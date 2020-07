Moni suomalainen sairastaa C-hepatiittia tietämättään – kantajia on tuhansia, ja tartunta voi pysyä oireettomana vuosikausia

Testaus kannattaa aina. Se ennaltaehkäisee tartuntoja. C-hepatiittiin on myös olemassa tehokas lääkehoito.

C-hepatiittia voi ehkäistä omilla valinnoilla ja välttämällä riskikäyttäytymistä.

Suomessa on monia, jotka sairastavat C-hepatiittia tietämättään ja tartuttavat tautia eteenpäin, Munuais- ja maksaliitto muistuttaa.

C-hepatiitti on Suomen yleisin virushepatiitti. Viime vuonna Suomessa todettiin 1187 C-hepatiittitartuntaa.

Tartunnoista 64 prosenttia todettiin 20–29-vuotiailla nuorilla. Suurin osa tartunnoista on saatu Suomessa. Viruksen hoitamattomia kantajia arvioidaan olevan noin 22 000. Suurin osa tartunnan saaneista jää viruksen kantajiksi.

Krooninen C-hepatiitti aiheuttaa sidekudoksen muodostumista maksaan. Se voi aiheuttaa maksakirroosiin ja pahimmillaan maksasolusyövän.

Pitkään oireeton

C-hepatiitti on pitkään oireeton. Siksi sitä voi tietämättään sairastaa jopa vuosikymmeniä. Koko tämän ajan henkilö voi kuitenkin tartuttaa muita, Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström sanoo.

Vain noin joka neljäs C-hepatiittitartunnan saaneista saa infektion alkuvaiheessa oireita.

C-hepatiitti vaatii tarttuakseen aina verikontaktin. Tartunnan on voinut saada tatuoinnista, lävistyksestä tai akupunktiosta, ennen vuotta 1990 tehdystä verensiirrosta – tai vain yhdestä nuoruuden huumekokeilusta. Tartunta on mahdollinen myös sukupuoliyhteydessä tai synnytyksessä. Yleisin C-hepatiitti on suonensisäisiä huumeita käyttävillä.

C-hepatiittia ei voi saada arkielämässä esimerkiksi kättelyn tai astioiden kautta.

Näin ehkäiset tartunnan

C-hepatiittia voi ehkäistä omilla valinnoilla ja välttämällä riskikäyttäytymistä.

Muista ainakin nämä: