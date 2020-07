Huonokuuloisilla on enemmän psyykkistä kuormitusta ja mielenterveysongelmia

Huonokuuloisuus on yhdistetty myös nopeampaan muistin heikkenemiseen.

Huonokuuloiset aikuiset saattavat kärsiä psyykkisestä ahdingosta ja potea masennusta ja ahdistusta muita todennäköisemmin, tuore tutkimus osoittaa. Kuulolaitetta käyttävillä haitat ovat vähäisempiä, vaikka kuulo olisi heikentynyt enemmänkin.

Tutkimus perustuu 26 000 keskimäärin 47-vuotiaan yhdysvaltalaisen kyselyvastauksiin. Kuulo oli heikentynyt hieman yli puolella osallistujista.

Verrattuna osallistujiin, joiden kuulo oli kunnossa, kohtalaisista tai pahemmista kuulovaikeuksista kärsivät kokivat psyykkistä ahdinkoa kaksi kertaa todennäköisemmin. Myös ahdistus- ja masennuslääkitykset olivat heillä yleisempiä, minkä lisäksi he tarvitsivat mielenterveyshuollon palveluita muita useammin. Myös lievä huonokuuloisuus liittyi psyykkiseen ahdinkoon ja muihin oireisiin, mutta yhteys ei ollut yhtä voimakas.

Kun tutkijat tarkastelivat huonokuuloisia tarkemmin, he havaitsivat haittojen kasautuvan potilaille, joilla ei ollut kuulolaitetta. Kuulolaitetta käyttävilläkin oli enemmän oireilua kuin hyväkuuloisilla, mutta vaikutus ei ollut yhtä suuri.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemmissakin tutkimuksissa. Huonokuuloisuus on yhdistetty myös nopeampaan muistin heikkenemiseen. Myös muistitutkimuksissa kuulolaitteen hankkiminen on yhdistetty oireiden hidastumiseen.

Suomessa joka viidennellä 70-vuotiaalla ja useammalla kuin joka kolmannella 80-vuotiaalla on ihmisten välistä keskustelua vaikeuttava kuulovika.