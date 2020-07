Stressaako töihin paluu? Psykologi neuvoo, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota – kaksi tapaa auttaa ensimmäisinä päivinä

Palaat lomalta sitten töihin tai jatkat etänä, töihin paluuseen liittyvä stressi on normaali tunne, muistuttaa psykologi.

Heinäkuun vaihtuminen elokuuksi tarkoittaa monelle suomalaiselle siirtymistä lomalta takaisin työelämään. Töihin paluu ei välttämättä vaadi konkreettista siirtymistä – monilla työpaikoilla jatketaan yhä etätyötä.

Loman loppuminen saattaa stressata työolosuhteista huolimatta.

– Töihin paluuseen liittyvä stressi on yhtä tavallinen ja luonnollinen ilmiö kuin myös loman lähestymiseen liittyvä lievä ahdistus. Molemmissa tilanteissa on kyse muutoksesta, joka on aina aivoille stressi, vaikka muutos olisi positiivinenkin. Työasiat alkavat hiljalleen nousta mieleen, vaikka lomaa olisi vielä hetki jäljellä, sanoo psykologi ja työnohjaaja Outi Olani Psykologipalvelu Win Win Flow’sta.

Jos työ ja työpaikka ovat mieluisia ja omaa arvomaailmaa ja osaamista tukevia, on stressi yleensä lyhytaikaista ja ohimenevää.

Omaa oloa voi kuitenkin helpottaa itse jo siinä vaiheessa, kun loman loppupuolella huomaa työasioiden palaavan mieleen.

On tärkeää antaa itselle lupa olla murehtimatta työasioita ja siirtää huomio tietoisesti niihin asioihin, jotka työssä tuottavat iloa ja innostusta.

– Kun katse kääntyy kohti tulevaa syksyä ja työpaikkaan liittyviä asioita, on hyvä hetki antaa omille ajatuksille erityishuomiota. Suoritusmuotoisten ”pitää”-, ”täytyy”- ja ”on pakko” -ajatusten rinnalle voi nostaa ajatuksia siitä, mitä haluan työelämältä ja työltä. Jos esimerkiksi tärkeintä työssä ovat ihanat työkaverit, tee päätös vaalia ja vahvistaa näitä suhteita. Aloita työkaverien kehuminen selän takana, ja seuraile mitä tapahtuu.

”Kehu työkavereita selän takana”, kehottaa Outi Olani.

Kiinnitä lomalta palatessa huomiota näihin asioihin

Alkusyksy on hedelmällistä aikaa luoda omaan työhön jokin hyvinvointia lisäävä kadoksissa ollut rutiini, kuten laadukkaat tauot. On hyvä myös kiinnittää huomiota asioihin, jotka omassa työpaikassa tai työssä antavat virtaa ja ovat mahdollisia.

– Omaa työhyvinvointia lisäävät sekä etätyössä että työpaikalla samat perusasiat: riittävä lepo, liikunta ja toimivat ihmissuhteet. Ripaus leikkisyyttäkin kuuluu työelämään. Pitää muistaa, että on jokaisen työntekijän vastuulla vaalia työpaikan hyvää ilmapiiriä, Olani muistuttaa.

Ammattilainen kehottaa lomalta palaavaa työntekijää skarppaamaan hyvinvointia lisäävissä rutiineissa.

– Tauot unohtuvat helposti etätyössäkin. Ne on syytä pitää, jotta palautumista tapahtuu työpäivän aikana.

Työskennellä voi vaikkapa pihalla, jos se on yhteyksien puolesta mahdollista.

Omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen lisää myös jaksamista ja motivaation tunnetta työssä. Pienet muutokset voivat olla hyvinkin merkittäviä – läppärin voi viedä puutarhakeinuun ja lounastaa työkavereiden kanssa etänä tai livenä. On paljon asioita, joihin voi itse vaikuttaa.

– Etätyön ehdoton plussapuoli on, että työympäristönsä voi itse valita. Mieti, millaisessa ympäristössä voisit tehdä tylsistä rutiineista vähän mukavampia?

Töissäkin voi konmarittaa – kaksi tapaa helpottaa paluuta

Olani suosittelee aikataulun niin salliessa kokeilemaan työpisteen konmaritusta lomalta palatessa.

Kaikki turha kannattaa karsia pois, jotta voi kirjaimellisesti aloittaa ”puhtaalta pöydältä”. Siivota voi samalla myös sähköpostikansiot.

– Itselleen kannattaa antaa myös reippaasti aikaa paneutua ja uppoutua sähköposteihin, jotta työhön pääsee taas kunnolla sisälle. Jos työhön paluun voi järjestellä tapahtuvaksi keskelle viikkoa, kannattaa tehdä niin. Se on kuin pehmeä lasku töihin.