteenomaista”, sanoo yleislääketieteen erikoislääkäri Anna Sillanpää.

Jos hikoilun määrä muuttuu äkisti, syy kannattaa aina selvittää, sanoo erikoislääkäri Anna Sillanpää.

42-vuotias Kati huomasi keväällä yhtäkkiä, että deodorantti alkoi jatkuvasti pettää.

– En niinkään haissut hielle, mutta kainalot olivat alvariinsa märät. Se näytti ja tuntui ikävältä, Kati kertoo.

Hän arveli, että deodoranttimerkin vaihtaminen voisi auttaa asiaa, mutta ongelma vain jatkui. Vaikka Katilla ei olisi ollut erityisen kuuma, kainalot kostuivat mystisesti.

Kati oli nuorena kärsinyt samasta ongelmasta ja käynyt läpi ”apteekin tujuimmatkin myrkkydödöt”.

– Kokeilin silloin jopa jostakin bongaamaani vinkkiä liimata paidan sisäpuolelle kainaloiden kohdalle pikkuhousunsuojat estämään hikoilua. En voi suositella!

Nyt Kati on pitkän kuivien kainaloiden kauden jälkeen jälleen taas saman ongelman edessä. Hän on huomannut ainoastaan kahvinjuonnin kiihdyttävän hikoilua.

– Mutta kyllä hikoilua on ilman kahviakin.

Kati ihmetteleekin, mistä äkkinäinen muutos voi johtua.

– Johtuuko tämä hormoneista? Vaihdevuodet lähestyvät, mutta olen silti ehkä vähän liian nuori niihin, hän pohtii.

Monia mahdollisia selityksiä

Yleislääketieteen erikoislääkäri Anna Sillanpää Seppälääkäreistä kertoo, etteivät tällaiset muutokset hikoilussa ole kovin harvinaisia aikuisiälläkään.

– Hikoilu, kuten muukin aineenvaihdunta, on ihmiselle jollain lailla luonteenomaista. Jos se muuttuu radikaalisti, niin se kannattaa tutkia, Sillanpää neuvoo.

Muutoksen taustalla voi olla monia eri syitä. Kovin huolissaan ei Sillanpään mukaan tarvitse olla. Sillanpään omalle kohdalle on vain harvoin osunut tapauksia, joissa kyse olisi ollut sairaudesta. Se mahdollisuus on kuitenkin hyvä käydä poissulkemassa.

– Erityisen tärkeää se on, jos kokee hikoilun lisäksi muita oireita, kuten väsymystä, laihtumista tai rytmihäiriöitä. Silloin on suurempi todennäköisyys, että taustalla on joku tauti.

Aina selitystä ei löydy. Silloinkin voi Sillanpään mukaan olla huoleti, kunhan oireina ei ole erityisen voimakas haju, ja tietyt perustutkimukset on tehty.

Mistä kaikesta hikoilumuutos sitten voi johtua? Sillanpää kertoi, että muutos saattaa liittyä ainakin seuraaviin asioihin:

Kilpirauhasen liikatoiminta

”Hikoilu on kilpirauhasen liikatoiminnan tyyppioire yhdessä muun muassa laihtumisen, vapinan ja ripulin kanssa.”

Stressi ja mielenterveyden häiriöt

”Mikä tahansa, mikä aiheuttaa stressiä ja siten sympaattisen hermoston yliaktiivisuutta, voi lisätä hikoilun määrää. Sairauksista esimerkiksi paniikkihäiriöön voi liittyä hikoilua stressitilanteissa. Stressaavissa tilanteissa, kuten esiintyessä tai työpaikkahaastattelussa, saattaa kuitenkin ilmetä lisääntynyttä hikoilua, vaikka ei olisikaan mitään sairautta. Hikoilun lisääntyminen on näissä tapauksissa seurausta stressihermoston aktivoitumisesta.”

Lymfoomat ja leukemiat

”Hikoilun syinä tutkitaan myös verentila. Leukemia on toki harvinainen, mutta toisaalta se on asia, joka pitää tietää. Sen voi poissulkea verikokeilla.”

Lisämunuaisen kasvaimet

”Lisämunuaisen kasvaimet kuuluvat harvinaisempiin sairauksiin, joita hikoilumuutosten taustalla voi olla. Ne erittävät ylenmäärin stressihormoneita, mikä lisää hikoilua.”

Verensokerin muutokset

”Kohtauksellinen hikoilu voi liittyä verensokerin muutoksiin. Varsinkin diabeetikoilla kylmänhiki ja vapina ovat kehon hälytysmerkkejä siitä, että verensokeri on laskemassa tosi matalaksi.”

Vaihdevuodet

”Vaihdevuosihikoilu on usein kohtauksellista ja rajuakin, mutta 'kuumat aallot' tunnistetaan yleensä hyvin, koska oire alkaa tyypillisesti noin viisikymppisenä ja on hyvin tavallinen.”

Muutokset ruokailutavoissa

”Radikaalit ruokavaliomuutokset voivat vaikuttaa hikoiluun. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että alkaa syödä enemmän, jolloin aineenvaihdunta vilkastuu. Myös voimakkaat mausteet, kuten chili, voivat lisätä hikoilua.”

Artikkeli on julkaistu alun perin Me Naisissa.

